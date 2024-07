Slovan v odvete sfúkol Celje. Chceme viac, hovorí tréner Weiss

Bratislava 31. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava si štvrtýkrát za sebou zabezpečili miestenku v hlavnej fáze niektorej z európskych klubových súťaží. Rozhodli o tom v utorkovej odvete 2. predkola Ligy majstrov, v ktorej po minulotýždňovej remíze 1:1 v Slovinsku deklasovali na domácej pôde NK Celje 5:0. Dvojgólového hrdinu Davida Strelca i trénera Vladimíra Weissa st. však tentoraz neuspokojí miestenka v Európskej konferenčnej lige, ktorú hral Slovan trikrát v predošlých sezónach.



"Som rád, že sa mi strelecky darí, ale nejako veľmi to neprežívam. Máme radosť z postupu. Je dobré, že máme už istú skupinu, ale chceli by sme hrať o nejakú súťaž či dve vyššie," povedal Strelec, ktorý dal v troch zápasoch v rozbiehajúcom sa ročníku už štyri góly. Na jeho formu sa bude Slovan spoliehať aj v 3. predkole, v ktorom ho čaká cyperský šampión APOEL Nikózia. Prvý zápas na Tehelnom poli sa uskutoční 7. augusta, odveta v Nikózii je na programe 13. augusta. "Sme v pohode a všetci ´makáme´. Aj my, čo sme sa vrátili z ME v Nemecku, sme do toho naskočili. Minulý rok sme tiež prešli cez dve predkolá, ale ďalšie dve sme prehrali. Budeme sa snažiť to zmeniť, musíme sa dobre pripraviť a ísť do toho na sto percent," povedal Strelec.



Spolu s ním podali v utorkovej odvete s Celje vynikajúce výkony všetci hráči. Situáciu Slovanu značne uľahčilo vylúčenie Damjana Vukliševiča po faule na Strelca v 16. minúte, ktoré domáci potrestali dvoma gólmi v prvom polčase. Aj v prvom dueli v Slovinsku bol vylúčený hráč, červenú kartu Kyriakosa Savvidisa však Celje nedokázalo využiť tak, ako jeho súper o týždeň neskôr a doma iba remizovalo 1:1.







Na Tehelnom poli to už bola pri nerovnovážnom stave po zmene strán exhibícia "belasých", ktorí pridali ďalšie tri góly a tréner Vladimír Weiss st. mal dôvod na takmer maximálnu spokojnosť. "Som nadšený z výsledku aj výkonu. Začali sme opatrnejšie, nechceli sme otvoriť hru v strede poľa. Zápas ovplyvnila červená karta, po góle Toliča sme hru kontrolovali. Dali sme krásne góly, Tigranov bol ozdoba zápasu. Som rád za klub aj hráčov, pretože tieto zápasy sú vabank o všetko."



Slovan dominoval, súpera nešetril a nakoniec ho vyprevadil domov s debaklom. "Bol to jeden z najlepších výkonov, ale vynikajúco sme hrali aj vlani v skupine EKL proti Lille, ktoré má o triedu lepšie mužstvo," povedal Weiss st. Vyzdvihol výkon mužstva v ofenzíve a špeciálne Strelcov prínos. "V Taliansku dostal za ucho, vrátil sa a klub mu pomohol. Dnes mu to on vracia naspäť," poznamenal kouč Slovana.







Súčasne priznal, že postupom cez Celje spadol slovanistom kameň zo srdca. "Jednu skupinu máme vo vrecku, ale pokúsime sa zdolať Cyperčanov. Bude to 50:50. Prvý zápas hráme doma, čo môže byť výhoda, verím, že príde plný štadión. Máme dobré mužstvo uvidíme, čo nám dovolí súper, ale pri takejto emócii a našej kvalite nám narastie sebavedomie. Spadol nám kameň zo srdca a teraz chceme viac."



Postupom do 3. predkola LM si Slovan zabezpečil aj pekný balík peňazí. Jeho tréner bude chcieť mužstvo posilniť, pričom priznal, že pretrváva záujem o slovinského útočníka Andraža Šporara, ktorý už na Tehelnom poli pôsobil. Ten by však mohol hrať za "belasých" až v skupinovej fáze LM. "Budem sa rozprávať s Kmotríkovcami a Robom Vittekom. Sadneme si a povieme, čo má zmysel pre klub. Nemá zmysel riešiť prestupy, ktoré neposilnia mužstvo," dodal Weiss st.