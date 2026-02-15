< sekcia Šport
Slovan vyhral v Prešove, rozhodol Marcinko
Slovanu sa vzdialila vedúca Nitra, ktorá v piatok triumfovala 3:0 v Liptovskom Mikuláši, na tri body.
Autor TASR
Prešov 15. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v nedeľnom zápase 48. kola na ľade Prešova 2:1 po predĺžení. Domáci sú na poslednom mieste tabuľky s výraznou stratou, bodovali po takmer mesiaci a s určitosťou ich čaká baráž. Slovanu sa vzdialila vedúca Nitra, ktorá v piatok triumfovala 3:0 v Liptovskom Mikuláši, na tri body.
Oba tímy využili počas riadneho hracieho času presilovky. Za domácich v 12. minúte útočník Lukáš Hamráček, na ktorého gól prišla odpoveď až na konci prostredného dejstva zásluhou Radovana Bondru. Predĺženie nakoniec trvalo len 39 sekúnd - „belasí“ sa dostali do prečíslenia a brankára Samuela Vyletelku prekonal Tomáš Marcinko. Jeho tím išiel s Prešovom do predĺženia naposledy 29. marca 2022, taktiež na jeho ľade a taktiež víťazne.
sumár - 48. kolo Tipsport ligy
HC Prešov - HC Slovan Bratislava 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 12. Hamráček (Berlev, Indrasis) - 37. Bondra (Peterek, O'Connor), 61. Marcinko (Varga). Rozhodovali: Jobbágy, Čahoj - Janiga, Tvrdoň, vylúčení: 4:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1300 divákov
Prešov: Vyletelka - Kadyrov, Nátny, Semaňák, Brejčák, Laurenčík, Chatrnúch, Blaško - Indrasis, Berlev, Avtsin - Valigura, Frič, Hamráček - Chalupa, Bortňák, Cormier - Feranec, Maruna, Jokeľ
Slovan: Kiviaho - Turan, Zeleňák, Královič, Bačik, O'Connor, Maier, Šramatý, Acolatse - Bakoš, Marcinko, Varga - Pecararo, Elson, Dmowski - Bondra, Peterek, Šimun - Petriska, Jendek, Šramatý
Oba tímy využili počas riadneho hracieho času presilovky. Za domácich v 12. minúte útočník Lukáš Hamráček, na ktorého gól prišla odpoveď až na konci prostredného dejstva zásluhou Radovana Bondru. Predĺženie nakoniec trvalo len 39 sekúnd - „belasí“ sa dostali do prečíslenia a brankára Samuela Vyletelku prekonal Tomáš Marcinko. Jeho tím išiel s Prešovom do predĺženia naposledy 29. marca 2022, taktiež na jeho ľade a taktiež víťazne.
sumár - 48. kolo Tipsport ligy
HC Prešov - HC Slovan Bratislava 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 12. Hamráček (Berlev, Indrasis) - 37. Bondra (Peterek, O'Connor), 61. Marcinko (Varga). Rozhodovali: Jobbágy, Čahoj - Janiga, Tvrdoň, vylúčení: 4:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1300 divákov
Prešov: Vyletelka - Kadyrov, Nátny, Semaňák, Brejčák, Laurenčík, Chatrnúch, Blaško - Indrasis, Berlev, Avtsin - Valigura, Frič, Hamráček - Chalupa, Bortňák, Cormier - Feranec, Maruna, Jokeľ
Slovan: Kiviaho - Turan, Zeleňák, Královič, Bačik, O'Connor, Maier, Šramatý, Acolatse - Bakoš, Marcinko, Varga - Pecararo, Elson, Dmowski - Bondra, Peterek, Šimun - Petriska, Jendek, Šramatý