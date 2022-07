Slovan si vybojoval postup do 2. predkola Ligy majstrov

2. zápas 1. predkola LM:



FC Dinamo Batumi - ŠK Slovan Bratislava 1:2 pp (0:0, 0:0)

Góly: 104. Davitašvili - 115. Barseghjan, 120.+3. Weiss

/0:0, postúpil Slovan Bratislava/



Rozhodovali: Nobre - Martins, Almeida (všetci Por.), ŽK: Rechviašvili, Palavandišvili, Davitašvili - Kucka, Weiss



Batumi: Kupatadze - Čabradze (85. Palavandišvili), Rechviašvili, Azackij, Azarov - Teidi (85. Vatsadze), Altunašvili (113.Radin) - Mamučašvili, Bidzinašvili (62. Jigauri), Davitašvili - Flamarion



Slovan: Chovan - Medveděv (114. Green), Kašia, Abena, Pauschek (106. Ramirez) - Kucka (114. Mustafič), Kankava - Weiss, Holman (46. Šaponjič), Čakvetadze (62. Barseghjan) - Čavrič (67. Zmrhal)

ďalší výsledok:



Ferencváros Budapešť - FC Tobol Kostanaj 5:1 (3:1)

Góly: 4. a 17. Traore, 21. Laidouni, 74. a 90.+1. Bassey - 23. Sergejev, ČK: 81. Mužikov (Tobol) po druhej ŽK

/0:0, postúpil Ferencváros Budapešť/



Bratislava 13. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do 2. predkola tohto ročníka Ligy majstrov. Na pôde Dinamo Batumi v odvetnom zápase otočili v predĺžení na 2:1 a po domácej bezgólovej remíze sa tak predstavia v ďalšej fáze prestížnej európskej súťaže. Slovenský klub nastúpi proti Ferencvárosu Budapešť, ktorý zdolal v stredu kazachstanský FC Tobol Kostanaj vysoko 5:1.Hostia ťahali väčšinu duelu za kratší koniec a najmä v prvom polčase boli pod veľkým tlakom gruzínskeho majstra. Po góle Zurika Davitašviliho v 104. minúte to navyše vyzeralo, že je o všetkom rozhodnuté. "Belasí" sa však postarali o nečakaný obrat. Najprv skóroval Tigran Barseghjan po teči domáceho Giorgiho Rechviašviliho a pár sekúnd pred hvizdom dostal loptu za chrbát brankára Lazareho Kupatadzeho kapitán hostí Vladimír Weiss. Stredopoliarovi sa to podarilo priamo z rohového kopu.Do prvej väčšej šance sa dostali po dvoch minútach hry hostia – kapitán Weiss sa pokúšal nájsť na hranici malého vápna Čavriča, jeho pokus však zachytil brankár Kupatadze. Už o chvíľu bolo vo veľkej šanci Batumi, keď Davitašvili využil nahrávku do behu a prekonal Chovana, no čiarový rozhodca odmával sporný ofsajd. Ten nemohol skontrolovať systém videoasistenta rozhodcu (VAR), keďže v tejto fáze turnaja ešte nie je k dispozícii. Domácim sa nepáčil ani ďalší verdikt hlavného arbitra Antonia Nobreho, keď podľa nich neodpískal ruku Abenu v pokutovom území. Napriek tomu sa však usadili na polovici súpera a takmer k ničomu ho nepustili. Ich tlak trocha poľavil po zhruba polhodine hry a "belasí" sa dostali k niekoľkým štandardkám, no nedokázali z nich profitovať.Aj po prestávke dostal prvú veľkú príležitosť Slovan – Čakvetadze nepremenil Čavričovu prízemnú nahrávku do šestnástky a srbský útočník následne vyslal prvú strelu na Kupatadzeho z otočky. Na druhej strane zakončil individuálnu akciu Davitašvili, jeho strelu vyrazil Chovan na roh. Domáci sa pokúsili o ďalšiu peknú kombináciu, keď sa "pätičkou" pokúsil zakončiť Flamarion. Aj naďalej malo navrch Batumi. Unikajúceho Altunašviliho zastavil Pauschek sklzom až v pokutovom území. V závere riadneho hracieho času sa striedajúci Zmrhal najprv snažil oblúčikom posunúť loptu na Medveděva. Ten bol aj pri záverečnej "tutovke", keď našiel centrom Šaponjiča, ktorý prehlavičkoval bránu.Úvodný pokus v predĺžení zblokovala Barseghjanovi domáca obrana po tom, ako mu nabil Pauschek. O zhruba desať minút neskôr sa zvnútra pokutového územia nepresadil Zmhral a o chvíľu neskôr prišlo po 194. minútach hracieho času k prvému gólu v dvojzápase. Postaral sa oň Davitašvili, ktorý prevzal spätnú nahrávku Mamučašviliho, prešiel cez troch obrancov a prekonal Chovana. "Belasí" vsietili kontaktný gól o jedenásť minút neskôr, Barseghjan zakombinoval na hranici veľkého vápna so Šaponjičom a jeho následný pokus skončil v sieti po teči Rechviašviliho. O svojom postupe rozhodli hostia pri štandardnej situácii v úplnom závere. Kapitán Weiss sa postaral o gól, keď namieril z rohového kopu priamo na bránu k bližšej žrdi a Kupatadze ju už nestihol vyraziť.