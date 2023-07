Slovan v prípade postupu do 2. predkola LM bude hrať proti Mostaru

odvety 1. predkola LM:



Breidablik - Shamrock Rovers 2:1 (1:0)



/prvý zápas 1:0, Breidablik postúpil do 2. predkola/







Šeriff Tiraspoľ - Farul Constanta 3:0 po predĺžení (1:0)



/prvý zápas 0:1, Tiraspoľ postúpil do 2. predkola/







BATE Borisov - Partizan Tirana 2:0 (0:0)



/prvý zápas 1:1, BATE postúpilo do 2. predkola/







The New Saints - BK Häcken 0:2 (0:1)



/prvý zápas 1:3, Häcken postúpil do 2. predkola/







Zrinjski Mostar - Urartu Jerevan 2:3 po predĺžení, rozstrel z 11 m 4:3 (1:0)



/prvý zápas 1:0, Mostar postúpil do 2. predkola/







Flora Tallinn - Raków Čenstochová 0:3 (0:0)



/prvý zápas 0:1, Raków postúpil do 2. predkola/







Maccabi Haifa - Hamrun Spartans 2:1 (0:1)



/prvý zápas 4:0, Haifa postúpila do 2. predkola/







FC Struga - Žalgiris Vilnius 1:2 (0:0)



/prvý zápas 0:0, Žalgiris postúpil do 2. predkola/



Bratislava 19. júla (TASR) - Futbalisti Zrinjski Mostar postúpili do 2. predkola Ligy majstrov. V ňom narazia na víťaza súboja FC Swift Hesper - Slovan Bratislava. Tím z Bosny a Hercegoviny v prvom zápase zvíťazil nad arménskym tímom Urartu Jerevan 1:0, v odvete sa v riadnom hracom čase zápas skončil 2:1 v prospech hostí a 3:2 pre Jerevan po predĺžení. Postup si domáci vybojovali až v rozstrele 4:3.Postúpil aj litovský Žalgiris Vilnius. V utorkovom zápase na ihrisku severomacedónskeho FC Struga zvíťazil 2:1, prvý zápas sa skončil nerozhodne 0:0.Ďalej ide aj moldavský Šeriff Tiraspoľ, ktorý zdolal rumunský tím Farul Constanta 3:0 po predĺžení. Prvý zápas v Rumunsku sa skončil v prospech Farulu 1:0.