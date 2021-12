Slovan v Kodani o postup do baráže, Medveděv: Cestou bude dôraz

Bratislava 8. decembra (TASR) - Futbalistov Slovana Bratislava čaká vo štvrtok na pôde dánskeho FC Kodaň (21.00 h) boj o postup do jarnej časti Európskej konferenčnej ligy UEFA 2021/2022. Zverenci trénera Vladimíra Weissa sa v snahe získať druhé miesto v tabuľke F-skupiny na diaľku pomerajú s PAOK Solún, ktorý doma privíta outsidera gibraltársky Lincoln Red Imps.



Pred záverečným 6. kolo skupinovej fázy sú karty rozdané pomerne jasne. Slovan drží druhé miesto o skóre pred Grékmi o jeden gól, Kodaň ako víťaz skupiny má isté jarné osemfinále a Lincoln sa krčí bez bodu na poslednom mieste tabuľky. Pri očakávanom vyššom víťazstve PAOK nad outsiderom by tak "belasým" nemusela stačiť ani výhra na Štadióne Parken. To sú však len prognózy, na oboch trávnikoch to môže vyzerať akokoľvek. Kodaň už netrápi postupový imperatív a Lincoln bude urputne bojovať o prekvapenie, skalp favorita a prvé body ocenené aj finančnou prémiou.



Slovanisti odleteli do dejiska súboja v stredu dopoludnia. V generálke na Kodaň už v piatok vyhrali v Zlatých Moravciach a potvrdili post lídra Fortuna ligy. V dobrom rozpoložení sa tak mohli koncentrovať na Dánov. "Víťazstvo i skutočnosť, že si náš zápas so Zlatými Moravcami vybrala televízia na piatok, nám pomohli. Mali sme prakticky klasický týždeň na prípravu na Kodaň. Do Dánska cestujeme s veľkým odhodlaním a túžbou. My sa koncentrujeme len na náš zápas. Potrebujeme zvládnuť výzvu v podobe Kodane, skórovať a zvíťaziť. Vieme, že to bude náročné, avšak sme odhodlaní pobiť sa o našu šancu. Nemôžeme čakať a pozerať sa na PAOK, musíme hrať naplno a na nič nečakať. Vieme, aká je postupová matematika, no my ovplyvníme len náš duel v Kodani. Neriešime nič iné," povedal v rozhovore pre klubový web český obranca Jurij Medveděv, ktorý v prvom stretnutí s Kodaňou (1:3) do hry nezasiahol. "Samozrejme, zápas som si vtedy pozrel naživo na štadióne. Z môjho pohľadu sa s Kodaňou dá hrať, a verím, že to zajtra večer aj dokážeme. S dánskym futbalom sa stretnem prvýkrát. Cestou k úspechu môže byť dôraz, bojovnosť, no i náš štýl hry, ktorého by sme sa nemali vzdať," dodal Medveděv.



V Kodani bude Štadión Parken zaplnený, futbalové zápasy v Dánsku sú prístupné pre fanúšikov. V hľadisku budú aj slovanisti, do sektoru hostí sa predalo vyše 150 vstupeniek. "Počul som, že v Dánsku môže byť štadión zaplnený. Veľmi sa teším na atmosféru, po dlhej dobe budeme hrať pred ľuďmi. Verím, že príde čo najviac fanúšikov, a že budeme počuť aj tých našich," uviedol 25-ročný obranca.



Zápas rozhoduje maďarský rozhodca István Vad, duel v priamom prenose odvysiela RTVS.



Okrem F-skupiny sa vo štvrtok uzavrie program aj vo všetkých ostatných. Postup do osemfinále už majú okrem Kodane istý aj AZ Alkmaar, Feyenoord Rotterdam, Gent, LASK Linz a Stade Rennes. Istotu umiestnenia na jednom z prvých dvoch miest majú aj Bazilej, Bodo/Glimt, Karabach a AS Rím.



Šlágrami štvrtkového vrcholu skupinovej fázy budú duely Tottenhamu či Slavie Praha. Spurs si v G-skupine skomplikovali situáciu prehrou so slovinskou Murou, teraz doma hostia víťaza skupiny Rennes. Na diaľku budú súperiť s Vitesse Arnhem, klub slovenského stredopoliara Matúša Bera doma privíta NŠ Mura. Českému majstrovi Slavii Praha stačí v E-skupine na pôde Uniou Berlín remíza. Domáci musia pre pandemické opatrenia opustiť svoj štadión a hrať sa bude na Olympijskom štadióne, kde Union poženie vpred len 5000 divákov.



