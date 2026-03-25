Slovan vyhral aj štvrtý zápas nad Litovským Mikulášom, je v semifinále
Autor TASR,aktualizované
Liptovský Mikuláš 25. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava sú prvými semifinalistami play off Tipsport ligy 2025/2026. Na ľade Liptovského Mikuláša zvíťazili vo štvrtom zápase štvrťfinále 3:2 a v sérii triumfovali hladko 4:0.
„Belasí“ viedli po góle Pecarara, ale domáci ešte v prvej tretine vyrovnali zásluhou Tritta. V druhej tretine hostia rozhodli zásluhou Peteraka a Bakoša, Liptáci potom už len znížili po zásahu Podolinského.
Nitra vyhrala nad Michalovcami, vyrovnala tak na 2:2
Hokejisti HK Nitra zvíťazili na ľade HK Dukla Michalovce 3:2 vo štvrtom zápase štvrťfinálovej série play off Tipsport ligy. Stav série hranej na štyri víťazné zápasy vyrovnali na 2:2. Piaty duel je na programe v piatok na ľade Nitry.
Hostia nastúpili bez potrestaného obrancu Martina Vitaloša, ktorý dostal dištanc na jeden zápas. Do ich zostavy sa po jednozápasovom treste vrátil útočník Matej Paulovič. Nitrania mali ideálny vstup do stretnutia, keď už v 17. sekunde práve Paulovič pripravil streleckú pozíciu Passoltovi, ktorý prekonal Glosára - 0:1. Domáci hrali následne dve oslabenia v krátkom slede. V druhom z nich Molnár zvýšil na 0:2. V druhej časti sa k dvom početným výhodám dostala aj Dukla a hoci sa im hostia ubránili, v 33. minúte Roy zblízka znížil na 1:2. Hostia pridali dôležitý tretí gól v 44. minúte, keď Molnár zblízka upravil na 1:3. Hráči Michaloviec sa v 57. minúte dostali k presilovke, ktorú tvrdou strelou využil Martel. Vyrovnať sa im však už nepodarilo ani počas následnej hry bez brankára.
štvrťfinále, 4. zápas
HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Góly: 17. Tritt (Robertson, Flood), 33. Podolinský (Tritt, Flood) – 7. Pecararo, 26. Peterek (Bakoš), 31. Bakoš (Peterek) . Rozhodcovia: Žák, Orolin – Stanzel, Staššák, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, 1530 divákov.
Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Kozák, Jendroľ, Flood, Fekiač, Lalík, Podolinský, Kadlubiak – Sukeľ, Cormier, Záborský – Barcík, Tritt, Ibragimov – Kalousek, Uhrík, Ferkodič – Šandor, Vankúš, Nespala.
Slovan Bratislava: Janus - O'Connor, Bačik, Acolatse, Zeleňák, Královič, Maier, Ličko – R. Varga, T. Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Bakoš, Peterek, Nijhoff – Petriska, Šimun, Bondra
hlasy po zápase /zdroj JOJ Šport/:
Aleš Totter, tréner Liptovského Mikuláša: „Urobili sme pár zlých rozhodnutí, ale bol to opäť dobrý zápas z našej strany. Ale Slovan ide ďalej zaslúžene. Ja som na chalanov hrdý nielen za túto sériu, ale aj za to, ako hrali v play off. Kapitán Slovana mi po zápase niečo povedal, jeho slová chvály si budem pamätať. Bola to výborná séria, história napíše 4:0 pre Slovan, ale bolo to vyrovnané. Tento tím má veľký potenciál.“
Jonáš Peterek, útočník Slovana, v zápase 1+1: „Možno sa podľa vývoja série zdá, že to bolo jednoznačné, ale nie je to tak. Každý zápas bol náročný. Ale hrali sme dobre a sme radi, že sme to takto zvládli. Čakali sme, že Liptáci budú hrať dobre, majú rýchly tím. Teraz si odpočinieme a budeme čakať na ďalšieho súpera.“
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Bol to ťažký zápas ako všetky predtým. Sme radi, že sme zvládli sériu v štyroch zápasoch. Mali sme aj šťastie, ale to patrí k hokeju. Napokon sme si to ustrážili. Nám chýbalo v závere základnej časti nasadenie, sme radi, že sme to zvládli.“
štvrťfinále - 4. zápas:
HK Dukla Michalovce - HK Nitra 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Góly: 33. Roy (Martel, Kubka), 58. Martel (Welsh, Virtanen) - 1. Passolt (Paulovič, Osburn), 8. Molnár (Krištof, Čederle), 44. Molnár (Bača, Jackson). Rozhodcovia: Výleta, Goga - Tichý, Frimmel, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2177 divákov.
Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Sertti, Kubka, Stripai, Rimko - Martel, Roy, Virtanen - Safaralejev, Kytnár, Spodniak - Bartánus, Šmida, Fominych - Varga, Lichanec, Hrabčák - Matta
Nitra: Ferguson - Osburn, Mezei, Graham, Bača, Kostenko, Stacha, Carmichael, Kalman - Paulovič, Krištof, Passolt - Jackson, Chrenko, Molnár - Lacka, Čederle, Okoličány - Bajtek, Hrnka, Buček
/stav série: 2:2/
