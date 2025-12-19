< sekcia Šport
Slovan uzavrel jeseň výhrou, Kašia: Forma prišla neskoro
K pozitívnym momentom zápasu patril aj výstavný gól Cesara Blackmana po sóle.
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zakončili jesennú časť sezóny víťazstvom v zápase Konferenčnej ligy na Tehelnom poli, kde zdolali Häcken 1:0. Okrem výsledku potešil aj výkon brankára Martina Trnovského, ktorý si pripísal čisté konto, no v mixzóne zaznievali po zápase aj kritické hlasy smerom k celej jeseni.
„Nula poteší každého brankára. Zápas nebol jednoduchý, ale zvládli sme ho spoločne, aj vďaka fanúšikom,“ povedal po stretnutí domáci gólman, pre ktorého bol európsky duel pred vlastným publikom výnimočným momentom. „Ako odchovanec som si to chcel užiť a pomôcť chalanom, čo najviac sa dalo,“ dodal Trnovský, ktorý nastúpil len v treťom zápase v tejto sezóne a prvom dueli súťaže UEFA vôbec.
Hoci v prvom polčase nemusel riešiť veľa zákrokov, dôraz kládol na koncentráciu. „Aj keď nemáte veľa práce, stále môže prísť center alebo strela z ničoho. Snažil som sa byť pripravený na všetko,“ vysvetlil. Výraznejšie musel prvýkrát zasiahnuť na konci prvého polčasu pri rohovom kope. V jednej z kľúčových situácií uspel aj napriek obmedzenému výhľadu a strelu Mikkela Rygaarda spoza šestnástky vyrazil na roh: „Nebolo ľahké, ale som rád, že som pomohol.“
Výkon 25-ročného brankára podčiarkol kolektívny charakter mužstva, čo ocenil aj kapitán Guram Kašia, ktorý po zápase hodnotil celú jeseň otvorene a sebakriticky. „Úprimne – spokojní sme len s poslednými dňami. Posledné dva zápasy sme odohrali lepšie, mali sme lepší taktický prístup a hlavne väčší hlad. Problém je, že tá forma prišla príliš neskoro,“ priznal gruzínsky obranca. Podľa neho nastal zlom po otvorených rozhovoroch v kabíne: „Veľa sme sa rozprávali, každý povedal svoj názor. Boli tam úprimné slová a odvtedy to ide lepšie.“ Víťazná rozlúčka s jeseňou je podľa neho dôležitým signálom smerom k fanúšikom aj klubu. „Ukázali sme, že stále vieme hrať na dobrej úrovni a že v sebe máme hlad vyhrávať,“ dodal Kašia.
K pozitívnym momentom zápasu patril aj výstavný gól Cesara Blackmana po sóle. „O tom budeme v kabíne počúvať ešte dlho, ale teším sa z neho. Krásne zakončenie roka,“ zhodnotil Trnovský. Kašia označil gól za moment, na ktorý sa bude dlho spomínať. Napriek víťazstvu však v hodnoteniach prevažovala sebareflexia. Kapitán mužstva otvorene pomenoval sklamanie z účinkovania v Konferenčnej lige. „Niektoré zápasy sme zvládli dobre, napríklad proti Štrasburgu, ale bez bodov. Inde sme zlyhali úplne. Sú zápasy, ktoré Slovan musí vyhrať – aj v zlom počasí, na ťažkom teréne. Nemôžeme hľadať výhovorky, boli to naše chyby,“ priznal Kašia.
„Nula poteší každého brankára. Zápas nebol jednoduchý, ale zvládli sme ho spoločne, aj vďaka fanúšikom,“ povedal po stretnutí domáci gólman, pre ktorého bol európsky duel pred vlastným publikom výnimočným momentom. „Ako odchovanec som si to chcel užiť a pomôcť chalanom, čo najviac sa dalo,“ dodal Trnovský, ktorý nastúpil len v treťom zápase v tejto sezóne a prvom dueli súťaže UEFA vôbec.
Hoci v prvom polčase nemusel riešiť veľa zákrokov, dôraz kládol na koncentráciu. „Aj keď nemáte veľa práce, stále môže prísť center alebo strela z ničoho. Snažil som sa byť pripravený na všetko,“ vysvetlil. Výraznejšie musel prvýkrát zasiahnuť na konci prvého polčasu pri rohovom kope. V jednej z kľúčových situácií uspel aj napriek obmedzenému výhľadu a strelu Mikkela Rygaarda spoza šestnástky vyrazil na roh: „Nebolo ľahké, ale som rád, že som pomohol.“
Výkon 25-ročného brankára podčiarkol kolektívny charakter mužstva, čo ocenil aj kapitán Guram Kašia, ktorý po zápase hodnotil celú jeseň otvorene a sebakriticky. „Úprimne – spokojní sme len s poslednými dňami. Posledné dva zápasy sme odohrali lepšie, mali sme lepší taktický prístup a hlavne väčší hlad. Problém je, že tá forma prišla príliš neskoro,“ priznal gruzínsky obranca. Podľa neho nastal zlom po otvorených rozhovoroch v kabíne: „Veľa sme sa rozprávali, každý povedal svoj názor. Boli tam úprimné slová a odvtedy to ide lepšie.“ Víťazná rozlúčka s jeseňou je podľa neho dôležitým signálom smerom k fanúšikom aj klubu. „Ukázali sme, že stále vieme hrať na dobrej úrovni a že v sebe máme hlad vyhrávať,“ dodal Kašia.
K pozitívnym momentom zápasu patril aj výstavný gól Cesara Blackmana po sóle. „O tom budeme v kabíne počúvať ešte dlho, ale teším sa z neho. Krásne zakončenie roka,“ zhodnotil Trnovský. Kašia označil gól za moment, na ktorý sa bude dlho spomínať. Napriek víťazstvu však v hodnoteniach prevažovala sebareflexia. Kapitán mužstva otvorene pomenoval sklamanie z účinkovania v Konferenčnej lige. „Niektoré zápasy sme zvládli dobre, napríklad proti Štrasburgu, ale bez bodov. Inde sme zlyhali úplne. Sú zápasy, ktoré Slovan musí vyhrať – aj v zlom počasí, na ťažkom teréne. Nemôžeme hľadať výhovorky, boli to naše chyby,“ priznal Kašia.