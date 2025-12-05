< sekcia Šport
SÚHRN KOLA: Slovan vyhral v šlágri na ľade Nitry 5:2, stráca na ňu bod
Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili vo štvrtom zápase Tipsport ligy za sebou.
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v šlágri 25. kola Tipsport ligy na ľade Nitry 5:2. V priamom súboji prvých dvoch tímov tabuľky sa „belasí“ po triumfe priblížili vedúcej Nitre na rozdiel jedného bodu.
Hostia pod Zoborom odskočili na rozdiel dvoch gólov vďaka zásahom Liama Pecarara a Radovana Bondru z prvej tretiny. Nitrania však manko zmazali v prostrednej časti, keď v jej úvodnej minúte využil presilovku Michal Krištof a vyrovnanie zariadil Martin Vitaloš. Druhé dejstvo okorenil ešte tvrdý pästný súboj Dávida Okoličányho s Tomášom Královičom. Slovan po 40 minútach viedol vďaka gólu z hokejky obrancu Borisa Brincka. Tutovku spálil v 47. minúte domáci kapitán Krištof a Nitru za to potrestal o päť minút neskôr Turner Elson gólom na 4:2 pre Slovan. Domáci ešte skúsili hru bez brankára, v nej iba inkasovali od Ryana Dmowského.
Hokejisti Košíc zvíťazili v piatkovom stretnutí 25. kola Tipsport ligy na ľade Michaloviec 3:2 po samostatných nájazdoch. Úradujúci majster si pripísal tretí triumf za sebou, naopak domáci utrpeli tretiu prehru z uplynulých štyroch zápasov.
Hrdinom „oceliarov“ bol Filip Krivošík, ktorý ich už v 42. sekunde poslal do vedenia a potom v 58. minúte asistoval v presilovke pri zásahu Tomáša Mikúša, ktorým hostia zachránili predĺženie. V nájazdovom rozstrele bol Krivošík jediný úspešný exekútor, presadil sa v 5. sérii. Domácim nestačili k víťazstvu ani dva góly Matúša Spodniaka.
Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili vo štvrtom zápase Tipsport ligy za sebou. V piatkovom stretnutí 25. kola zdolali na domácom ľade hráčov Zvolena 5:3, víťazný gól strelil v 54. minúte Juraj Šiška. Trenčania sa v tabuľke posunuli na piatu priečku, Zvolen zostal ôsmy.
Trenčania inkasovali ako prví, keď vo 4. minúte otvoril skóre Michal Beňo. Do konca prvej tretiny otočili skóre Phil Varone s Filipom Ahlom, ale prostredné dejstvo patrilo hosťom, ktorí po ňom vyhrávali 3:2. V záverečnej tretine najskôr vyrovnal Jaedon Descheneau, potom prišiel víťazný zásah Šišku a v predposlednej minúte spečatil triumf domácich druhým gólom v zápase Ahl.
Hokejisti Prešova zvíťazili v piatkovom 25. kole Tipsport ligy na ľade Žiliny 3:2 po predĺžení a zastavili sériu štyroch prehier. Vlci naopak natiahli domácu negatívnu šnúru, keď na domácom klzisku prehrali štvrtý zápas za sebou. O víťazstve Prešova rozhodol v presilovke William Rapuzzi, americký útočník dal v zápase dva góly.
Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa po dvoch prehrách v Tipsport lige dočkali víťazstva. V piatkovom stretnutí 25. kola uspeli na ľade Liptovského Mikuláša 3:2 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil v piatej sérii Mathias Laferriere.
Domáci viedli po dvoch góloch Xaviera Cormiera v závere 2:1, ale Dávid Romaňák v 57. minúte vyrovnal a v nájazdoch ukoristili Spišiaci dva body. Liptáci zaznamenali druhú prehru za sebou.
Hokejisti Popradu zvíťazili v piatkovom domácom zápase 25. kola Tipsport ligy nad Banskou Bystricou 2:1 po nájazdoch. Ten rozhodujúci premenil obranca Ryan Sproul.
HK Nitra - HC Slovan Bratislava 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
HK Dukla Michalovce - HC Košice 2:3 pp a sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 0:1)
HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 5:3 (2:1, 0:2, 3:0)
Hokejisti Prešova zvíťazili v piatkovom 25. kole Tipsport ligy na ľade Žiliny 3:2 po predĺžení a zastavili sériu štyroch prehier. Vlci naopak natiahli domácu negatívnu šnúru, keď na domácom klzisku prehrali štvrtý zápas za sebou. O víťazstve Prešova rozhodol v presilovke William Rapuzzi, americký útočník dal v zápase dva góly.
hlasy po zápase:
Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Zápas sme si prehrali v prvej tretine. S tým ako sme nastúpili, tak to vôbec nebola naša hra. Možno sme mali v hlave, že hráme proti poslednému tímu tabuľky, ale dnes v lige nie je ľahký zápas. Prešov hral obetavo. Hrali sme lepšie od druhej tretiny, boli sme lepší, ale žiaľ, nedali sme góly. Presilovky musíme zlepšiť, musíme sa nad tým zamyslieť.“
Tomáš Kochan, asistent trénera Prešova: „Sme radi za dva body. Bol to dobrý zápas, plnili sme veci, o ktorých sme sa bavili v kabíne. Dali sme góly, aj keď súper mal od druhej tretiny prevahu. Ale dokázali sme zvládnuť oslabenia. Musím pochváliť brankára Vyletelku.“
Vlci Žilina - HC Prešov 2:3 pp (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)
Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa po dvoch prehrách v Tipsport lige dočkali víťazstva. V piatkovom stretnutí 25. kola uspeli na ľade Liptovského Mikuláša 3:2 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil v piatej sérii Mathias Laferriere.
Domáci viedli po dvoch góloch Xaviera Cormiera v závere 2:1, ale Dávid Romaňák v 57. minúte vyrovnal a v nájazdoch ukoristili Spišiaci dva body. Liptáci zaznamenali druhú prehru za sebou.
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves 2:3 pp a sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)
Hokejisti Popradu zvíťazili v piatkovom domácom zápase 25. kola Tipsport ligy nad Banskou Bystricou 2:1 po nájazdoch. Ten rozhodujúci premenil obranca Ryan Sproul.
HK Poprad - HC MONACObet Banská Bystrica 2:1 pp a sn (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0, 1:0)
