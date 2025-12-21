< sekcia Šport
Slovan vyhral na ľade Žiliny 6:2 a udržal sa na čele tabuľky
Slovan rozhodol o výhre už v prvej tretine, v ktorej premenil dve presilovky a dostal sa do vedenia 3:0.
Autor TASR
Žilina 21. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 31. kola Tipsport ligy na ľade Vlkov Žilina 6:2 a udržali si vedúcu priečku v tabuľke. Domáci nenadviazali na predchádzajúce štyri triumfy a figurujú na treťom mieste, na „belasých“ strácajú šesť bodov.
Slovan rozhodol o výhre už v prvej tretine, v ktorej premenil dve presilovky a dostal sa do vedenia 3:0. Góly strelili Varga, Zeleňák a Šimun, ktorý 26 sekúnd pred prestávkou vyhnal z domácej bránky Košarišťana. Nahradil ho Lacouvee. Ten inkasoval v 38. minúte z hokejky Dmowského a v podstate bolo rozhodnuté. V 44. minúte využil presilovku o dvoch hráčov Královič a bolo už 5:0. Až potom sa presadili domáci, za ktorých skórovali Korczak a Holenda, no na triumfe hostí už nič nezmenili. Navyše, v 55. minúte pridal šiesty gól „belasých“ a svoj druhý v stretnutí Dmowski, ktorý skóroval do prázdnej bránky. V drese hostí zaznamenal gól a tri asistencie krídelník Šimun, obranca Královič mal bilanciu 1+2.
31. kolo Tipsport ligy:
Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)
Góly: 47. Korczak (Chicoine, Pobežal), 54. Holenda (Gaamboš, Vašaš) - 12. Varga (Šimun), 19. Zeleňák (Královič, Šimun), 20. Šimun (Královič, Elson), 38. Dmowski (Takáč), 44. Královič (Šimun, Elson), 55. Dmowski (Takáč). Rozhodcovia: Štefik, Žák - Gegáň, Pribula, vylúčení: 7:6, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 5000 divákov.
Žilina: Košarišťan (20. Lacouvee) - Gachulinec, Miller, Chicoine, Korenčík, Holenda, Pobežal, Vajko - Ranford, Korczak, Mucha - Tkáč, Baláž, Michnáč - Kolenič, Walega, Dej - Vašaš, Galamboš, Koyš - Bartovič
Slovan: Kiviaho - Acolatse, Bačík, Královič, Zeleňák, Bereš, Maier, Brincko, Ličko - Varga, Takáč, Dmowski - Pecararo, Elson, Šimun - Petriska, Peterek, Bondra - Lupták, Solenský, Šramatý
