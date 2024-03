Slovan vyhral v derby nad Trnavou 2:0 a upevnil si vedenie

Niké liga - 22. kolo:



ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 2:0 (1:0)



Góly: 16. Weiss, 90.+1 Zmrhal. ŽK: Barseghjan, Weiss - Kóša, Djurič. Rozhodovali: Marhefka - Jekkel, Kmec. 11.130 divákov



Slovan: Borjan - Blackman (90.+3. Pauschek), Kašia, Bajrič, Wimmer - Kucka (90.+3. Tolič), Savvidis, Kankava - Barseghjan, Strelec (45.+3. Rodrigues), Weiss (45.+3. Zmrhal)



Spartak: Takáč - Koštrna (46. Mikovič), Štetina, Kóša (81. Poznar), Djurič - Bernát (59. Paur), Zeljkovič, Bukata (69. Bainovič) - Ofori, Ďuriš, Daniel (82. Azango)

Bratislava 2. marca (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotňajšom derby nad Spartakom Trnava 2:0. V záverečnom zápase základnej časti Niké ligy tak potvrdili prvé miesto pred vstupom do skupiny o titul. Idú do nej so šestnásťbodovým náskokom pred druhým MŠK Žilina, tretí Spartak má o dva body menej.Úradujúci majster natiahol víťaznú šnúru v domácej súťaži na päť stretnutí. Na domácej pôde dokázal byť nebezpečnejší i efektívnejší, čo využil už v 16. minúte kapitán Vladimír Weiss mladší, ktorého vysunul Tigran Barseghjan. Väčšinu zaujímavých situácií prinieslo prvé dejstvo a záver zápasu, keď skóroval Jaromír Zmrhal.