FOTO: Slovan v šlágri remizoval v MOL Aréne s DAC 2:2

DAC: Jedlička - Sommer, Kružliak, Beskorovajnij, Davis - Blackman, Christie-Davies (46. Taiwo), Nebyla (83. Nicolaescu), Andzouana (68. Divkovič) - Balič (78. Schäfer), Ramirez



Slovan: Ružinský - Medveděv, Bajrič, Bozhikov, Pauschek – Nono, De Kamps - Čavrič (72. Daniel), Holman (72. Strelec), Moha – Henty (84. Abena)

Futbalista Slovana David Holman (uprostred) sa teší so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu zo značky pokutového kopu počas zápasu 4. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede v nedeľu 11. apríla 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke tréner DAC-u Bernd Storck počas zápasu 4. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede v nedeľu 11. apríla 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

O titul:



DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava 2:2 (0:1)

Góly: 53. a 88. Ramirez (prvý z 11 m) - 6. Holman (z 11 m), 77. Bajrič, ŽK: Jedlička, Nebyla - Holman. Rozhodovali: Očenáš - Bednár, Poláček, bez divákov.

DAC: Jedlička - Sommer, Kružliak, Beskorovajnij, Davis - Blackman, Christie-Davies (46. Taiwo), Nebyla (83. Nicolaescu), Andzouana (68. Divkovič) - Balič (78. Schäfer), Ramirez

Slovan: Ružinský - Medveděv, Bajrič, Božikov, Pauschek – Nono, De Kamps - Čavrič (72. Daniel), Holman (72. Strelec), Moha – Henty (84. Abena)



AS Trenčín - MŠK Žilina 2:3 (1:2)

Góly: 45.+1 Čatakovič (z 11 m), 78. Ghali - 5. Lavrinčík (vlastný), 20. Kurminowski, 58. Kaprálik. Rozhodovali: Marhefka – Ferenc, Jekkel, ŽK: Lavrinčík, Križan, Šulek, Vreven, Yem, Kadák, Madu - Fazlagič, bez divákov.

Trenčín: Kukučka - Yem, Križan, Šulek, Madu - Gajdoš (34. Kadák), El Mahdioui, Lavrinčík (62. Zubairu) - Ghali, Corryn (72. Tučný), Čatakovič (62. Ikoba)

Žilina: Petráš - Kopas, Gono, Kiwior, Paur (57. Bichakhchyan) - Fazlagič (74. Slebodník), Bernát (57. Kaprálik), Sluka - Anang, Ďuriš (75. Rusnák), Kurminowski (83. Minárik)



FC Spartak Trnava - FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 3:0 (1:0)

Góly: 38. Vlasko, 49. Moško (vlastný), 90. Cabral, ŽK: Mikovič - Pintér, Grozdanovski, rozhodovali: Ruc - Košecký, Borsányi, bez divákov.

Spartak: Takáč - Koštrna, Kóša, Twardzik, Mikovič (66. Trajkovski) - Savvidis (66. Iglesias) - Cabral, Grič (83. Benovič), Vlasko (87. Ujlaky), Bamidele Yusuf (83. Johnson Nsumoh) - Ristovski

ViOn: Chovan - Čögley, Moško, Tóth, Pintér - Grozdanovski, Duga - Hrnčár, Ďubek (68. Sloboda), Čonka (44. Chren) - Balaj



tabuľka:



1. Slovan 26 19 5 2 68:19 62

2. Dun. Streda 26 14 7 5 57:36 49

3. Žilina 26 13 6 7 59:41 45

4. Trnava 26 14 2 10 40:33 44

5. Zlaté Moravce 26 10 6 10 40:38 36

6. Trenčín 26 7 7 12 34:49 28

O udržanie sa:



FK Senica - MFK Ružomberok 0:1 (0:1)

Gól: 29. Regáli. Rozhodovali: Prešinský - Ádám, Perát, ŽK: Addo, Šimčák, Nemec, Asanovič - Mojžiš, Gerec, Brenkus, Krajčirík, bez divákov.

Senica: Vliegen – Addo, Asanovič, Carrillo, Šimčák - Ljubičič, Gallovič (46. Nemec) - Guba (63. Turčák), Piroska (69. Duda), Košťál - Malec

Ružomberok: Krajčirík – Čurma, Maslo, Mrva, Mojžiš - Zsigmund - Gerec, Brenkus (78. Múdry), Kostadinov (90. Filinský), Madleňák (67. Ďungel) - Regáli (90. Boďa)



ŠKF Sereď - FC Nitra 2:1 (0:1)

Góly: 68. Fábry (z 11 m), 85. Hučko - 45. Šefčík. Rozhodoval: Somoláni, ŽK: Danko, Hučko - Franko. Mustafič, Kolčák, Djiby Ba, Šefčík, ČK: 70. Djiby Ba (Nitra) po druhej ŽK, bez divákov.

