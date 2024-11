Slovan vyškolil Podbrezovú z efektivity. Koštrna: Rozhodla skúsenosť

Podbrezová 3. novembra (TASR) - Futbalisti Podbrezovej nedokázali v 13. kole Niké ligy na domácom ihrisku zdolať majstrovský Slovan Bratislava. Hoci v zápase viedli 1:0 a mali aj ďalšie šance, súper z hlavného mesta SR si počkal na svoj čas a využil tri gólové možnosti na obrat. Výsledok 1:3 sa zdal "železiarom" vzhľadom na vývoj zápasu krutý. Slovanistov totiž prestrieľali, ale presne trafili iba raz.



"Sme sklamaní, ale videli sme veľmi dobrý zápas z oboch strán. Prvý polčas bol viac taktický, no snažili sme sa byť aktívni a vytvárať si šance. Boli tam nejaké náznaky. Potom sme predviedli veľmi dobrý vstup do druhého polčasu, ujali sme sa vedenia, ale zápas sme si prehrali slabou efektivitou, keď sme z ďalších šancí nepridali gól na 2:0 či na 3:0. Zápas tak mohol byť rozhodnutý, tu sa lámal. Slovan potom svojou kvalitou a skúsenosťami duel otočil a vyhral. Z našej strany to bol fantastický výkon, hráčom patrí pochvala. Ale ak nevyužijete tutovky, tak nemôžete zvíťaziť," zhodnotil prehru s majstrom kapitán Podbrezovej Kristián Koštrna, ktorý vyzdvihol vysokú divácku návštevnosť.



Na zápase bolo 3687 divákov a poďakoval im za to: "Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí si našli cestu na štadión, podporovali nás a hnali za lepším výkonom. Myslím si, že sme hrali veľmi dobre, ale na priaznivý výsledok to žiaľ nestačilo."



Slovanisti vyrovnali na 1:1 gólom Nina Marcelliho, ktorého poslal do šance skúsený Marko Tolič a pri zásahu Gurama Kašiu na 1:2 si Marcelli pripísal asistenciu, keď so šťastím nastrelil svojho spoluhráča. "Strieľal som na slepo a dúfal, že to skončí v bránke. Našťastie tam bol Guram Kašia a dal gól. A pri tom mojom vyrovnávajúcom zásahu, tak Marko Tolič mi povedal, nech len bežím a nájde ma vždy, tak ako na tréningu, tak aj v zápase. A stalo sa," opísal dva rozhodujúce momenty obratu stretnutia v Podbrezovej 19-ročný útočník a k samotnému duelu ešte dodal: "S Podbrezovou sa nehrá vôbec ľahko, takže sme radi, že berieme tri body. Uhrali sme si to skúsenosťou v druhom polčase. Sme spokojní a môžeme s úsmevom ísť domov. Verím, že úsmev budeme mať aj cez týždeň po zápase v Lige majstrov."



Marcelli vyzdvihol aj výkon brankára Dominika Takáča, ktorý bratislavský tím výrazne podržal najmä za stavu 1:0 pre Podbrezovú: "Dominik je neskutočný brankár. Myslím si, že nám extrémne pomohol jeho príchod a dúfam, že takto bude chytať aj naďalej."