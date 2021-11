Slovan vyhral na ihrisku Lincoln Red Imps

F-skupina:

Lincoln Red Imps - ŠK Slovan Bratislava 1:4 (1:2)



Góly: 45.+3 R. Chipolina - 17. a 26. Green, 67. Čavrič, 71. Mráz.

Rozhodovali: Karlsson – Nyberg, Yng (všetci Švéd.), ŽK: Torilla, Gomez - Kankava, Abena.



zostavy a striedania:



Lincoln: Soler - Wiseman, J. Chipolina (75. Yahaya), R. Chipolina (86. Sergeant), Toscano - Torilla, Rosa, Walker - Brito (54. Javier Anon), Gomez (86. Ocran), Carralero (75. Araiza)



Slovan: Chovan - Medveděv, Kašia, Abena, Božikov (85. Hrnčár) - Zmrhal, Kankava, Rabiu (76. Agbo), Čavrič (85. Da Silva) - Henty (59. Mráz), Green (76. Weiss)

hlasy (zdroj: RTVS):

Vladimír Weiss, tréner ŠK Slovan Bratislava: "Som spokojný s výsledkom, ale nie s výkonom všetkých hráčov. Zo strany niektorých to bolo slabé. Toto bol zápas, ktorý sme museli vyhrať, aby sme mali nádej na postup. Uvidíme, aké karty budeme mať pred domácim zápasom s PAOK. Vieme však, že doma budeme musieť tohto súpera zdolať. Úvod dnešného zápasu bol z našej strany zlý, ale aj to sa vo futbale stáva. Kvalitnejší súper by také chyby potrestal. Greenovi som pred dnešným zápasom povedal, že mu verím. Je to dobrý futbalista, ale musí hrať s väčšou vášňou. V prvom polčase bol aktívny, dal dva góly, tak by to malo byť. Bude ešte lepší, keď sa lepšie pripraví po fyzickej stránke. Získať šesť bodov z dvojzápasu s Lincolnom bola povinnosť a s plným počtom bodov s týmto súperom počítali aj ostatné dve mužstvá skupiny. Pokúsime sa postúpiť ďalej."



Adrián Chovan, brankár ŠK Slovan Bratislava: "Snažíme sa ísť od zápasu k zápasu. Pred dnešným sme si povedali, že ak sa chceme biť o postup, tak musíme vyhrať. Do zápasu s PAOK nás čaká ešte domáca liga a aj zápasy v nej chceme zvládnuť."

Gibraltár 4. novembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v F-skupine Európskej konferenčnej ligy (EKL) na ihrisku gibraltárskeho klubu Lincoln Red Imps 4:1. "Belasí" nadviazali na domáce víťazstvo nad týmto súperom 2:0, po štyroch odohraných zápasoch majú na konte sedem bodov a priebežne sú prví. Rovnako bodov nazbieral aj druhý PAOK Solún, no mal k dobru večerný duel s Kodaňou.Slovan sa v EKL najbližšie predstaví vo štvrtok 25. novembra, keď na domácom trávniku nastúpi proti Solúnu.Domáci mohli ísť v 3. minúte do vedenia. Obrana Slovana nepokryla Gomeza, ktorý sa dostal k hlavičke, no brankár Chovan pohotovým zákrokom nohou podržal svoj tím. Hostia sa postupne dostali do tempa a v 17. minúte ich upokojil Green. Rozohrávku Lincolnu vystihol Rabiu a anglický útočník po jeho prihrávke prestrelil brankára Solera - 0:1. Ďalšiu chybu domácich v defenzíve potrestal opäť Green, ktorý bol síce v protiútoku osamotený, no medzi dvomi súpermi si vytvoril streleckú pozíciu a upravil na 0:2.Hráči Lincolnu sa snažili o kombinačný futbal, ale ich snahy v prvom polčase často končili na hranici šestnástky. Do sľubnej šance sa dostali v 35. minúte, Medveděv však ešte stihol odkopnúť loptu v nebezpečnej situácii. "Belasí" v nadstavenom čase nepokryli Roya Chipolina, ktorý sa po rohovom kope dostal k odrazenej lopte a upravil na 1:2.Po hodine hry mohlo byť vyrovnané. Brankár Chovan nedosiahol na Walkerovu strelu z priameho kopu, no od inkasovaného gólu ho zachránila horná žŕdka. Črtajúcu sa drámu hostia definitívne zažehnali v 67. minúte. Ich ofenzívnu akciu zakončil Čavrič, brankár Soler síce vystihol smer lopty, no tú do jeho protipohybu stečoval J. Chipolina - 1:3.Vysokú streleckú efektivitu "belasých" potvrdil v 71. minúte Mráz, ktorého strela k bližšej žrdi prekvapila domáceho brankára - 1:4. Ďalší priebeh priniesol viacero striedaní na oboch stranách, pričom Slovanisti bez väčších problémov kontrolovali svoj náskok. Do sľubných pozícií sa dostali Mráz aj Weiss, ale bez gólového efektu.