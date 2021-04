Slovan v ligovom derby prehral s Trnavou

ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 1:2 (0:1)



Góly: 84. Ratao (z 11 m) - 12. Božikov (vlastný), 65. Savvidis, ŽK: de Kamps, De Marco - Yusuf, Vlasko, Kóša, Grič. Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Jekkel, bez divákov.



Slovan: Greif - Medveděv, Abena, Božikov, De Marco - Nono (67. Rabiu), de Kamps - Čavrič (67. Daniel), Strelec, Moha (71. Ratao) - Henty (71. Ožbolt)



Trnava: Takáč - Koštrna, Kóša, Twardzik, Mikovič - Grič, Savvidis - Cabral (90.+1 Yao), Vlasko (86. Benovič), Yusuf (80. Tsaousis) - Ristovski

MFK Ružomberok – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:0 (0:0)



Gól: 63. Mojžiš. Rozhodovali: Dohál – Hancko, Roszbeck, ŽK: Mrva, J. Maslo, Madleňák – Petrák, Adler, ČK: 42. Petrák po druhej ŽK



Ružomberok: Krajčírik – Čurma, J. Maslo, Mrva (78. Takáč), Mojžiš – Zsigmund (89. Múdry) – Gerec (89. R. Kružliak), Kostadinov, Brenkus (61. Kochan), Madleňák (89. Kojnok) – Regáli



Pohronie: Hrdlička – Mazan, Štrba, Heurtaux, Petrák – Weir, N'Zeyi (43. Adamec) – Blahút, Fadera (87. Župa), Adler (60. Badolo, 87. Ladji) – Chvěja

Bratislava 17. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prehrali so Spartakom Trnava 1:2 v sobotňajšom 159. derby v rámci 5. kola nadstavby Fortuna ligy 2020/2021 v skupine o titul. Obhajca titulu a suverénny líder tabuľky prehral len tretí ligový duel v tejto sezóne, Trnava natiahla víťaznú sériu vo FL na štyri zápasy.Preskočila tak Žilinu a je tretia, "" majú k dobru nedeľný duel v Zlatých Moravciach. Druhý DAC stráca na Slovan 13 bodov, ale má k dobru domáci duel s Trenčínom. Spartak v derby ukončil so Slovanom 8-zápasovú šnúru bez víťaztva, ktorá trvala od apríla 2018." mali pred súbojom šancu získať rekordný jedenásty majstrovský titul v ére samostatnosti, potrebovali na to vyhrať v derby a súčasne prehru DAC s AS.Domáci začali vlažne, Trnavčania boli agresívnejší aj aktívnejší a opticky sa usadili na polovici Slovana. Ich snaha sa dočkala úspechu v 12. minúte. Center Vlaska z priameho kopu na zadnej tyčke nasmeroval do ohňa Twardzik a tam si dal nešťastný vlastný gól kapitán Božikov. Trnava dobrou organizáciou marila snahu domácich o odpoveď. Neujal sa priamy kop De Marca z nádejnej vzdialenosti, ani strela Hentyho po priklepnutí od Strelca. Henty to skúsil opäť o pár minút, opäť nepresne. V 29. minúte sa lopta z pravej strany z priameho kopu od Strelca dostala až k pohotovo reagujúcemu brankárovi Takáčovi, ten ju vyboxoval, následný pokus o dorážku od Mohu obranca Trnavy zblokoval. Trnava hrala súbojovejšie, čakala na chyby súpera, jednu mohol v 37. minúte potrestať Twardzik, ale mieril len nad. V nadstavenom čase ešte Greif s prehľadom kryl pokus Griča.Kto čakal, že Slovan spustí na Spartak od začiatku druhého dejstva oheň a síru, nedočkal sa. Hostia pokračovali v pozornom výkone, no v 53. minúte urobili v obrane sériu chýb. Henty sa dostal na päťku úplne osamotený, ale v stopercentnej šanci trestuhodne zlyhal, keď loptu napálil len do Takáča. V 63. minúte predviedol z vlastnej polovice individuálny prienik Strelec, ale na silnejšiu a presnejšiu strelu mu už nezostali sily. Z následnej akcie sa Trnava dostala k šestnástke domácich a po faule pri jej hranici dostala výhodu priameho kopu z výbornej pozície. Prvú strelu Savvidisa ešte múr zblokoval, ale exportná dorážka gréckeho legionára už skončila za Greifovým chrbtom. Slovan dobýjal šestnástku hostí, ale pomerne platonicky. Napriek štyrom striedaniam po druhom góle sa v jeho strede nenašiel nik, kto by strhol spoluhráčov. No v 83. minúte zahral nešťastne Savvidis vo vlastnej šestnástke rukou a nariadenú penaltu premenil Ratao. Domáci ešte v závere tlačili v snahe aspoň vyrovnať, no Spartak si prestížne víťazstvo ubojoval.."