Osem víťazov skupín má isté jarné osemfinále. Osem tímov z druhých miest sa v pondelok 13. decembra dozvie po žrebe baráže o postup do osemfinále mená súperov, ktorými bude osem tímov z tretích miest skupín Európskej ligy. Hrať sa bude na dva zápasy doma vonku v termínoch 17. a 24. februára 2022. Pri žrebe budú nasadenými kluby z druhých miest skupín EKL, budú mať v odvetách výhodu domáceho prostredia. Žreb osemfinále EKL sa bude konať 25. februára (zápasy 10., resp. 17 marca).



6. kolo skupinovej fázy EKL 2021/2022, štvrtok 9. decembra:



A-skupina



18.45 LASK Linz - HJK Helsinki

18.45 Alaškert FC - Maccabi Tel-Aviv



tabuľka:



1. LASK Linz 5 4 1 0 9:1 13 *

2. Maccabi Tel Aviv 5 3 1 1 13:3 10 *

3. HJK Helsinki 5 2 0 3 5:12 6

4. Alaškert FC 5 0 0 5 3:14 0



B-skupina



18.45 KAA Gent - Flora Tallinn

18.45 Partizan Belehrad - Anorthosis Famagusta



tabuľka:



1. KAA Gent 5 3 1 1 5:2 10 *

2. Partizan Belehrad 5 2 1 2 5:3 7

3. Flora Tallin 5 1 2 2 5:7 5

4. Anorthosis Famagusta 5 1 2 2 5:8 5



C-skupina



18.45 CSKA Sofia - AS Rím

18.45 Zorja Luhansk - Bodo/Glimt



Tabuľka:



1. Bodo/Glimt 5 3 2 0 13:4 11 *

2. AS Rím 5 3 1 1 15:9 10 *

3. FK Zorja Luhansk 5 2 0 3 4:10 6

4. CSKA Sofia 5 0 1 4 1:10 1



D-skupina



18.45 CFR Kluž - FK Jablonec

18.45 AZ Alkmaar - Randers FC



Tabuľka:



1. AZ Alkmaar 5 3 2 0 7:3 11 *

2. Randers FC 5 1 4 0 9:8 7

3. FK Jablonec 5 1 3 1 6:6 6

4. CFR Kluž 5 0 1 4 2:7 1



E-skupina



21.00 Union Berlín - Slavia Praha

21.00 Feyenoord Rotterdam - Maccabi Haifa



Tabuľka:



1. Feyenrood Rotterdam 5 3 2 0 9:5 11 *

2. Slavia Praha 5 2 1 2 7:6 7

3. Union Berlín 5 2 0 3 7:8 6

4. Maccabi Haifa 5 1 1 3 1:5 4



F-skupina



21.00 FC Kodaň - ŠK SLOVAN BRATISLAVA /rozhodujú: István Vad - Vencel Tóth, Istvan Albert (všetci Maď.)/

21.00 PAOK Solún - Lincoln Red Imps



tabuľka F-skupiny:



1. FC Kodaň 5 4 0 1 13:5 12 *

2. Slovan Bratislava 5 2 2 1 8:5 8

3. PAOK Solún 5 2 2 1 6:4 8

4. Lincoln Red Imps 5 0 0 5 2:15 0



G-skupina



21.00 Vitesse Arnhem - NŠ Mura

21.00 Tottenham Hotspur - Stade Rennes



Tabuľka:



1. Stade Rennes 5 3 2 0 10:7 11 *

2. Tottenham Hotspur 5 2 1 2 11:8 7

3. Vitesse Arnhem 5 2 1 2 9:8 7

4. NŠ Mura 5 1 0 4 4:4 3



H-skupina



21.00 Omonia Nikózia - Kajrat Almaty

21.00 FC Bazilej - Karabach Agdam FK



tabuľka:



1. FC Bazilej 5 3 2 0 11:6 11 *

2. FC Karabach 5 3 2 0 10:5 11 *

3. Omonia Nikózia 5 0 3 2 5:10 3

4. Kajrat Almaty 5 0 1 4 6:11 1



* postup do jarnej vyraďovačky