Slovan v Kodani nepresvedčil, podľa Weissa súper vyhral zaslúžene

6. kolo EKL:

FC Kodaň - ŠK Slovan Bratislava 2:0 (1:0)



Góly: 30. Wind, 53. Höjlund. Rozhodovali: Vad, Tóth, Albert (všetci Maď.), ŽK: Oikonomou, Jelert, Chočolava - Henty, Agbo, Božikov.



FC Kodaň: Grabara - Jelert, Oikonomou (71. Jakobsen), Chočolava, Kristiansen (54. Oviedo) - Johannesson, Haraldsson (71. Haarbo) - Biel - Höjlund (76. Wilczek), Wind, Böving



ŠK Slovan: Chovan - Medveděv, Abena, Božikov, De Marco (78. Da Silva) - Kankava, Agbo - Dražič (62. Čavrič), Weiss (71. Rabiu), Zmrhal (82. Green) - Henty (71. Mráz)

Hráč Kodane Hakon Arnar Haraldsson (vľavo) v súboji s Uche Henrym Agbom zo Slovanu v zápase F-skupiny Európskej konferenčnej ligy FC Kodaň - ŠK Slovan Bratislava v Kodani 9. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Hráč Kodane Elias Jelert Kristensen (vpravo) v súboji s Jurim Medvedevom zo Slovanu v zápase F-skupiny Európskej konferenčnej ligy FC Kodaň - ŠK Slovan Bratislava v Kodani 9. decembra 2021. Foto: TASR/AP

hlasy po zápase /zdroj RTVS/:



Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Súper bol lepší a zaslúžene vyhral. My sme chceli niečo uhrať, mali sme dobrý vstup do zápasu, potom sa ukázala kvalita domácich. Boli veľmi behaví. My sme urobili chybu pri prvom góle, nechali sme tam voľného hráča. V druhom polčase sme sa snažili niečo urobiť, ale súper bol jednoducho lepší. Ani ja som nemal šťastnú ruku na zostavu, nie každý hráč hral dobre. Futbal je dnes o dynamike a rýchlosti, Európa nám ukázala, kde strácame."



Jaromír Zmrhal, stredopoliar Slovana: "Skončili sme, bohužiaľ je to tak. Ale rozdiel medzi našou ligou a zahraničím je vidieť. Domáci boli lepší a my máme na čom pracovať. Ak by sme doma zdolali PAOK, tak by sme postúpili. Ten zápas nás mrzí najviac, ale podali sme vo všetkých zápasoch maximum."



Jurij Medveděv, obranca Slovana: "Pri mojej šanci mi dal Vlado Weiss krásnu prihrávku, chcel som to dať brankárovi medzi nohy, ale ani neviem ako to chytil. Keby som dal gól, zápas sa vyvíja inak, ale súper bol lepší a rýchlejší, to si musíme priznať. Nám ku koncu dochádzali sily."

konečná tabuľka F-skupiny:



1. FC Kodaň 6 5 0 1 15:5 15



2. PAOK Solún 6 3 2 1 8:4 11



3. SLOVAN 6 2 2 2 8:7 8



4. Lincoln 6 0 0 0 2:17 0



Kodaň 10. decembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo svojom poslednom zápase v základnej F-skupine Európskej konferenčnej ligy na ihrisku FC Kodaň 0:2. Dánsky tím už mal pred zápasom istotu postupu do osemfinále, Slovan bojoval o postup do šestnásťfinále play off. Do neho sa napokon prebojoval PAOK Solún, ktorý zdolal Lincoln Red Imps z Gibraltáru 2:0.Slovan zakončil účinkovanie v skupine so ziskom ôsmich bodov. V oboch zápasoch zdolal gibraltárskeho majstra, s PAOK v oboch dueloch remizoval a s Kodaňou dvakrát prehral.Priamo do jarnej vyraďovačky sa dostalo osem víťazov štvorčlenných skupín, mužstvá z druhých priečok si o postup do osemfinále vyraďovacej fázy zahrajú proti tímom, ktoré skončili na treťom mieste v skupinách Európskej ligy. Žreb dvojíc 16-finále play off sa uskutoční v pondelok 13. decembra.Domácich pred zápasom trápili zranenia, tréner Jess Thorup preto povolal aj tínedžerov z juniorky. V základnej zostave dostali šancu hneď šiesti. V úvode mali domáci loptu častejšie na kopačkách, v 10. minúte však prišla prvá lepšia šanca a mal ju Slovan. Weiss z rohového kopu poslal loptu na Dražiča, ale jeho volej skončil nad bránou. Onedlho sa Weiss prezentoval aj strelecky, ale loptu poslal len do náruče Grabaru. V 20. minúte sa z pravej strany dostal do zakončenia Medveděv, jeho gólovú strelu však Grabara zneškodnil. Dáni odpovedali strelou Bövinga, ktorá sa obtrela o žrď. V 30. minúte však Wind po akcii Haraldssona umiestnil svoju strelu k žrdi a Kodaň viedla. Slovanisti nepredviedli v prvom polčase optimálny výkon, okrem šance Medveděva si nevypracovali vážnejšiu príležitosť na skórovanie.Po zmene strán vypálil ako prvý nebezpečne Böving, ale prestrelil. O pár minút neskôr však Wind obral o loptu Kankavu, zľava poslal center do šestnástky a po sklepnutí Haraldssona poslal Höjlund loptu za Chovana - 2:0. Tréner Slovana poslal do hry dvoch čerstvých krídelníkov, ale Kodaň už mala zápas pevne v rukách a po rýchlom protiútoku mohol pridať Haraldsson tretí gól. Slovanu nepomohli ani ďalšie striedania a po bezkrvnom výkone sa s EKL rozlúčil.