Slovan vyhral v Trenčíne a pred Nitrou má štvorbodový náskok
Hráči Žiliny zdolali v piatkovom šlágri HK Nitra 6:4.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v 27. kole Tipsport ligy na ľade Dukly Trenčín 4:3 po nájazdovom rozstrele a upevnili si post lídra tabuľky. Pred druhou Nitrou majú už štvorbodový náskok. Rozhodujúci nájazd premenil Liam Pecararo. Pre Slovan to bol štvrtý triumf za sebou.
Hráči Žiliny zdolali v piatkovom šlágri HK Nitra 6:4. Domáci sa tak na štvrtom mieste bodovo dotiahli na tretie Košice. Nitra sa naďalej trápi, prehrala už štvrtý zápas v sérii. Dukla Michalovce triumfovala nad Košicami 5:2. Vo východniarskom derby potvrdila dobrú formu a bodovala už vo štvrtom zápase za sebou. V tabuľke sa posunula na 10. miesto o bod pred Spišskú Novú Ves, ktorá prehrala v Liptovskom Mikuláši 2:3 po predĺžení.
Liptáci v neúplnej tabuľke preskočili šiestu Banskú Bystricu, ktorá nastúpi v nedeľu v záverečnom zápase kola v derby proti Zvolenu. Hokejisti Popradu vyhrali nad Prešovom 3:2 po predĺžení a bodovali v treťom zápase za sebou. Prešov taktiež bodoval v treťom dueli v sérii, na predposlednú Spišskú Novú Ves stráca nováčik sedem bodov.
Tipsport liga - 27. kolo:
HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 3:4 pp a sn (2:2, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 5. Deschenau (Varone), 8. Goljer (Ahl, Deschenau), 18. Deschenau - 10. Dmowski (Elson), 14. Acolatse (O´Connor), 35. Pecararo, rozh. nájazd Pecararo. Rozhodovali: Žák, Kocúr – Šoltés, Gegáň, vylúčení: 7:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3752 divákov
Trenčín: Tunca – Goljer, Mikuš, Drgoň, Hrenák, Laurenčík, Hatala, Starosta, Urban, Kalis – Deschenau, Varone, Ahl – Baptiste, Bellerive, Krajčovič – Bezúch, Šiška, Lapšanský – Stránský, Krajč, Hudec
Slovan: Kiviaho – Maier, O´Connor, Bačík, Acolatse, Fabuš, Královič, Brincko – Jendek, Solenský, Varga – Dmowski, Elson, Pecararo – Šimun, Peterek, Bondra – Lupták, Preisinger, Petriska
Vlci Žilina - HK Nitra 6:4 (1:2, 2:0, 3:2)
Góly: 6. Walega (Kolenič, Gachulinec), 21. Walega (Kolenič, Pobežal), 35. Walega (Holenda, Diakov), 46. Chicoine (Tkáč, Gachulinec), 50. Ranford (Diakov, Koyš), 60. Walega (Gachulinec) - 2. Chrenko (Okoličány, Stacha), 6. Kostenko (Nemec, Hrnka), 42. Passolt (Kostenko, Graham), 47. Carmichael (Graham, Passolt). Rozhodcovia: Crman, Krajčík - Pribula, Kacej, vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2495 divákov.
Žilina: Rychlík - Gachulinec, Pobežal, Chicoine, Korenčik, Holenda, Diakov, Vajko, Dubravík - Ranford, Korczak, Koyš - Tkáč, Baláž, Mucha - Kolenič, Walega, Dej - Vašaš, Galamboš, Juščák
Nitra: Ferguson - Osburn, Bača, Graham, Carmichael, Vitaloš, Stacha, Valent, Kalman - Paulovič, Krištof, Passolt - Jackson, Bubela, Molnár - Lacka, Chrenko, Okoličány - Kostenko, Hrnka, Nemec
HK Dukla Michalovce - HC Košice 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
Góly: 9. Spodniak (Welsh, Martel), 11. Roy (Martel, Virtanen), 20. A. Varga (Bartánus), 27. Fominych, 32. Virtanen (Kubka) - 13. Lamper (Bučko, Mikúš), 52. Mikúš (Šedivý, Slovák). Rozhodovali: Rojík, Snášel – Stanzel, Staššák, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1162 divákov.
Michalovce: Borák – Welsh, Marcinko, Meliško, Kubka, Roman, Stripai, Rimko – Virtanen, Roy, Martel – Spodniak, Kytnár, Fominych – Safaralejev, Lichanec, Stahoň – Hrabčák, Bartánus, A. Varga
Košice: Riečický (32. Lackovič) – Šedivý, A. Bartoš, Dachnovskyj, Ferenc, Mitro, Bučko – Jellúš, Slovák, Mikúš – Rogoň, Havrila, Lamper – Liščinský, Linet, Plochotnik – J. Bartoš, T. Varga, Kvietok – Zuščák
HK Poprad - HC Prešov 3:2 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 31. Kundrik (Lefebvre, Sproul), 46. Bjalončík (Calof), 61. Šotek (Lefebvre) - 5. MacDougall (Giľák), 20. Rapuzzi (Blaško, Giľák). Rozhodcovia: Konc, Goga - Tvrdoň, Vyšný, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1367 divákov.
Poprad: Parks - Sproul, Lefebvre, Fereta, Nemčík, Bodák, Malina - Török, Suchý, Majdan - Šotek, Urbánek, Nauš - Calof, Cracknell, Bjalončík - Gabor, Výhonský, Kundrik
Prešov: Janus - Hain, Brejčák, MacDougall, Nátny, Chatrnúch, Semeňák - Giľák, Rapuzzi, Avcin - Valigura, Suja, Bačo - Chalupa, Frič, Jokeľ - Blaško, Paločko, Melcher
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 23. Cormier (Sukeľ, Robertson), 59. Robertson (Cormier, Tritt), 62. Vojtech (Robertson, Cormier) - 13. Martel (Archambault, Rapáč), 54. Martel (Ališauskas). Rozhodcovia: Klejna, Štefik - Tichý, Frimmel, vylúčení: 10:7 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 892 divákov.
Lipt. Mikuláš: Houser - Robertson, Lalík, Fekiač, Flood, Bíly, Kotvan, Jendroľ - Záborský, Cormier, Sukeľ - Vojtech, Tritt, Ibragimov - Šandor, Uhrík, Ferkodič - Sejna, Vankúš, Nespala
Spišská N. Ves: Surák - Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Zajac, Barcík, Belluš - Rapáč, Giroux, Džugan - Turanský, Martel, Archambault - Vandas, Viedenský, Števuliak - Vartovník, Bortňák, Frankovič
tabuľka po 27. kole:
1. Slovan 27 13 7 3 4 98:74 56
2. Nitra 27 15 3 1 8 96:69 52
3. Košice 27 13 2 5 7 86:66 48
4. Žilina 27 13 3 3 8 85:73 48
5. L. Mikuláš 27 8 6 5 8 84:89 41
6. B. Bystrica 25 11 2 3 9 81:67 40
7. Trenčín 27 10 2 5 10 66:706 39
8. Poprad 27 9 3 4 11 82:79 36
9. Zvolen 26 8 3 4 11 76:80 34
10. Michalovce 27 7 4 3 13 77:95 32
11. Spišská N. Ves 26 8 2 3 13 57:79 31
12. Prešov 27 6 2 9 18 56:105 23
