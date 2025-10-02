Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovan v zostave s Marcellim aj Ibrahimom, Štrasburg bez troch opôr

Na snímke brankár ŠK Slovan Bratislava Dominik Takáč počas tlačovej konferencie pred zápasom 1. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava – Racing Štrasburg 1. októbra 2025 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian

Do brány sa postavila brankárska jednotka Dominik Takáč.

Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpili do zápasu úvodného kola hlavnej fázy Konferenčnej ligy proti Štrasburgu v rozostavení 4-2-3-1.

Do brány sa postavila brankárska jednotka Dominik Takáč. Uprostred obrany nastúpili kapitán Guram Kašia a Kenan Bajrič, na krajoch Sandro Cruz a Cesar Blackman. Pred nimi operovala dvojica stredopoliarov Kyriakos Savvidis a Rahim Ibrahim. Na ľavom krídle dal tréner Vladimír Weiss st. šancu Alasanovi Yirajangovi, na pravom hral tradične Tigran Barseghjan a medzi nimi tvorca hry Marko Tolič. Na hrote útoku sa predstavil Nino Marcelli, ktorý sa postaral o oba góly „belasých“ pri uplynulom ligovom víťazstve 2:1 v Trenčíne. Róbert Mak začal duel na lavičke, rovnako ako Mykola Kucharevyč či Danylo Ignatenko.

Hosťom z Francúzska chýbalo na Tehelnom poli duo zranených opôr - obranca Mamadou Sarr aj kapitán a útočník Emanuel Emegha. Na súpiske nefiguroval ani anglický ľavý obranca Ben Chilwell.



zostavy 1. kola hlavnej fázy Konferenčnej ligy:

ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Bajrič, Kašia, Cruz - Ibrahim, Savvidis - Barseghjan, Tolič, Yirajang - Marcelli

Racing Štrasburg: Penders - Amougou, Hogsberg, Omobamidele, Doukoure - El Mourabet, Luis - Paez, Ouattara, Amo-Ameyaw - Godo

