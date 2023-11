Slovan vyhral 10. krát po sebe, zdolal Michalovce

MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:2)



Góly: 40. Strelec, 43. Kucka. Rozhodovali: Marhefka - Hancko, Kuba, ŽK: Vaško - Zmrhal, 1208 divákov.



Michalovce: Frelih - Šimko, Jeřábek, Volanakis, Bahi (25. Magda) - Jánošík (76. Bednár), Vaško, Adekunle (76. Pavúk) - Danko, Marcin (53. Van Kessel), Šimamura (76. Karasjuk)



Slovan: Trnovský - Pauschek (78. Vojtko) , Bajrič, Kašia, Zmrhal (78. Zuberu) - Kankava, Kucka (90.+2 Agbo) , Barseghjan - Savvidis, Strelec (66. Blackman), Čavrič (90.+2 Abubakari)

MŠK Žilina - FC Košice 1:0 (0:0)



Góly: 63. Jambor. ŽK: Hubočan, Nemčík - Golikov, Šindelář. ČK: 47. Golikov (po 2 ŽK). Rozhodovali: Smolák - Roszbeck, Halíček. 1108 divákov.



Žilina: Belko - Minárik, Hubočan, Nemčík (46. Leitner) - Rusnák (61. Javorček), Gidi, Sauer (81. Stojčevski), Bari - Jambor (81. Essomba), Bile (46. Iľko), Ďuriš



Košice: Kira - Golikov, Fabiš, Jonec, Šindelář, Mizerák - Qose (74. Sovič), Gallovič, Faško (74. Liener), Anane (52. Petrák) - Medved

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC ViOn Zlaté Moravce 3:0 (2:0)



Góly: 39. Vitális, 42. Goure, 70. Barišič. Rozhodovali: Gemzický – Štrbo, Jánošík, ŽK: Majdan, 4119 divákov.



DAC: Popovič - Pinto, Kaša, Brunetti, Mendez – Čermák (56. Ramadan), Dimun, Vitális (56. Káčer) - Trusa (64. Herc), Goure (64. Barišič), Andzouana (74. Redžič)



Zlaté Moravce: Knobloch - Suľa, Majdan, Nagy, Čonka - Hodúr (65. Balaj), Gono (65. Brenkus), Duga - Mondek (84. Švec), Čerepkai (79. Mijič), Sluka (79. Nsumoh)

MFK Skalica - MF Dukla Banská Bystrica 0:3 (0:2)



Góly: 7. Mášik (vlastný), 35. Rymarenko, 71. Polievka, ŽK: Záhumenský (Banská Bystrica), ČK: 42. Rymarenko (Banská Bystrica). Rozhodovali: Kráľovič - Pozor, Bobko, 454 divákov.



Skalica: Junas - Gaži (73. Alves), Ranko, Podhorin, Rudzan - Nagy, Mášik (61. Vlasko), Morong - Hollý, Haša (73. Sobczyk) - Smékal (81. Špehar)



Banská Bystrica: Hruška – Pišoja, Uhrinčať, Godál, Willwéber, Záhumenský – Richtárech (89. Považanec), Hlinka, Hanes (46. Ľupták) – Rymarenko, Polievka (85. Acosta)

