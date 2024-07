Slovan vykúpili góly Kucku, Weiss: Obdivuhodné, čo dokázal

Bratislava 10. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvládli úvodný zápas 1. predkola Ligy majstrov. Doma nad severomacedónskym tímom FC Struga zvíťazili 4:2, no v druhom polčase mal slovenský majster výpadok a prišiel o dvojgólový náskok. Podľa trénera Vladimíra Weissa nezvládol Slovan tieto momenty najmä v hlavách, napokon ho však podržal skúsený Juraj Kucka. Tridsaťsedemročný stredopoliar dvoma gólmi rozhodol o triumfe "belasých".



Slovan viedol po polčase vďaka gólom Vladimíra Weissa mladšieho a Róberta Maka 2:0, ale potom sa dvakrát presadil Besart Ibraimi. "Chceli sme dať tretí gól okolo 70. minúty, tak som to mal vyrátané, ale dostali sme dva góly. To sa nám pred vlastným publikom v takomto zápase nemôže stávať," povedal tréner Weiss po zápase.



V 85. minúte a potom v nadstavenom čase sa však dvakrát presadil hlavou Kucka. "Veril som mu, má skvelé nábehy, možno jedny z najlepších v Európe. Oba centre boli fantastické," dodal Weiss.



Tréner Slovana pochválil aj útočníka Davida Strelca, ktorý v prvom polčase pripravil oba góly: "Hral výborne, hoci nedal gól. Je výborný a bude výborný. Ak bude takto pracovať, bude na tomto poste medzi zónami jednotka aj v národnom mužstve."



Slovan teda podržali hráči, ktorí majú za sebou ME v drese reprezentácie, k nim patrí aj gruzínsky stopér Guram Kašia. "Strelo aj Kuco hrali výborne, Guram chcel hrať a keď je na ihrisku, som pokojnejší. Juro mal voľno po ME aj po lige. Je to málo, v jeho veku je vyťaženosť obrovská a klobúk dole, čo dokázal po zranení," povedal Weiss.



Tréner však nebol spokojný s niektorými hráčmi. "Stratili sme rýchlostné typy ako Čavrič a silu v strede poľa, kde hral Jaba Kankava. Niekde musíme hrať dôraznejšie, niekde rozumnejšie, ale rýchlosť nenahradíme. Rýchli hráči dominujú vo svete. My sme sa posilnili o dobrých hráčov, ale nie o rýchlych. Na niektorých postoch nie je konkurencia. Boli dobré aj zlé výkony. Musíme rozumne doplniť tím, nie všetko sa nám podarilo."



Na prvý zápas slovenského majstra v novej sezóne sa prišlo pozrieť takmer 12 tisíc divákov. Videli šesť gólov, no dva do siete brankára Martina Trnovského. Weiss pred odvetou upozornil na kvalitu majstra Severného Macedónska: "Ľuda boli fantastickí, ale Struga bude doma nepríjemná, bude hrať nátlakovo. Ale my hrať vieme takého zápasy a verím, že máme na to kvalitu, aby sme postúpili."