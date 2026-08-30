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Slovan utrpel prvú prehru v sezóne, Michalovciam podľahol 1:2
Slovan mal viac z hry, ale hosťom opäť vyšla akcia po zakončení Lemiška a ten rozhodol.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 30. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava utrpeli prvú prehru v novom ročníku Niké ligy a vôbec prvú pod vedením trénera Yayu Toureho. V nedeľnom zápase 6. kola podľahli doma Michalovciam 1:2.
V prvom polčase poslal hostí do vedenia po peknej strele spoza šestnástky Patrik Danek, ale potom aj so šťastím vyrovnal Daiki Macuoka po prihrávke Nina Marcelliho. Slovan mal viac z hry, ale hosťom opäť vyšla akcia po zakončení Lemiška a ten rozhodol. Domáci potom mali tlak, ale viacero šancí nepremenili.
6. kolo Niké ligy
ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 1:2 (1:1)
Góly: 15. Macuoka - 6. Danek, 55. Lemiško. Rozhodcovia: Marhefka - Košecký, Hrmo, ŽK: Ignatenko - Mashike Sukisa, Cotrell, Zubairu, 8202 divákov.
Slovan: Popovič – Kozlovský, Wimmer, Bajrič, Mustafič – Macuoka (79. Blackman), Ignatenko, Gajdoš (75. Ibrahim) – Marcelli (65. Yirajang), Čerepkai (64. Barseghjan), Camara (64. Šporar)
Michalovce: Jakubech - Bahi, Dzotsenidze, Volanakis – Lemiško (67. Theofanopoulos), Cottrell (75. Zubairu), Pilling, Pauschek – Danek (81. Korba), Koscelník – Mashike Sukisa (66. Brosnan)
MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:6 (0:3)
Góly: 52. Nonikašvili - 31. a 66. Trusa, 18. Owusu, 33. Gagua, 85. Gueye, 87. Kabič. Rozhodcovia: Sučka – Kmec, Bobko, ŽK: Karhan - Ouro, 1137 divákov.
Skalica: Ludha – L. Šimko (46. Morong), Černek (46. Rýzek), Karhan, Suľa – Ravas (46. Mášik, 64. A. Križan), Daniel, Pudhorocký, Bariš, Nonikashvili (83. Gulíšek) – Onyedika
Dunajská Streda: Filipe – Trontelj, Blažek, Nemanič (80. Jenčuš), Csóka – Owusu (80. Sylla), Ouro (80. Diongue), Bationo, Ramadan (86. Kabič) – Trusa (68. Gueye), Gagua
V prvom polčase poslal hostí do vedenia po peknej strele spoza šestnástky Patrik Danek, ale potom aj so šťastím vyrovnal Daiki Macuoka po prihrávke Nina Marcelliho. Slovan mal viac z hry, ale hosťom opäť vyšla akcia po zakončení Lemiška a ten rozhodol. Domáci potom mali tlak, ale viacero šancí nepremenili.
6. kolo Niké ligy
ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 1:2 (1:1)
Góly: 15. Macuoka - 6. Danek, 55. Lemiško. Rozhodcovia: Marhefka - Košecký, Hrmo, ŽK: Ignatenko - Mashike Sukisa, Cotrell, Zubairu, 8202 divákov.
Slovan: Popovič – Kozlovský, Wimmer, Bajrič, Mustafič – Macuoka (79. Blackman), Ignatenko, Gajdoš (75. Ibrahim) – Marcelli (65. Yirajang), Čerepkai (64. Barseghjan), Camara (64. Šporar)
Michalovce: Jakubech - Bahi, Dzotsenidze, Volanakis – Lemiško (67. Theofanopoulos), Cottrell (75. Zubairu), Pilling, Pauschek – Danek (81. Korba), Koscelník – Mashike Sukisa (66. Brosnan)
MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:6 (0:3)
Góly: 52. Nonikašvili - 31. a 66. Trusa, 18. Owusu, 33. Gagua, 85. Gueye, 87. Kabič. Rozhodcovia: Sučka – Kmec, Bobko, ŽK: Karhan - Ouro, 1137 divákov.
Skalica: Ludha – L. Šimko (46. Morong), Černek (46. Rýzek), Karhan, Suľa – Ravas (46. Mášik, 64. A. Križan), Daniel, Pudhorocký, Bariš, Nonikashvili (83. Gulíšek) – Onyedika
Dunajská Streda: Filipe – Trontelj, Blažek, Nemanič (80. Jenčuš), Csóka – Owusu (80. Sylla), Ouro (80. Diongue), Bationo, Ramadan (86. Kabič) – Trusa (68. Gueye), Gagua