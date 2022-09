Slovan vyhral v Poprade po takmer dvanástich rokoch

Poprad 17. septembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava vykročili správnou nohou k obhajobe titulu a po takmer dvanástich rokoch zvíťazili v Poprade. V piatkovom 1. kole extraligovej sezóny zdolali pred návštevou kola 3167 divákov domácich 4:2.



Tomáš Zigo strelil v 46. minúte rozhodujúci gól zápasu, keď strelu obrancu Michala Beňa dorazil za domáceho brankára Anthony Petersa. Ten v predchádzajúcej sezóne vyhral so Slovanom titul, čo je jeho cieľom aj teraz v drese "kamzíkov".



Popradčania prehrou v prvom stretnutí sezóny potvrdili formu z prípravy, počas ktorej nestačili na svojho súpera v šiestich z ôsmich zápasov. "Bol to ťažký duel, veď sme hrali proti obhajcovi titulu. Mali sme viac z hry, no v druhej tretine nás rozladili vylúčenia. Niektorí hrajú presilovky, iní oslabenia. Stratili sme rytmus a dostali góly," konštatoval útočník Popradu Tomáš Záborský.



V drese hostí sa blysol dvoma gólmi popradský odchovanec Marcel Haščák. "Belasí" po štyroch prehrách v zápasoch Ligy majstrov potrebovali víťazstvo, čo sa im po zlepšenej hre v druhej časti aj podarilo. Najväčšiu zásluhu mal na tom práve Haščák: "Prvý zápas v sezóne je vždy dôležitý. Zdolali sme Poprad a teším sa z tohto víťazstva proti silnému súperovi. "Kamzíci" hrali veľmi dobre, majú vynikajúco poskladaný tím," poznamenal líder slovanistickej ofenzívy, ktorého mrzeli zbytočné chyby v závere. Poprad využil dve presilové hry a znížil stav na konečných 2:4. Bratislavčania pretrhli 11-zápasovú sériu prehier pod Tatrami v rámci súťažných stretnutí, naposledy uspeli 21. decembra 2010 výsledkom 5:4 po predĺžení. "Nesledujem štatistiky, najdôležitejšia je výhra," povedal Haščák.



Najvýraznejšou posilou v drese domácich je bývalý slovenský reprezentačný útočník Záborský. V zápase okrem gólu pridal aj asistenciu: "Na začiatok to nebolo zlé, aj keď som ťahal nohy. Dúfam, že sa to zlepší a v nedeľu budeme dobre pripravení a získame prvé tri body do tabuľky." Podľa neho Popradčania mali počas zápasu aj svetlé momenty, no chce to čas. "Prvá tretina bola z našej strany dobrá, Slovanu sme nedali žiadnu šancu. Hrali sme však len 40 minút, čo musíme napraviť a hrať naplno počas celého stretnutia. Potrebujeme zapracovať aj na početných výhodách, keďže dnes rozhodli špeciálne tímy," povedal 34-ročný útočník.



V mikrosúboji strelcov Záborský verzus Haščák, uspel kanonier Slovana. "My sme dobrí kamaráti a povedali sme si, že si budeme držať palce a obaja urobíme maximum pre tím. Záborský je vynikajúci hráč a prišiel pomôcť Popradu. Teší ma však, že dnes to vyšlo mne a máme tri body," zhrnul Haščák. Líder prvej formácie Popradu reagoval: "Marcel môže mať na svojom konte aj 60 gólov, no keď s Popradom vyhrám titul, spokojnosť bude na mojej strane."



Kamzíci odohrajú v nedeľu domáci zápas proti vicemajstrovi a premožiteľovi zo štvrťfinálovej série z predcházajúcej sezóny HK Nitra. Slovanisti majú týždeň voľna, keďže Košičania pre vysoké ceny energií dočasne opustili Steel arénu. Kluby sa dohodli na preložení duelu na november.