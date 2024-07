Slovan zvíťazil v úvodnom zápase 1. predkola nad Strugou 4:2

1. zápas 1. predkola LM:



ŠK Slovan Bratislava - FC Struga 4:2 (2:0)



Góly: 85. a 90.+1 Kucka, 16. Weiss, 36. Mak - 55. a 74. Ibraimi (prvý z 11 m). Rozhodcovia: Frappartová - Berchebru, Torregrossa (všetci Fr.), ŽK: Weiss, Bajrič - Jevtoski, Krivanjeva, 11.259 divákov.



ŠK Slovan: Trnovský - Pauschek (61. Medveděv), Kašia, Bajrič, Wimmer (81. Vojtko) - Savvidis (81. Szöke) - Tolič (61. Marcelli), Kucka - Mak (81. Zuberu), Weiss, Strelec



FC Struga: Dujmovič - Radič, Ristevski, Krivanjeva - Vlajkovič, Jevtoski (90.+5 Compaore), Ukpa (46. Radeski), Vosha (90. Ilievski) - Shabani - Maleski (46. Spirovski), Ibraimi

prvé zápasy 1. predkola LM:



FK Ordabasy Šymkent – CS Petrocub 0:0



Flora Tallinn – NK Celje 0:5 (0:3)



RFS Riga – Larne FC 3:0 (1:0)









Bratislava 10. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov nad FC Struga 4:2. V drese slovenského šampióna sa gólovo presadili v 1. polčase Vladimír Weiss a Róbert Mak, po prestávke vyrovnal dvoma gólmi Besart Ibraimi. Víťazný gól napokon strelil v 85. minúte Juraj Kucka, ktorý v nadstavenom čase pridal aj svoj druhý presný zásah. Odveta sa uskutoční o týždeň v stredu 17. júla o 17.00 h na pôde Strugy."Belasí" sa v prípade postupu cez súpera zo Severného Macedónska stretnú s víťazom dvojzápasu Flora Tallinn - NK Celje (prvý zápas 0:5). Ak v úvodnej fáze vypadnú, čaká ich v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy (EKL) horší z dvojice FC Dinamo Minsk - FC Pjunik Jerevan.Slovan bol od začiatku aktívny, mal loptu na kopačkách, ale prvé strelecké pokusy mali hostia. Oba však leteli mimo bránu. Po šiestich minútach mali hráči Strugy dobrú možnosť z priameho kopu zhruba z 20 metrov, ale Shabani trafil len do múru a ani následná dorážka nebola nebezpečná. Brankár severomacedónskeho tímu zasahoval po prvý raz v 14. minúte, Makovu strelu z pravej strany bez problémov zneškodnil. O minútu neskôr vyboxoval aj ďalší pokus, keď tesne predtým Tolič prihrával do šestnástky, kde však nemal spoluhráča. Zvýšená aktivita slovanistov priniesla ovocie vzápätí, keď Strelec poslal loptu medzi obrancov na Weissa, ktorý sa takmer od polovice rútil sám na bránu a napokon aj presne zakončil - 1:0. Struga potom pohrozila zo štandardky a strelila aj gól, ten však neplatil pre ofsajd. Po občerstvovacej prestávke mali hostia ďalšiu možnosť po rohovom kope, ale na druhej strane sa ocitla vo väčšej šanci dvojica Kucka - Mak. Nezvládla však finálnu fázu. Mak však v 36. minúte po rýchlom brejku trafil technicky k žrdi a uzavrel polčasové skóre.Po prestávke poslal tréner Strugy na trávnik dvoch nových hráčov, no v ofenzíve sa jeho tím nevedel dlhšie presadiť. V 52. minúte dal Mak gól, no neplatil pre ofsajd. O dve minúty neskôr naopak fauloval v šestnástke Pauschek a rozhodkyňa Frappartová nariadila pokutový kop. Ten premenil bezpečne Ibraimi a znížil. Slovan potom mohol dať tretí gól, ale Strelec sa v šestnástke nepresadil. Potom poslal do hry čerstvých hráčov aj tréner Weiss, no jeho zverenci už neboli tak často na lopte ako v prvom polčase a v 66. minúte mohli inkasovať. Trnovský s námahou vytlačil strelu Radeského. V 74. minúte však hostia zlepšený výkon korunovali gólom na 2:2, keď sa presadil opäť Ibraimi po rýchlom brejku. Domáci potom vrhli sily do útoku, Weissovu strelu z nebezpečnej vzdialenosti zblokovala obrana. Po ďalšom, tentoraz trojnásobnom striedaní domáceho kouča, sa napokon "belasí" dočkali. Jeden z nových hráčov na ihrisku Marcelli v 85. minúte nacentroval do šestnástky a Kucka hlavou nezaváhal - 3:2. Ten istý hráč napokon uzavrel skóre zápasu, keď v nadstavenom čase po rohovom kope trafil presne opäť hlavou.Futbalisti kazašského tímu FK Ordabasy Šymkent zaznamenali bezgólovú remízu s moldavským CS Petrocub v úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov.Slovinský NK Celje zvíťazil hladko na pôde estónskej Flory Tallinn 5:0.