Slovan v 1. predkole preverí Batumi, podľa trénera to musia zvládnuť

Bratislava 5. júla (TASR) - Futbalový Slovan Bratislava sa chce tento rok prebojovať do skupinovej fázy jednej z európskych klubových súťaží. Prvý krok k tomuto cieľu bude môcť spraviť už v stredu v domácom zápase 1. predkola Ligy majstrov proti gruzínskemu Dinamu Batumi.



Slovenský šampión sa vlani predstavil v hlavnej súťaži novovzniknutej Európskej konferenčnej ligy (EKL), keď v druhom predkole LM nestačil na švajčiarsky klub Young Boys Bern a v baráži o Európsku ligu sa neprebojoval cez Olympiakos Pireus. V samotnej F-skupine EKL obsadil nepostupové tretie miesto.



"Tento duel musíme zvládnuť. Hráme proti kvalitnému súperovi, ktorého poznám a oni poznajú nás, keďže som tam pôsobil päť rokov," povedal tréner Vladimír Weiss st. na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Súper úradujúceho slovenského majstra má pritom výhodu rozbehnutej domácej súťaže. "Sú behaví. Vedia, čo chcú robiť a sú v tempe, pretože majú rozbehnutú ligu," dodal kormidelník bratislavského tímu.



Pre oba tímy pôjde o prvé vzájomné stretnutie a hostia si odbijú aj premiéru v najprestížnejšej európskej súťaži. Víťaz dvojzápasu sa v ďalšej fáze stretne s lepším z dvojice Ferencváros Budapešť a Tobol Kostanaj. "Času na prípravu bolo málo. Osem hráčov malo v júni reprezentačné povinnosti a ja som dostal covid hneď po skončení sezóny. Dúfam, že sa stihneme do stredy pripraviť ešte lepšie a uvidíme mužstvo, ktoré má bližšie k mojim predstavám. Aj keď ja nebudem nikdy úplne spokojný," dodal Weiss.



O post na hrote podľa neho budú bojovať Ivan Šaponjič a nová posila, Venezuelčan Eric Ramirez. Ten sa dokázal gólovo presadiť už v prípravnom stretnutí na pôde Zbrojovky Brno (2:2). Kouč však nevylučuje ani systém dvoch útočníkov: "Viem si ich predstaviť aj vedľa seba. Sú to však rovnaké typy útočníkov – obaja potrebujú dobré centre do šestnástky."



"Belasí" si od stredajšieho duelu sľubujú aj vyššiu divácku účasť, ktorá bola veľkou témou počas uplynulej sezóny. K podpore domáceho tímu vyzval fanúšikov generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. "Na zápas s Batumi máme momentálne predaných takmer 5000 vstupeniek. Som si istý, že v Gruzínsku bude vypredané a najradšej by som bol, aby sa tak stalo aj na Tehelnom poli. To je však zrejme len moje prianie. Uvidíme, či budeme schopní dosiahnuť návštevnosť z roku 2019 proti Sutjeske Nikšič, keď prišlo 11.250 ľudí," uviedol Kmotrík. Výkop stredajšieho zápasu je naplánovaný na 20.30. Stretnutie bude v priamom prenose vysielať RTVS.