ŠKF Sereď: Yakubu - Morong, Hučko, Michalík, Mečiar - Danko, Diaz - Eneji (46. Bušnja), Fábry (90. Jureškin), Mlakar (82. Slaninka) - Lačný

FC Nitra: Šípoš - Fabiš, Djiby Ba, Kolčák, Celebi - Regäsel (68. Chribik), Mustafič - Šefčík (81. Kindsvater), Jendrišek (85. Kurt), Chobot (68. Tancík) - Franko (85. Käuper)



MFK Zemplín Michalovce - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:2 (0:0)

Góly: 66. Trusa - 56. Da Silva, 60. Weir. Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Galo, ŽK: Phillips, Ošima, Markovič - Weir, Petrák, Galuška, Chvěja, Hrdlička, bez divákov.

MFK Zemplín Michalovce: Markovič - Magda, Pino Soler, Bednár, Vojtko (84. Begala) - Diarra (53. Žofčák), Adekuoroye (63. Phillips), Ošima, Popovits (63. Tandir) - Trusa, Zuberu

FK Pohronie: Hrdlička - Mazan, Heurtaux, Štrba, Petrák - Weir, N'Zeyi (71. Adamec) - Blahút, Da Silva (87. Badolo), Galuška (55. Fadera) - Chvěja



tabuľka:



7. Sereď 26 8 7 11 27:42 31

8. Pohronie 26 6 11 9 36:37 29

9. Ružomberok 26 7 8 11 34:39 29

10. Nitra 26 7 5 14 26:44 26

11. Michalovce 26 6 8 12 25:47 26

12. Senica 26 6 6 14 24:45 24

Dunajská Streda 11. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v nedeľnom šlágri v rámci 4. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2020/2021 v skupine o titul v Dunajskej Strede 2:2. "Belasí" šesť kôl pred koncom udržali pred rivalom v tabuľke 13-bodový náskok a teoreticky môžu získať tretí titul za sebou v najbližšom kole v domácom derby s Trnavou.V MOL Aréne 10-násobný majster SR v ére samostatnosti dvakrát viedol po góloch legionárov Davida Holmana (z 11 m) a Kenana Bajriča, domáci Venezuelčan Eric Ramirez však vždy dokázal vyrovnať. O necelý týždeň v sobotu 17. apríla hostí Slovan Spartak a DAC opäť doma privíta Trenčín.Skupina o udržanie sa je naďalej vyrovnaná, prvého od posledného delí sedem bodov. Vedie ju Sereď, ktorá v Zlatých Moravciach zdolala Nitru 2:1. Pohronie na ňu stráca dva body po víťazstve 2:1 v Michalovciach. Cenné tri body zaknihoval aj Ružomberok, ktorý vyhral 1:0 na pôde poslednej Senice.Pred šlágrom kola Dunajská Streda strácala na vedúci Slovan až trinásť bodov, navyše domáci kormidelník nemohol počítať so svojím najlepším strelcom a hráčom Zsoltom Kalmárom, ktorý utrpel zranenie kolena. Už v úvode bolo rušno pred bránou Dunajskej Stredy. V 5. minúte Pauschek dostal výbornú prihrávku do pokutového územia, vybiehajúci Jedlička obrancu Slovana fauloval, nariadený pokutový kop Holman premenil – 0:1. V 11. minúte po Baličovom rohovom kope posunul loptu pred bránu Ramirez, hlavičku Blackmana bravúrne chytil Ružinský. V 18. minúte centroval Nono do pokutového územia, Bajrič z prvej prestrelil bránu. O pár okamihov zahrával Nono priamy kop z pravej strany, centrovanou loptou takmer zaskočil Jedličku, ktorý musel loptu vyraziť. Úvodný a rýchly gól domácich zaskočil, Slovan mal jednoznačne navrch. Bol nebezpečnejší, mal loptu viac na kopačkách. V 28. minúte zahrával opäť priamy kop Moha, loptu poslal priamo na hlavu Hentyho, ale jeho hlavičku Jedlička bezpečne kryl. V 32. minúte vyskúšal pozornosť Jedličku aj Čavrič, ale jeho strela z diaľky nespôsobila českému gólmanovi problémy. V nadstavenom čase mal gól na kopačke Ramirez, ktorý postupoval sám na bránu, obišiel aj Ružinského, ale strelu obrana zblokovala, navyše útočník Dunajskej Stredy bol v ofsajde.Na začiatku druhého polčasu využil hlavný rozhodca systém VAR. V 51. minúte Bajrič v pokutovom území zastavil nedovolene Taiwa, rozhodca Očenáš po konzultácií s videorozhodvom nariadil pokutový kop, ktorý premenil Ramirez – 1:1. Po vyrovnávajúcom góle sa hra presunula hlavne do stredu poľa, hralo sa bez výrazných šancí. V 76. minúte zahrával rohový kop Strelec, loptu poslal na päťku, kde nikým nekrytý Bajrič pohodlne poslal loptu do siete – 1:2. V 81. minúte získal Slovan loptu v strede poľa, Medveděv postupoval na bránu na pravej strane, ale jeho strelu Jedlička vyrazil na roh. V 88. minúte napokon Dunajská Streda vyrovnala, Davisov center Ramirez usmernil hlavou do siete – 2:2. Venezuelský útočník má na konte už štrnásť gólov a je zatiaľ najlepším strelcom Fortuna ligy. V nadstavenom čase ešte zahrával Davis priamy kop z pravej strany, ale Ružinskému nerobil žiadne problémy., tréner Dunajskej Stredy: ", tréner Slovana Bratislava: "