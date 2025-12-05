Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SÚHRN KOLA: Slovan vyhral v šlágri na ľade Nitry 5:2, stráca na ňu bod

.
Na snímke zľava Kent Elson (Slovan), Jakub Lacka (Nitra) a brankár Henri Kiviaho (Slovan) v zápase 25. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava v Nitre v piatok 5. decembra 2025. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili vo štvrtom zápase Tipsport ligy za sebou.

Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v šlágri 25. kola Tipsport ligy na ľade Nitry 5:2. V priamom súboji prvých dvoch tímov tabuľky sa „belasí“ po triumfe priblížili vedúcej Nitre na rozdiel jedného bodu.

Hostia pod Zoborom odskočili na rozdiel dvoch gólov vďaka zásahom Liama Pecarara a Radovana Bondru z prvej tretiny. Nitrania však manko zmazali v prostrednej časti, keď v jej úvodnej minúte využil presilovku Michal Krištof a vyrovnanie zariadil Martin Vitaloš. Druhé dejstvo okorenil ešte tvrdý pästný súboj Dávida Okoličányho s Tomášom Královičom. Slovan po 40 minútach viedol vďaka gólu z hokejky obrancu Borisa Brincka. Tutovku spálil v 47. minúte domáci kapitán Krištof a Nitru za to potrestal o päť minút neskôr Turner Elson gólom na 4:2 pre Slovan. Domáci ešte skúsili hru bez brankára, v nej iba inkasovali od Ryana Dmowského.

HK Nitra - HC Slovan Bratislava 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Góly: 21. Krištof (Hrnka, Paulovič), 28. Vitaloš (Chrenko, Nemec) – 4. Pecararo (Dmowski, Elson), 16. Bondra (Jendek), 38. Brincko (Fabuš, Takáč), 52. Elson (Bačik), 60. Dmowski (Bondra). Rozhodovali: Stano, Žák – Gegáň, Durmis, vylúčení: 2:2 na 2 min., navyše: Okoličány - Královič obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3134 divákov.

Nitra: Patrikainen – Osburn, Kalman, Bača, Valent, Vitaloš, Stacha, Botka – Paulovič, Krištof, Passolt – Hrnka, Chrenko, Nemec – Lacka, Čederle, Okoličány – Jackson, Bubela, Molnár

Slovan: Kiviaho – O'Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Brincko – Varga, Solenský, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Preisinger, Šimun – Bondra, Peterek, Jendek


Hokejisti Košíc zvíťazili v piatkovom stretnutí 25. kola Tipsport ligy na ľade Michaloviec 3:2 po samostatných nájazdoch. Úradujúci majster si pripísal tretí triumf za sebou, naopak domáci utrpeli tretiu prehru z uplynulých štyroch zápasov.

Hrdinom „oceliarov“ bol Filip Krivošík, ktorý ich už v 42. sekunde poslal do vedenia a potom v 58. minúte asistoval v presilovke pri zásahu Tomáša Mikúša, ktorým hostia zachránili predĺženie. V nájazdovom rozstrele bol Krivošík jediný úspešný exekútor, presadil sa v 5. sérii. Domácim nestačili k víťazstvu ani dva góly Matúša Spodniaka.

HK Dukla Michalovce - HC Košice 2:3 pp a sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 23. Spodniak (Martel, Virtanen), 49. Spodniak (Meliško) – 1. Krivošík (Mikúš, Bučko), 58. Mikúš (Krivošík, Petráš), rozh. nájazd Krivošík. Rozhodovali: Orolín, Kocur – Pribula, Stanzel, vylúčení: 7:6 na 2 min., navyše Virtanen a Svitana (obaja Michalovce) obaja 10 min OT za zdržiavanie hry, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1286 divákov.

HK Dukla Michalovce: Glosár – Welsh, Bindulis, Stripai, Kubka, Meliško, Macejko – Virtanen, Roy, Martel – Spodniak, Hrabčák, Fominych – Safaralejev, Lichanec, Svitana – Varga, Bartánus, Stahoň

HC Košice: Jurčák – Rosandič, Bučko, Dachnovskyj, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro – Petráš, Krivošík, Mikúš – Rogoň, Havrila, Plochotnik – Liščinský, Kohút, Jellúš – Bartoš, Varga, Kvietok


Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili vo štvrtom zápase Tipsport ligy za sebou. V piatkovom stretnutí 25. kola zdolali na domácom ľade hráčov Zvolena 5:3, víťazný gól strelil v 54. minúte Juraj Šiška. Trenčania sa v tabuľke posunuli na piatu priečku, Zvolen zostal ôsmy.

Trenčania inkasovali ako prví, keď vo 4. minúte otvoril skóre Michal Beňo. Do konca prvej tretiny otočili skóre Phil Varone s Filipom Ahlom, ale prostredné dejstvo patrilo hosťom, ktorí po ňom vyhrávali 3:2. V záverečnej tretine najskôr vyrovnal Jaedon Descheneau, potom prišiel víťazný zásah Šišku a v predposlednej minúte spečatil triumf domácich druhým gólom v zápase Ahl.

HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 5:3 (2:1, 0:2, 3:0)

Góly: 11. Varone (Goljer, Bellerive), 13. Ahl (Jakubec, Hatala), 43. Deschenau (Varone, Mikuš), 54. Šiška (Hudec, Lapšanský), 59. Ahl (Deschenau, Varone) - 4. Beňo (Hecl, Wesley), 32. Marcinek (Valach, Brejčák), 37. Macek (Šramaty, Marcinek). Rozhodovali: Baluška, Klejna - Orolin, Konc, vylúčení: 0:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2122 divákov.

