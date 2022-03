Slovan vyhral v Prešove a postúpil do semifinále

HC GROTTO Prešov - HC Slovan Bratislava 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Góly: 29. Zigo (Kytnár, Gachulinec), 38. Harris (Sersen, Takáč). Rozhodovali: J. Konc ml., Jobbágy – Ordzovenský, Jurčiak, vylúčení: 4:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 2023 divákov.



Prešov: Petrík (8. Adamko, 12. Petrík) - Růžička, Glazkov, F. Fekiač, Rajnoha, Turan, Jendroľ, Bakala - Welychka, Čacho, Michnáč - Nauš, Vas, Lialka - Šimun, Valent, Sýkora, - Lalík, V. Fekiač, Žilka

Slovan: Windsor - Breton, Golian, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Šotek - Haščák, Rapuzzi, Yogan - Jääskeläinen, Harris, Takáč - Zigo, Kytnár, Matoušek - Belluš, Bezák, Chalupa

/konečný stav série: 0:4 - Slovan postúpil do semifinále/

Prešov 30. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava postúpili ako prví do semifinále Kaufland play off Tipos extraligy. Na ľade Prešova zvíťazili 2:0 a do najlepšej štvorky sa tak dostali bez prehry vo štvrťfinále. Svojho súpera v boji o finále najvyššej slovenskej súťaže spoznajú v najbližších dňoch.O všetkom sa rozhodlo v druhej tretine, v nej sa hostia dostali do tempa po dvoch presilových hrách v rýchlom slede. V brejku sa najskôr presadil Tomáš Zigo a následne "belasí" zvýšil na konečných 2:0 ešte pred uplynutím druhej tretiny, keď skóroval Brant Harris.Hneď na začiatku stretnutia sa do presilovky po faule Čacha dostali hostia, no nevytvorili si väčšiu príležitosť. To isté platilo o domácom mužstve. Už vo ôsmej minúte došlo vo východoslovenskom tíme k striedaniu brankárov. Petrík mal problémy s lapačkou a tak ho na približne štyri minúty nahradil Adamko. Ten počas svojho krátkeho pobytu na ľade zlikvidoval prvú vážnu gólovú šancu duelu, keď vychytal dorážku po strele Goliana.V úvodných sekundách druhej dvadsaťminútovky boli aktívnejší hostia. Ako prví však pohrozili domáci, keď sa puk, o ktorom si Windsor myslel, že ho drží v lapačke, dostal najprv k Michnáčovi a následne Čachovi, z ktorých však ani jeden šancu nepremenil. Krátko na to si "belasí" zahrali dve presilovky v rýchlom slede a dvakrát opečiatkovali konštrukciu Petríkovej bránky. Prvý gól nakoniec padol z protiútoku. Brejk hostí sa začal po nevydarenom pase domácich, gól padol po prudkej strele Ziga ponad vyrážačku domáceho brankára. Prešov sa dostal k prvej presilovke v 33. minúte, keď si išiel odsedieť dve minúty Maier za podrazenie. V jej závere mal šancu opäť Sýkora a o chvíľu neskôr jeho spoluhráč Ljalka. Aj tieto zaváhania Bratislavčania potrestali. Najprv síce zblízka v 18. minúte nepremenil Belluš, no po následnom vhadzovaní v útočnom pásme si puk vymenili Sersen s Takáčaom a strieľanú nahrávku pred bránku poslal do siete Harris. Kanadský legionár sa postaral o krušné chvíle aj v záverečných sekundách, keď založil útok z nedôslednej rozohrávky Prešova.Už v 46. minúte mohol postup svojho tímu spečatiť Takáč, pri jeho samostatnom nájazde, do ktorého ho vysunul Sersen, sa však blysol Petrík. O šesť minút mohol na opačnej strane streliť kontaktný gól znova Sýkora, ani kanadský brankár Windsor sa však nedal zahanbiť a zákrokom lapačkou si udržal čisté konto. K skórovaniu domácim nepomohol ani oddychový čas, ktorý si kormidelník Bokroš vzal 60 sekúnd pred záverečnou sirénou, a ani následná hra bez brankára.