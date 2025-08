Slovan v prípadnom play off nastúpi proti Young Boys Bern

Nyon 4. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v prípade vypadnutia v 3. predkole Ligy majstrov 2025/2026 predstavia v play off o postup do hlavnej fázy Európskej ligy, v ktorom narazia na švajčiarsky tím Young Boys Bern. O ich potenciálnom súperovi rozhodol pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Termíny úvodných zápasov sú vo štvrtok 21. augusta, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr.



Úradujúci slovenský šampión by odohral prvý duel na Tehelnom poli a v odvete by nastúpil na pôde súpera. Slovanu mohol pripadnúť víťaz súboja medzi maltským Hamrun Spartans FC a Maccabi Tel-Aviv z Izraela či zdolané mužstvo z dvojíc bulharský Ludogorec Razgrad a maďarský Ferencváros Budapešť alebo nórske Malmö FF a FC Kodaň z Dánska.