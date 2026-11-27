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Slovan vyhral na ľade Nitry 4:3 pp
Prvá tretina sa hrala vo svižnom tempe a priniesla po góle na oboch stranách.
Autor TASR,aktualizované
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Nitra 27. novembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava natiahli v Tipsport lige víťaznú sériu na šesť zápasov. V piatkovom stretnutí 23. kola zdolali „corgoňov“ na ich ľade 4:3 po predĺžení. Hetrikom sa v drese Slovana blysol Ryan Dmowski, ktorý rozhodol v predĺžení.
Prvá tretina sa hrala vo svižnom tempe a priniesla po góle na oboch stranách. Na presný zásah hosťujúceho Dmowského reagovali domáci úspešným zakončením z hokejky Maxima Čajkoviča. Rovnaký scenár sa zopakoval v prostrednej časti, keď sa najskôr presadil domáci Michal Krištof a vyrovnať dokázal nitriansky odchovanec v službách „belasých“ Samuel Buček. Nitrania opäť viedli od 48. minúty zásluhou Adriána Holešinského, vyrovnať dokázal v 52. minúte v presilovej hre druhým gólom Dmowski – 3:3. Americký útočník si ukradol honor hrdinu večera a v extračase rozhodol o víťazstve hostí.
Prvá tretina sa hrala vo svižnom tempe a priniesla po góle na oboch stranách. Na presný zásah hosťujúceho Dmowského reagovali domáci úspešným zakončením z hokejky Maxima Čajkoviča. Rovnaký scenár sa zopakoval v prostrednej časti, keď sa najskôr presadil domáci Michal Krištof a vyrovnať dokázal nitriansky odchovanec v službách „belasých“ Samuel Buček. Nitrania opäť viedli od 48. minúty zásluhou Adriána Holešinského, vyrovnať dokázal v 52. minúte v presilovej hre druhým gólom Dmowski – 3:3. Americký útočník si ukradol honor hrdinu večera a v extračase rozhodol o víťazstve hostí.
Tipsport liga - 23. kolo:
HK Nitra - HC Slovan Bratislava 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 13. Čajkovič (Turanský), 26. Krištof (Vitaloš, Kalman), 48. Holešinský (Bača, Hrnka) - 13. Dmowski (Pecararo, Ličko), 33. Buček (Eklind, Turan), 52. Dmowski (Korczak, O'Connor), 61. Dmowski (Pecararo). Rozhodovali: T. Orolin, Snášel - Vystavil, M. Orolin, vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3453 divákov.
Nitra: Jurusik - Mezei, Osburn, Stacha, Vitaloš, Bača, Rantakari, Kalman - Jackson, Krištof, Paulovič - Turanský, Pollock, Čajkovič - Kodhaj, Hrnka, Holešinský - Lašš, Bajtek, Kováč - Šimončič
Slovan: Rybár - Bačik, O'Connor, Maier, Beňo, Ličko, Turan - Takáč, Marcinko, Varga - Buček, Korczak, Lukošik - Dmowski, Eklind, Pecararo - Cedzo, Peterek, Petriska
HK Nitra - HC Slovan Bratislava 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 13. Čajkovič (Turanský), 26. Krištof (Vitaloš, Kalman), 48. Holešinský (Bača, Hrnka) - 13. Dmowski (Pecararo, Ličko), 33. Buček (Eklind, Turan), 52. Dmowski (Korczak, O'Connor), 61. Dmowski (Pecararo). Rozhodovali: T. Orolin, Snášel - Vystavil, M. Orolin, vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3453 divákov.
Nitra: Jurusik - Mezei, Osburn, Stacha, Vitaloš, Bača, Rantakari, Kalman - Jackson, Krištof, Paulovič - Turanský, Pollock, Čajkovič - Kodhaj, Hrnka, Holešinský - Lašš, Bajtek, Kováč - Šimončič
Slovan: Rybár - Bačik, O'Connor, Maier, Beňo, Ličko, Turan - Takáč, Marcinko, Varga - Buček, Korczak, Lukošik - Dmowski, Eklind, Pecararo - Cedzo, Peterek, Petriska
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Erik Čaládi, tréner Nitry: „Dobrý zápas. Mali sme do neho dobrý vstup, potom sme mali trochu problémy v druhej polovici prvej tretiny. Pozviechali sme sa, raz sme boli na puku silnejší my, raz Slovan. Nedostávali sme sa až tak do šancí, čo ma trochu mrzí. Mali sme o gól navrch pred záverom, no škoda oslabení.“
Tomáš Surový, asistent tréner Slovana: „Bolo to klasické, ako bývajú zápasy medzi nami a Nitrou. Veľmi veľa súbojov, na oboch stranách nie je veľa priestoru. Vyrovnaný zápas a sme radi, že sme ho v predĺžení pretlačili na našu stranu.“
Erik Čaládi, tréner Nitry: „Dobrý zápas. Mali sme do neho dobrý vstup, potom sme mali trochu problémy v druhej polovici prvej tretiny. Pozviechali sme sa, raz sme boli na puku silnejší my, raz Slovan. Nedostávali sme sa až tak do šancí, čo ma trochu mrzí. Mali sme o gól navrch pred záverom, no škoda oslabení.“
Tomáš Surový, asistent tréner Slovana: „Bolo to klasické, ako bývajú zápasy medzi nami a Nitrou. Veľmi veľa súbojov, na oboch stranách nie je veľa priestoru. Vyrovnaný zápas a sme radi, že sme ho v predĺžení pretlačili na našu stranu.“