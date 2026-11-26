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Slovan uvoľnil Radovana Bondru do Banskej Bystrice
Bondra odohral v Slovane od svojho príchodu v januári 2025 rovných 100 zápasov s bilanciou 16 gólov a 15 asistencií.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Radovan Bondra mieri zo Slovana Bratislava do Banskej Bystrice. Ako informovali „belasí“ na svojej facebookovej stránke, vedenie klubu sa dohodlo s 29-ročným útočníkom na uvoľnení do tímu „baranov“ do konca prebiehajúcej sezóny.
Radovan Bondra odohral v Slovane od svojho príchodu v januári 2025 rovných 100 zápasov s bilanciou 16 gólov a 15 asistencií. V tejto sezóne nastúpil v deviatich dueloch so ziskom dvoch bodov (1+1). V najvyššej slovenskej súťaži predtým obliekal aj dresy Košíc či Zvolena, s ktorým v sezóne 2020/2021 získal majstrovský titul. Skúsenosti zbieral aj v najvyššej českej súťaži, kde nastupoval za Vítkovice.
„Prišla možnosť priviesť Radovana do Banskej Bystrice a my sme ju využili. V posledných dňoch sme sa snažili ešte posilniť náš útok, preto som rád, že sa nám to podarilo. Radovi prajem všetko dobré v bystrickom drese,“ uviedol pre web banskobystrického klubu generálny manažér HC ‘05 Július Koval.
Radovan Bondra odohral v Slovane od svojho príchodu v januári 2025 rovných 100 zápasov s bilanciou 16 gólov a 15 asistencií. V tejto sezóne nastúpil v deviatich dueloch so ziskom dvoch bodov (1+1). V najvyššej slovenskej súťaži predtým obliekal aj dresy Košíc či Zvolena, s ktorým v sezóne 2020/2021 získal majstrovský titul. Skúsenosti zbieral aj v najvyššej českej súťaži, kde nastupoval za Vítkovice.
„Prišla možnosť priviesť Radovana do Banskej Bystrice a my sme ju využili. V posledných dňoch sme sa snažili ešte posilniť náš útok, preto som rád, že sa nám to podarilo. Radovi prajem všetko dobré v bystrickom drese,“ uviedol pre web banskobystrického klubu generálny manažér HC ‘05 Július Koval.