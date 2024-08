Slovan v LM proti Bayernu a Manchestru City, doma aj s AC Miláno

termíny LM:



1. zápasy ligovej fázy: 17. a 19. septembra



2. zápasy ligovej fázy: 1. a 2. októbra



3. zápasy ligovej fázy: 22. a 23. októbra



4. zápasy ligovej fázy: 5. a 6. novembra



5. zápasy ligovej fázy: 26. a 27. novembra



6. zápasy ligovej fázy: 10. a 11. decembra



7. zápasy ligovej fázy: 21. a 22. januára 2025



8. zápasy ligovej fázy: 29. januára 2025



žreb dvojíc play off: 31. januára



zápasy play off: 11., 12. a 18., 19. februára



žreb dvojíc pre ďalšiu časť: 21. februára



osemfinále: 4., 5. a 11., 12. marca



štvrťfinále: 8., 9. a 15., 16. apríla



semifinále: 29., 30. apríla a 6., 7. mája



finále: 31. mája (Mníchov)



Monaco 29. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava si v hlavnej fáze Ligy majstrov 2024/2025 zahrajú proti Manchestru City, Bayernu Mníchov, Atletico Madrid, AC Miláno, Dinamo Záhreb, Celtic Glasgow, VfB Stuttgart a FC Girona. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Monte Carle. Prvý zápas odohrajú "belasí" 17., 18. alebo 19. septembra.Liga majstrov sa v tomto ročníku hrá v novom formáte. Najdôležitejšou zmenou je, že do základnej časti sa dostalo namiesto 32 až 36 tímov. V jednom ročníku sa doteraz hralo 125 zápasov, po novom ich bude 189. Doma sa Slovan stretne s Manchestrom City, AC Miláno, Dinamo Záhreb, VfB Stuttgart a vonku ho čakajú Bayern, Atletico Madrid, Celtic Glasgow a Girona.Zverenci trénera Vladimíra Weissa si postup do najprestížnejšej európskej súťaže vybojovali cez 1. predkolo. V ňom zdolali severomacedónsky tím FK Struga po výsledkoch 4:2 a 1:3. Slovinský NK Celje vyradili po remíze 1:1 a triumfe 5:0 a v treťom predkole prešli cez cyperský APOEL 2:0 a 0:0. V play off uhrali v prvom stretnutí na pôde FC Midtjylland remízu 1:1 a vo štvrtok po obdivuhodnom výkone zvíťazili nad týmto súperom na Tehelnom poli 3:2.Slovan sa stal štvrtým klubom zo Slovenska v novodobej histórii súťaže s miestenkou v hlavnej fáze. Naposledy v nej v sezóne 2010/2011 účinkoval MŠK Žilina. Predtým sa podarilo preniknúť medzi elitu 1. FC Košice a Artmedii Petržalka.Hráči slovenského majstra s každým zahrajú jeden zápas a body sa následne sčítajú v obrovskej 36-člennej tabuľke. Dvadsaťštyri najlepších si potom zahrá aj na jar. Priamy postup si zaistia tímy na 1. až 8. mieste, ostatné čaká predkolo play off, do ktorého sa prebojujú tímy na 9. až 24. mieste. Spoločne si zahrajú o účasť v osemfinále, kde sa stretnú so zvyšnými účastníkmi z 1. až 8. priečky.Slovan mohol z prvého koša dostať okrem Manchestru City a Bayernu Mníchov mohol dostať aj Real Madrid, Paríž St. Germain, Liverpool, Inter Miláno, Borussia Dortmund, RB Lipsko, či FC Barcelona.Napriek novému formátu LM určité zaužívané prvky zostali aj pre tento ročník. Napríklad rozdelenie do štyroch košov, no tentoraz po deväť účastníkov. Koše boli dôležité, pretože zaistili, aby jeden tím nenarazil na najsilnejších osem, zatiaľ čo iný na osem najslabších. Zároveň platilo obmedzenie, že jeden tím nemôže hrať s viac ako dvoma súpermi z rovnakej krajiny. Pri žrebe najprv z misky s loptičkami vyžrebovali tímy z prvého koša, ktorým počítač postupne vybral osmičku súperov.Sparta Praha v kádri aj s Lukášom Haraslínom sa po devätnástich rokoch prebojovala tiež do hlavnej fázy. Doma privíta Inter Miláno, Atletico Madrid, Salzburg a Brest. Vonku sa predstaví na ihrisku holandského tímu Feyenoordu Rotterdam aj s Dávidom Hanckom, Leverkusenu, Manchestru City a VfB Stuttgart.V repríze vlaňajšieho sa stretne obhajca titulu Real Madrid proti Borussii Dortmund. Paríž St. Germain aj s Milanom Škriniarom čaká City, Bayern, Atletico Madrid i Arsenal.