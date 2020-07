Slovan v príprave s Petrákom, cieľ je uspieť v Európe

Bratislava 24. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava chcú v novej sezóne okrem úspechov v domácich súťažiach preraziť predovšetkým v pohárovej Európe. Tréner Ján Kozák ml. bude mať k dispozícii takmer rovnaký káder, s akým pracoval v uplynulej sezóne, pribudol do neho český defenzívny stredopoliar Ondřej Petrák. Predávať hráčov sa Slovan nechystá aj vzhľadom ku zhoršenej situácii na trhu.



Slovan začal prípravu od stredy v dvojfázovom režime, v piatok čakalo hráčov váženie. Pred začiatkom sezóny si tréner Kozák vytýčil jasné ciele: "Chceme obhájiť slovenský titul a opäť získať Slovenský pohár. V Európe chceme uhrať čo najlepší výsledok."



"Belasí" strávia prípravu v domácich podmienkach. Na úvod ich preverí Skalica, kde sa predstavia v rámci osláv storočnice miestneho futbalu. Ďalej ich čakajú konfrontácie s maďarským vicemajstrom MOL Fehérvár (28. júla), českým prvoligistom Slováckom (29. júla) a s Puskásovou Akadémiou (1. augusta), ktorá v maďarskej lige obsadila tretiu priečku. Záverečnú generálku pred novou sezónou absolvujú so Zlínom 5. augusta v Bratislave. "Budú to kvalitné zápasy. Čakajú nás popredné kluby z Maďarska, české tímy sú fyzicky výborne pripravené. Verím, že si hráči oddýchli, aj keď prestávka bola krátka. Myslím si, že sa už tešia na novú sezónu," povedal Kozák.



Slovan sa 9. augusta dozvie meno súpera v 1. predkole Ligy majstrov. Nový ročník európskych pohárov bude špecifický. Všetky kvalifikačné kolá s výnimkou play off LM sa odohrajú len na jeden zápas, pričom výhodu domáceho prostredia určí žreb. Slovan bude v prvom kole pri žrebe medzi nasadenými klubmi. "Nemôžeme nikoho podceniť. Dobre sa pripravíme a uvidíme," reagoval Kozák. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. uviedol, že Slovan sa musí mať na pozore: "Ťažko povedať, čo nám to prinesie. Je to zradné, keď sa hrá na jeden zápas, najmä pre kvalitatívne lepšie mužstvá. Nemusíte mať šťastie v tom jednom zápase, takže môže to byť výhoda aj nevýhoda."



Kmotrík prezradil, že okrem Petráka zatiaľ nikto do mužstva nepribudne. Český defenzívny stredopoliar strávil uplynulých sedem rokov v Nemecku, kde pravidelne nastupoval v prvej resp. druhej bundeslige. V Norimbergu si pripísal celkovo 135 štartov, z toho 33 v najvyššej súťaži. "Ondra sme sledovali dlhší čas, pomohol nám aj Marek Mintál. Poskytol nám informácie o charakterových vlastnostiach a ako pristupuje k tréningom. Čo sa týka futbalu, vieme, čo od neho môžeme čakať. Mal by do stredu poľa priniesť niečo, čo nám chýbalo."



Okrem Petráka sa novou zmluvou môže pochváliť aj Michal Šulla, predĺžil ju o tri roky. "Dohodli sme sa veľmi rýchlo a som rád, že budem naďalej pôsobiť v najlepšom slovenskom klube," povedal 29-ročný brankár.



O odchodoch hráčov v klube neuvažujú, i keď záujem z iných klubov Slovan eviduje. "Nejaké radikálne zmeny neplánujeme. Káder chceme v čo najväčšej miere udržať pokope. Koronavírus ovplyvnil trh s hráčmi, nepredpokladám veľké zmeny. Kľúčových hráčov nechceme uvoľniť, evidujeme šumy okolo hráčov, ktorí neboli spokojní s minutážou na ihrisku. Momentálne sme v rokovaní ohľadne prestupu dvoch hráčov, ale to sa pravdepodobne v krátkej dobe neudeje," vysvetlil Kmotrík.



Podľa generálneho riaditeľa klubu Slovan netlačia ekonomické dôvody a ak už príde ponuka na kúpu hráča, musí byť zaujímavá: "Sme ekonomicky stabilní a nie je pre nás nevyhnutné zbaviť sa niektorých hráčov a už vôbec nie pod cenu. Hráči sa dnes predávajú za menej peňazí a my nechceme predať niekoho za menej, ako sme ho mohli predať pred koronakrízou. Počkáme si do budúcnosti. S hráčmi máme dlhodobé kontrakty, nemusíme sa nikam ponáhľať a môžeme si počkať na adekvátne ponuky."



Napriek ekonomickej stabilite však v klube slovenského majstra riešia aj dlh, ktorý má voči nemu portugalský Sporting Lisabon. "Sporting si neplní svoje záväzky, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy za predaj Andraža Šporara. Reagujeme už aj právne. Prišla nám prvá splátka, druhá už nie a tretia sa blíži. Zatiaľ to pre nás nevyzerá pozitívne. Sporting bohužiaľ nie je momentálne schopný plniť si záväzky," prezradil Kmotrík.