Michalovce 25. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 15. kola Niké Ligy na ihrisku Michaloviec 2:0. Úradujúci majster rozhodol už v prvom polčase, keď sa presadili Dávid Strelec a Juraj Kucka. "Belasí" dosiahli 10. víťazstvo po sebe, po ktorom si udržali šesťbodový náskok na čele tabuľky, keďže priebežne druhá Žilina zdolala Košice 1:0. Hráči Michaloviec naďalej čakajú na prvý trojbodový zápis v ročníku a s piatimi bodmi za remízy sú na predposlednom 11. mieste tabuľky.Danko mohol poslať domácich do vedenia v úvode zápasu, ale obe jeho šance zneškodnil brankár Trnovský. Slovan však postupne začal potvrdzovať rolu favorita a v 40. minúte sa presadil Strelec, keď v skrumáži prekonal brankára Freliha. Do konca prvého polčasu "belasí" ešte zvýšili po ďalšej ofenzívnej akcii, ktorú zakončil Kucka - 0:2.Slovanisti si vytvorili niekoľko šancí aj v druhej 45-minútovke, ale v koncovke im chýbala presnosť. V záverečnej štvrťhodine sa k viacerým ofenzívnym akciám dostali aj domáci, ale pokusy Danka ani Van Kessela sa neskončili kontaktným gólom.Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 15. kola Niké ligy nad FC Košice tesne 1:0 a upevnili si druhé miesto v tabuľke. Košice nedokázali skórovať ani v treťom stretnutí pod vedením Jána Kozáka mladšieho.Úvod zápasu patril Žiline, ale prvú vážnu šancu v súboji mali hostia. V 12. minúte však Anane v jasnej pozícii po prečíslení vypálil vysoko nad Belkovu bránku. Žilina útočila, no márne sa snažila v prvom polčase prelomiť obranný val súpera. Druhá košická šanca prišla v 19. minúte, keď Belko parádnym zákrokom vyrazil exkluzívne nožničky Qoseho. Druhý polčas začali hostia zle, v 47. minúte putoval pod sprchy po druhej žltej karte Golikov a to bola voda na žilinský mlyn. Domáci útočili, snažili sa nájsť medzeru v prehustenej obrane FC. Vyšlo to až v 63. minúte, keď sa po prihrávke Bariho presadil Timotej Jambor. Do konca zápasu už Žilina recept na skvele chytajúceho Kiru nenašla a keď sa krátko pred koncom neujala ani pekná strela Medveda, tak Košičania odišli spod Dubňa bez bodov. Domáci si tak po vydretom víťazstve 1:0 upevnili druhú priečku v tabuľke Niké ligy.Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v sobotňajšom zápase 15. kola Niké ligy nad FC ViOn Zlaté Moravce 3:0. Nový tréner žlto-modrých Xisco Muňoz zažil víťaznú premiéru, kým jeho náprotivok Michal Hipp sa vrátil do Niké ligy prehrou.Zápas bol pre oba celky špecifický, keďže počas reprezentačnej prestávky došlo k zmenám trénerov na oboch lavičkách. V Zlatých Moravciach nahradil Vladimíra Cifraniča bývalý reprezentačný tréner Hipp, v Dunajskej Strede miesto Adriana Guľu prebral Španiel Muňoz. V 39. minúte išiel DAC do vedenia. Na pravej strane dostal loptu zo vhadzovania Vitális a z ostrého uhla zakončil – 1:0. O tri minúty neskôr zvýšili domáci vedenie, po centri Andzouanu trafil z blízka hlavou do siete Goure - 2:0. V 70. minúte pridal DAC aj tretí gól, center Andzouanu ešte predĺžil hlavou Nagy a Barišič upravil na 3:0.Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica triumfovali v sobotnom dueli 15. kola na pôde MFK Skalica 3:0 a posunuli sa na šiestu priečku v tabuľke. Hostia hrali od 42. minúty bez vylúčeného Martina Rymarenka. Skaličania prehrali druhýkrát po sebe a sú na ôsmom mieste.V úvode mali väčšiu aktivitu hostia a v 7. minúte otvorili skóre zápasu. Po rohovom kope Polievku hlavičkoval Godál a jeho zakončenie si domáci Mášik nešťastne poslal do vlastnej siete. Rymarenko po polhodine pridal druhý gól Banskej Bystrice, no pred polčasom dostal červenú kartu a oslabil tím. Skaličania si vypracovali niekoľko šancí, ale nepremenili ich. V 71. minúte upravil Polievka už na 3:0. Domáci napriek početnej výhode nedokázali prekonať brankára Hrušku.