Slovan v Košiciach nespečatil postup, Sersen: Musíme hrať ofenzívne

Košice 18. apríla (TASR) - Namiesto pohodlnej cesty do finále čaká na hokejistov Slovana Bratislava najdramatickejšie možné vyvrcholenie semifinálovej série. "Belasí" v nej proti Košiciam nezúročili náskok 2:0 na zápasy a postup do finále nespečatili ani v nedeľňajšom piatom zápase, keď podľahli 2:4, hoci viedli 2:0.



"Keď chceme byť úspešní, mali by sme zvládnuť takto rozohratý zápas," povedal útočník Tomáš Matoušek. "Košice mali dobrý začiatok, vybehli na nás. V obrannom pásme sme strácali a odhadzovali puky. Potom sme sa zobudili a začali sme hrať svoj hokej. Pomohol nám gól na 1:0. Keď sme v 2. tretine pridali druhý gól, tak bola prevaha na našej strane," povedal tréner Andrej Podkonický.



Slovan viedol gólmi Branta Harrisa a Tomáša Ziga, ale zápas nedoviedol do víťazného konca. "V presilovke sme mohli dať gól na 3:0, ale nestalo sa a počas hry štyroch proti štyrom sme spravili chybu, keď sme nechali košického hráča pred našou bránkou a inkasovali sme. Neviem prečo sme prestali hrať v tretej tretine. Košice nás dostali pod obrovský tlak. Mali veľa šancí a vyzerali sme akoby sme mali menej síl. Mali sme presilovku, v ktorej sme mohli rozhodnúť," pokračoval kormidelník Slovana.



Jeho zverenci stratili zápas v 3. tretine, v ktorej najskôr Marek Slovák potrestal vylúčenie Martina Belluša a Allan McPherson v čase 58:32 rozhodol o víťazstve Košíc. "Po nezmyselnom faule, aký sa nemôže v takomto zápase stať, sme spravili chybu v oslabení a dostali sme gól na 2:2. V tom momente boli Košice na koni. Chceli sme remízu udržať do predĺženia. Minútu a pol pred koncom sme na ľad poslali to najskúsenejšie čo máme, ale inkasovali sme. Košice znova ukázali, že to chceli viac než my a hoci sme to mali dobre rozohraté, nezvládli sme to," zhrnul Podkonický, ktorému po piatom zápase vypadli zo zostavy útočníci Marcel Haščák a Milan Kytnár.



Duel, ktorý bol vzácne vyrovnaný na strely (30:30), potvrdil, že zápasy play off sú o chybách. Aj preto kapitán Michal Sersen upozornil na pozornú hru pred rozhodujúcim zápasom série: "Prvý gól bol zbytočný, pred ním sme sa dlho hrali s pukom vo vlastnej tretine. Košice sme tým dostali do zápasu. Stále to však bolo v našich rukách. Žiaľ, zbytočne sme sa stiahli a Košice to využili. My sa musíme vyvarovať zbytočných chýb a ostať v ofenzívnom hokeji. To nám vyhovuje," povedal Sersen.