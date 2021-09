Slovan v 7. kole Fortuna ligy remizoval s Dunajskou Stredou 1:1

Nedeľa:



FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:0)



Góly:

72. Schäfer – 74. Zmrhal, bez kariet.

Rozhodovali:

Očenáš – Hancko, Poláček, 7144 divákov.



DAC:

Jedlička - Blackman, Brunetti, Beskorovajnyj, Davis–Andzouana (89. Verlinden), Schäfer, Dimun, Ciganiks (58. Hahn)- Lamkel Zé, Sharani



Slovan:

Chovan - Pauschek, Kašia, Božikov, De Marco (90. Lichý) – Čavrić (84. Dražič), Kankava, De Kamps (64. Rabiu), Zmrhal – Green (64. Mráz), Henty (84. Parreira)





Sobota:



FK Senica - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:0 (0:0)



Gól:

75. Mašike. Rozhodovali: Marhefka – Galo, Vass, ŽK: Duda (Senica), 673 divákov.



Senica:

Ravas – Twardek, Pavlík, Gáč, Šimčák – Duda (75. Mašulovič), Halabrín (82. Egert) – Oršula (59. Vikri), Jurdík (59. Niarchos), Šumbera (75. Kučera) – Mašike



Pohronie:

Slančík – Mazan (81. Mastiš), Čmovš, Špiriak, Kokovas – Adamec (81. Záhumenský), Pajer - Blahút, Badlo, Ladji (61. Ščišlak) - Lačný





ŠKF Sereď – MFK Liptovský Mikuláš 2:0 (2:0)



Góly:

21. Dias, 41. Haša, ŽK: Dias, Hučko - D. Krčík. Rozhodovali: Kružliak – Roszbeck, Čajka, 200 divákov.



ŠKF Sereď:

Iliev – Kadlec, Dias, Hurtado (37. Hučko), Popovič – Ljubičič (82. Mičin), Jureškin (61. Karrica), Gatarič – Potoma, Yao, Haša (82. Sanusi)



MFK Liptovský Mikuláš:

Sváček – A. Krčík, Hranáč, D. Krčík, Pintér (84. Janec) – Filinský, Staš (46. Švec), Kačerík (46. Flak) – Pinte (70. Andrič), R. Bartoš, Kotora (70. Laura)





MŠK Žilina - AS Trenčín 1:3 (1:2)



Góly:

42. Ďuriš – 8. Madu, 39. Kadák, 48. Azango. Rozhodovali: Sedlák - Hrmo, Zemko, ŽK: Minárik - Lavrinčík, Yem, Pires



Žilina:

Petráš – Slebodník, Minárik, Kopas, Sluka – Rusnák, Fazlagič (78. Mráz), Myslovič (46. Gono) – Jibril (65. Jambor), Ďuriš (76. Iľko), Bičachčjan (46. Kaprálik)



Trenčín:

Kukučka – Yem, Pires, Pirinen, Madu – Lavrinčík (90. Hollý), Ghali, Kadák (82. Gaži), Zubairu, Azango (82. Letenay) – Jendrišek (76. Ibrahim)





MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 1:2 (0:1)



Góly:

9. Savvidis - 49. Artabe, 90.+2 Twardzik (z 11 m). Rozhodovali: Gemzický - Jekkel, Straka, ŽK: Mendéz, Vaško - Twardzik, 1537 divákov.



MFK Zemplín Michalovce:

Száraz - Vaško, Ranko, Artabe - Kotula, Neofytidis (46. Trusa), Begala (88. Kvocera), Mendéz - Ošima, Kanu (82. Popovits), Žofčák



FC Spartak Trnava:

Takáč - Trajkovski, Savvidis, Kóša, Twardzik - Procházka, Grič (72. Boateng) - Vlasko (72. Bukata), Yusuf (72. Jones), Ristovski (90.+3 Tumma) - Iván (55. Saymon)





Piatok:



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – MFK Ružomberok 2:2 (0:1)



Góly:

71. Mondek, 82. Čonka – 39. Regáli, 55. Takáč. Rozhodovali: Kráľovič - Pozor, Ferenc, ŽK: Čögley, Kyziridis, Bednár, 618 divákov.



