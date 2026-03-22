Slovan vedie o šesť bodov, Skalica predstihla Prešov
DAC však odohral o zápas menej, čaká ho ešte preložený duel s Trnavou.
Autor TASR
Bratislava 22. marca (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava majú po 3. kole nadstavbovej časti Niké ligy na čele skupiny o titul už šesťbodový náskok pred Žilinou a Dunajskou Stredou. Sériový majster zvíťazil v nedeľňajšom domácom stretnutí nad Podbrezovou 2:0 po dvoch góloch Andraža Šporara. Dunajská Streda klesla na tretiu priečku o skóre za Žilinu, ktorej podľahla v sobotu pod Dubňom 1:3.
DAC však odohral o zápas menej, čaká ho ešte preložený duel s Trnavou. Spartak prehral ihrisku Michaloviec 0:1 gólom Huga Ahla a zo štvrtej pozície zaostáva za tímom zo Žitného ostrova o šesť bodov. Michalovce vyhrali druhý zápas za sebou, no zostali na 6. mieste o bod za Podbrezovou.
V skupine o udržanie sa vybojovala dôležité víťazstvo Skalica. Záhoráci zdolali v nedeľu doma Komárno 2:1 a v tabuľke sa posunuli na 11. miesto o skóre pred Prešov. Ten v sobotu prehral vo východniarskom derby na ihrisku Košíc 1:2 a po víkende klesol na poslednú 12. priečku. Košičania natiahli sériu bez prehry už na desať zápasov a v tabuľke sú na 7. mieste pred Trenčínom. Ten si poradil s Ružomberkom 3:1.
3. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
skupina o titul:
sobota
MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:1 (2:0)
Góly: 7. Káčer, 42. Roginič, 84. Homet - 47. Kmeť. Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Čajka, bez kariet, 1810 divákov.
Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica (66. Szánthó), Káčer (57. Florea), Adang, Bari - Faško (81. Homet), Roginič (66. Iľko), Ďatko (57. Bzdyl)
DAC: Bartels - Kmeť, Blažek (46. Kapanadze), Kačaraba (76. Gueye), Nemanič, Mendez - Bationo, Tuboly (46. Corr), Ouro - Lábo (62. Gruber), Ramadan (87. Udvaros)
MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 1:0 (1:0)
Gól: 41. Ahl. Rozhodcovia: Glova - Poláček, Kmec, ŽK: Park, Kalemi, Volanakis, Dzotsenidze, Stojsavljevič, ČK: 90.+7 Sabo (Trnava).
Michalovce: Jakubech - Park (83. Lemiško), Dzotsenidze, Volanakis - Ahl, Kalemi (57. Michajlov), Zubairu, Čurma - Danek (66. Brosnan), Walczak (66. Theofanopoulos), Taylor-Hart (66. Ramos)
Trnava: Vantruba - Holík, Sabo, Stojsavljevič, Mikovič (46. Jureškin) - Kratochvíl (73. Ďuriš), Laušič - Chorcheli (57. Škrbo), Moiscrapišvili (56. Azango), Kudlička - Metsoko (57. Paur)
nedeľa
ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 2:0 (1:0)
Góly: 29. a 64. Šporar. Rozhodovali: Kišš - Vorel, Jánošík, ŽK: Weiss ml., Bajrič - Chyla, Luka, Šiler, 6039 divákov.
Slovan: Takáč - Blackman, Markovič, Bajrič, Cruz - Ibrahim (90. Gajdoš), Pokorný, Weiss ml. (79. Kašia) - Barseghjan (90. Jankovič), Šporar (90. Mak), Marcelli (86. Matsuoka)
Podbrezová: Jurička - Lampreht, Luka, Paraj - Kováčik, Štefánik (79. Hakobjan), Chyla (72. Mrvaljevič), Sanusi (72. Silagadze) - Galčík (79. Havrylenko), Šiler, Palumets (88. Grexa)
tabuľka:
1. Slovan 25 16 4 5 52:32 52
2. Žilina 25 13 7 5 49:29 46
3. D. Streda 24 13 7 4 42:24 46
4. Trnava 24 12 4 8 36:29 40
5. Podbrezová 25 11 3 11 47:34 36
6. Michalovce 25 10 5 10 35:39 35
skupina o udržanie sa:
sobota
FC Košice - FC Tatran Prešov 2:1 (1:0)
Góly: 12. Čerepkai (z 11 m), 56. Gallovič - 90.+1 Taraduda. Rozhodcovia: Kružliak – Hancko, Štofik, ŽK: Perišič, Kakay (Koš.), 7044 divákov.
Košice: Dabrowski - Kóša, Krivák, Kružliak - Kovács (60. Kakay), Zsigmund, Gallovič, Madleňák (77. Lukačevič) - Sovič (77. Julardžija) - Čerepkai (90.+2 Miljanič), Rehuš (60. Perišič)
Prešov: Bajza - Revenco (46. Kotula), Taraduda, Bondarenko, Tatolna - Medvedev, Šimko (60. Bernát) - Masaryk (72. Sagna), Olejník (81. Souček), Regáli - Barbosa (61. Simon)
AS Trenčín - MFK Ružomberok 3:1 (1:1)
Góly: 62. a 74. David (prvý z 11 m), 45. Hájovský - 22. Fila (z 11 m). Rozhodovali: Choreň - Roszbeck, Bobko, ŽK: Grygar, Luterán, Tučný, 861 divákov.
Trenčín: Katič - Pavek, Križan, Diouf, Brandis - Poom - Mathurin (77. Kam), Hájovský, Mikulaj, Soares - David (89. Doesburg)
Ružomberok: Húska - Luterán, Král, Mojžiš, Selecký - Grygar (77. Endl), Murgaš - Fila (77. Jevoš), Šašinka (77. Bačík), Tučný (51. Chobot) - Hladík (77. Chrien)
nedeľa
MFK Skalica - KFC Komárno 2:1 (1:0)
Góly: 31. Potočný, 62. Leginus - 85. Kiss. Rozhodcovia: Smolák - Straka, Vitko, ŽK: Potočný - Bayemi, 457 divákov.
MFK Skalica: Junas – Suľa, Ujlaky, Černek, Gaži – Bariš, Pudhorocký (86. Morong) – Daniel (68. Hollý), Nagy (58. Smejkal), Abdullahi – Potočný (57. Leginus)
KFC Komárno: Gyurákovics – Krčík (90. Ivanics), Špiriak, M. Šimko, Šmehyl – Kiss, Ožvolda (72. Bayemi) – Žák, Mustafič (59. Szűcs), Druga (59. Jones) – Mashike Sukisa
tabuľka:
7. Košice 25 9 4 12 40:44 31
8. Trenčín 25 9 3 13 23:41 30
9. Komárno 25 6 8 11 28:36 26
10. Ružomberok 25 6 8 11 26:41 26
-------------------------------------
11. Skalica 25 5 7 13 24:38 22
-------------------------------------
12. Prešov 25 4 10 11 23:38 22