Trenčín: Junca - Goljer, Mikuš, Drgoň, Laurenčík, Hatala, Starosta, Hrenák - Deschenau, Varone, Ahl - Baptiste, Bellerive, Krajčovič - Bezúch, Šiška, Lapšanský - Jakubec, Krajč, Hudec

Zvolen: Kantor - Brejčák, Valach, Beňo, Wesley, Pišoja, Fairbrother - Hecl, Cassels, Jääskeläinen - Macek, Šramaty, Marcinek - Kudrna, Fekiač, Lunter - Kukos, Žiak, Csányi


Hokejisti Prešova zvíťazili v piatkovom 25. kole Tipsport ligy na ľade Žiliny 3:2 po predĺžení a zastavili sériu štyroch prehier. Vlci naopak natiahli domácu negatívnu šnúru, keď na domácom klzisku prehrali štvrtý zápas za sebou. O víťazstve Prešova rozhodol v presilovke William Rapuzzi, americký útočník dal v zápase dva góly.

hlasy po zápase:

Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Zápas sme si prehrali v prvej tretine. S tým ako sme nastúpili, tak to vôbec nebola naša hra. Možno sme mali v hlave, že hráme proti poslednému tímu tabuľky, ale dnes v lige nie je ľahký zápas. Prešov hral obetavo. Hrali sme lepšie od druhej tretiny, boli sme lepší, ale žiaľ, nedali sme góly. Presilovky musíme zlepšiť, musíme sa nad tým zamyslieť.“

Tomáš Kochan, asistent trénera Prešova: „Sme radi za dva body. Bol to dobrý zápas, plnili sme veci, o ktorých sme sa bavili v kabíne. Dali sme góly, aj keď súper mal od druhej tretiny prevahu. Ale dokázali sme zvládnuť oslabenia. Musím pochváliť brankára Vyletelku.“


Vlci Žilina - HC Prešov 2:3 pp (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 26. Mucha (Diakov), 30. Baláž (Koyš, Diakov) – 3. Rapuzzi, 22. Bačo (Valigura, MacDougall), 62. Rapuzzi (MacDougall, Avcin). Rozhodcovia: Goga, Novák – Kacej, Hercog, vylúčení: 4:3 na 2 min., navyše J. Brejčák (Prešov) 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2125 divákov.

Žilina: LaCouvée – Pobežal, Gachulinec, Miller, Chicoine, Diakov, Holenda, Vajko – Ranford, Korczak, Kolenič – Mucha, Baláž, Tkáč – Dej, Šmída, Dubravík – Koyš, Galamboš, Vašaš

Prešov: Vyletelka – J. Brejčák, Hain, Nátny, MacDougall, Semaňák, Chatrnúch – Avcin, Rapuzzi, Giľák – Bačo, Suja, Valigura – Jokeľ, Frič, Chalupa – Novota, Paločko, Blaško


Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa po dvoch prehrách v Tipsport lige dočkali víťazstva. V piatkovom stretnutí 25. kola uspeli na ľade Liptovského Mikuláša 3:2 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil v piatej sérii Mathias Laferriere.

Domáci viedli po dvoch góloch Xaviera Cormiera v závere 2:1, ale Dávid Romaňák v 57. minúte vyrovnal a v nájazdoch ukoristili Spišiaci dva body. Liptáci zaznamenali druhú prehru za sebou.

HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves 2:3 pp a sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 27. Cormier (Záborský, Robertson), 55. Cormier (Bíly, Záborský) – 33. Archambault (Turanský, Giroux), 57. Romaňák, rozh. nájazd Laferriere. Rozhodovali: Krajčík, Lesay – Hajnik, Tichý, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.

HK 32 Liptovský Mikuláš: Houser – Lalík, Robertson, Flood, Fekiač, Kotvan, Bíly, Jendroľ – Sukeľ, Cormier, Sejna – Ibragimov, Tritt, Vojtech – Záborský, Uhrík, Ferdokič – Nespala, Vankúš, Šandor

HK Spišská Nová Ves: Godla – Žiak, Romaňák, Ališauskas, Groch, Zajac, Barcík – Džugan, Giroux, Rapáč – Archambault, Kaspick, Laferriere – Drábek, Viedenský, Turanský – Vandas, Vartovník, Števuliak


Hokejisti Popradu zvíťazili v piatkovom domácom zápase 25. kola Tipsport ligy nad Banskou Bystricou 2:1 po nájazdoch. Ten rozhodujúci premenil obranca Ryan Sproul.

HK Poprad - HC MONACObet Banská Bystrica 2:1 pp a sn (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 46. Calof (Bodák), rozh. nájazd Sproul – 53. Turnbull (Myklucha, Šoltés). Rozhodcovia: Crman, Jobbágy – Knižka, Vyšný, vylúčení: 2:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1296 divákov.

Poprad: Parks – Malina, Bodák, Nemčík, Fereta, Lefebvre, Sproul – Majdan, Kundrik, Gabor – Nauš, Urbánek, Šotek – Bjalončík, Cracknell, Calof – Suchý, Výhonský

Banská Bystrica: Rabčan – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Stránský, Zeleňák, Michalčin – Faith, Myklucha, Turnbull – Šoltés, Gron, Valach – Jasenec, Ondrušek, Kukuča – Matoušek, Messner, Tomka
.

