Slovan v EL súpera nepodceňuje, Weiss st. sa spolieha na pomoc divákov

Bratislava 9. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana pristúpia s plnou vážnosťou k odvetnému duelu 3. predkola Európskej ligy UEFA, do ktorého vstupujú s dvojgólovým náskokom po víťazstve 3:1 na pôde gibraltárskeho Lincolnu Red Imps. V prípade postupu sa bratislavský klub v boji o skupinovú fázu stretne so zdolaným zo zápasu 3. predkola Ligy majstrov medzi Olympiakosom Pireus a Ludogorcom Razgrad (prvý zápas 1:1).



"Vôbec sa nepovažujeme za postupujúceho, súpera nepodceňujeme. Vo futbale sa stáva všeličo, preto sme obozretní a pristupujeme k odvete s rešpektom. Verím, že budeme hrať ofenzívne, k čomu nám snáď pomôžu aj diváci. Dúfam, že ukážu hlad po futbale a bude ich na tribúnach aspoň sedemtisíc, aj keď súper možno nie je úplne atraktívny. Spoliehame sa na ich pomoc. Futbal bez nich bol dlhé mesiace smutný. Verím, že zajtra aj vďaka nim bude veselý," povedal tréner úradujúceho slovenského šampióna Vladimír Weiss st. na predzápasovej tlačovej konferencii.







Minulý štvrtok na Gibraltáre jeho tím splnil rolu favorita, výsledkom však potešil viac ako predvedenou hrou. "Neočakávam ľahký zápas, ako si možno niekto myslí. V niektorých ukazovateľoch sme totiž boli slabší ako súper. Boli sme však po dlhom čase efektívni, z troch striel na bránu sme strelili tri góly. Doma musíme hrať aktívnejšie smerom dopredu a súčasne pozorne vzadu. Lincoln si v prvom zápase tiež dokázal utvoriť nejaké šance, má šikovných hráčov. No ja verím, že máme dostatočne skúsené mužstvo a postúpime do play off. Pre pokojnú sezónu v klube bude veľmi dôležité, aby sme zajtrajší zápas zvládli," pokračoval Weiss st. Ak jeho mužstvo postúpi, zaistí si účasť minimálne v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy (EKL), do ktorej by "spadol" v prípade neúspechu v play off EL.







V odvete nemôže Slovan počítať so stopérom Myentym Abenom, ktorý sa zranil na Gibraltáre. Dlhšie mimo diania bude s natrhnutým svalom krajný bek Jurij Medveděv, k dispozícii nie sú ani Lucas Lovat a Dávid Holman. Kouč Slovana čaká, ako sa vyvinie situácia na prestupovom trhu. Mužstvo by rád posilnil o útočníka, krídelníka a hráča do stredovej formácie, tobôž keď hrozí, že "belasých" opustí útočník David Strelec. Okrem toho pri zraneniach Medveděva s Lovatom môžu byť časom problematické aj posty krajných obrancov, ktoré v Slovane nemajú zdvojené.



"Výsledok síce vyzerá dobre, ale zajtra nás nečaká nič ľahké. Nadviažem na slová trénera, že musíme hrať dobre zozadu a zlepšiť hru v ofenzíve. Treba sa dostať do väčšieho počtu šancí a premieňať ich. Súper ukázal, že má kvalitu, no my hráme doma a chceme potvrdiť, že sme silnejší," dostal slovo český krídelník Jaromír Zmrhal. Hráči Slovana počas uplynulého víkendu oddychovali po tom, ako ich súboj 3. kola Fortuna ligy proti MFK Ružomberok odložili na september, čo kabína majstra uvítala. "Verím, že nám to pomôže a do zajtrajšieho zápasu pôjdeme oddýchnutejší. Ja osobne som pripravený na ihrisku odovzdať maximum a som presvedčený, že aj moji spoluhráči," dodal Zmrhal.