Zlaté Moravce:

Kira (57. Lukáč) – Čögley, Tóth, Menich, Čonka – Bednár, Kolesár (46. Chren) – Chobot (66. Gamboš), Ďubek (46. Mondek), Kyziridis – Švec



Ružomberok:

Krajčírik – Fabiš, Maslo, Mojžiš, Madleňák – Luterán, Kochan – Rymarenko (75. Boďa), Takáč, Regáli (78. Dopater) – Gerec (90. Selecký)





Tabuľka:



1. ŠK Slovan Bratislava 6 5 1 0 15:4 16



2. FC Spartak Trnava 7 4 2 1 12:4 14



3. MŠK Žilina 7 4 1 2 13:7 13



4. AS Trenčín 7 3 3 1 11:6 12



5. FK Senica 7 3 3 1 7:7 12



6. FC DAC 1904 Dunajská Streda 7 2 3 2 10:9 9



7. MFK Ružomberok 6 1 5 0 6:5 8



8. ŠKF Sereď 7 2 2 3 6:8 8



9. MFK Zemplín Michalovce 7 2 1 4 9:11 7



10. FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 7 1 2 4 5:14 5



11. FK Pohronie Žiar n.H. Dolná Ždaňa 7 1 1 5 4:11 4



12. MFK Tatran Liptovský Mikuláš 7 1 0 6 6:18 3



Dunajská Streda 12. septembra (TASR) - Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava stratili prvé body v novej sezóne Fortuna ligy. V nedeľu v záverečnom zápase 7. kola remizovali v MOL Aréne s domácou Dunajskou Stredou 1:1."Belasí" majú odohraných šesť zápasov, z ktorých 5 vyhrali. Tabuľku vedú o dva body pred Trnavou. Posledný je nováčik z Liptovského Mikuláša, ktorý prehral v Trnave so Sereďou 0:2.V šlágri siedmeho kola obe mužstvá dali šancu novým hráčom. Za Slovan opäť nastúpil Green, v drese DAC Lamkel Zé. Prvá vážna šanca prišla na konci siedmej minúty, keď Pauschek dostal do behu loptu na pravej starane, spätnú prihrávku tesne nestihol Zmrhal. O dve minúty neskôr si nabehol na dlhú loptu Green, no strelou z pravej strany tesne minul bránu. Interesantný priebeh pokračoval, rodili sa aj ďalšie príležitosti. V 10. minúte Blackman poslal výbornú prihrávku na Lamkela Zého, ktorého strelu z 10 metrov Chovan zlikvidoval. V 21. minúte Henty získal loptu na ľavej strany šestnástky, rútil sa do pokutového územia, strelu však bravúrne chytil Jedlička. V 33. minúte bol blízko ku gólu Slovan, Zmrhal peknou prihrávkou cez dvoch hráčov našiel Hentyho, ktorý z pravej strany tesne minul bránu. Na druhej strane Lamkel Zé nacentroval Ciganiksovi, ale ten netrafil bránu. V 37. minúte po peknej kombinácií sa lopta dostala k Andzouanovi, ktorý však z pravej strany tesne minul bránu. V posledných minútach polčasu sa Slovan usadil pred bránou Dunajskej Stredy, v 45. minúte zahral Green priamy kop z pravej strany, ale šanca z toho napokon nebola.Druhý polčas už začali mužstvá opatrnejšie, prvá šanca prišla v 56. minúte, keď Lamkel Zé tesne minul bránu. Svoj strelecký účet si mohol otvoriť v 60. minúte domáci nováčik Hahn, ktorý trafil do priestoru Chovanovej brány, ale z ofsajdovej pozície. V 66. minúte dostal do behu loptu Lamkel Zé, postupoval na bránu, ale strelu zo 17 metrov Chovan chytil. Slovan odpovedal akciou Čavriča, ktorý prešiel na pravej strane, jeho spätnú prihrávku ale Rabiu poslal vedľa. V 72. minúte otvoril skóre Schäfer, z ľavej strany vystrelil a Chovan zle zareagoval. "Belasí" reagovali bleskurýchlo, Zmrhal sa vyhol ofsajdu a šikovne poslal loptu do siete – 1:1. V 77. minúte musel byť domáci brankár na pozore, po rohovom kope Beskorovajnyj hlavou skoro trafil do vlastnej siete. V nadstavenom čase rozhodca Očenáš musel pomocou videorozhodcu skontrolovať faul v pokutovom území na Hahna, situáciu si pozrel na monitore, napokon posúdil, že sa o nedovolený zákrok nejednalo. Vo výbornom zápase pred výbornou kulisou sa tak zrodila remíza., tréner Dunajskej Stredy:, tréner Slovana Bratislava: