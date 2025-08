Slovan v prípade postupu nastúpi proti Celticu Glasgow

žreb play off Ligy majstrov:



majstrovská vetva:



víťaz Ludogorec Razgrad/Ferencváros Budapešť - víťaz FK Škendija/Karabach FK



víťaz Lech Poznaň/Crvena Zvezda Belehrad - víťaz FC Dynamo Kyjev/Pafos FC



FK Bodö/Glimt - Sturm Graz



Celtic Glasgow - víťaz FC Kajrat Almaty/ŠK SLOVAN BRATISLAVA



FC Bazilej - víťaz Malmö FF/FC Kodaň







ligová vetva:



víťaz Feyenoord Rotterdam/Fenerbahce Istanbul - víťaz OGC Nice/Benfica Lisabon



víťaz Glasgow Rangers/Viktoria Plzeň - víťaz FC Salzburg/Club Bruggy







ďalšie termíny:



zápasy 3. predkola: 5., 6., 12. augusta



zápasy play off o postup do ligovej fázy: 19., 20. a 26., 27. augusta







žreb ligovej fázy: 28. augusta



1. zápasy ligovej fázy: 16. až 18. septembra



2. zápasy ligovej fázy: 30. a 1. októbra



3. zápasy ligovej fázy: 21. a 22. októbra



4. zápasy ligovej fázy: 4. a 5. novembra



5. zápasy ligovej fázy: 25. a 26. novembra



6. zápasy skupinovej fázy: 9. a 10. decembra



7. zápasy skupinovej fázy: 20. a 21. januára



8. zápasy skupinovej fázy: 28. januára







žreb dvojíc play off: 30. januára



zápasy play off: 17., 18. a 24., 25. februára



žreb dvojíc pre vyraďovaciu časť: 27. februára



osemfinále: 10., 11. a 17., 18. marca



štvrťfinále: 7., 8. a 14., 15. apríla



semifinále: 28., 29. apríla a 5., 6. mája



finále: 30. mája (Budapešť)

Nyon 4. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu cez FC Kajrat Almaty stretnú v play off o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov 2025/2026 so škótskym tímom Celtic Glasgow. V pondelok o tom rozhodol žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Termíny úvodných zápasov sú 19. a 20. augusta, odvety sa uskutočnia o týždeň nato 26. a 27. augusta.Úradujúci slovenský šampión by odohral prípadný prvý duel v Glagowe a v odvete by nastúpil na Tehelnom poli. Slovanu mohli pripadnúť aj súperi ako nórsky FK Bodö/Glimt či úspešnejší zo súbojov medzi švédskym Malmö FF a FC Kodaň z Dánska, poľským Lechom Poznaň a srbským tímom Crvena Zvezda Belehrad či bulharským Ludogorcom Razgrad a Ferencvárosom Budapešť z Maďarska.Svoju púť v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta odštartuje aj kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar v drese Fenerbahce Istanbul. Turecký tím si v 3. predkole zmeria sily s holandským Feyenoordom Rotterdam, v ktorého kádri pôsobí Leo Sauer. Úspešnejší z dvojice narazí na víťaza dvojzápasu medzi francúzskym OGC Nice a portugalskou Benficou Lisabon.Kvalifikácia Ligy majstrov má tri predkolá a play off o ligovú fázu, v ktorej bude účinkovať 36 tímov. Tento formát mal premiéru vlani a do hlavnej fázy milionárskej súťaže sa po prvý raz prebojoval aj Slovan. Všetky kluby zaradia do jednej tabuľky. Po odohraní ôsmich zápasov postúpi prvých osem klubov priamo do osemfinále, šestnásť tímov si zahrá formou dvojzápasov v play off a posledných dvanásť klubov vypadne.