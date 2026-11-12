< sekcia Šport
Slovan vzdal poctu vojakom, akciu pochválili obaja tréneri
Pred duelom sa oba tímy rozcvičovali v špeciálnej sade dresov s maskáčovým motívom.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava sa po reprezentačnej pauze chceli vytiahnuť pred domácimi fanúšikmi a zároveň sa túžili vrátiť na víťaznú vlnu. Predtým doma trikrát prehrali, pričom raz aj s Trenčínom. V stredajšom zápase však Dukle vrátili prehru, hoci stratili trojgólové vedenie.
Slovan vstúpil do zápasu veľmi dobre. Po góloch Rydera Korczaka, Vojtecha Zeleňáka a Liama Pecarara viedol 3:0, všetky góly padli po pekných kombináciách a fanúšikovia verili, že ich tím je opäť vo forme. Ale potom prišiel gól Miloša Bubdelu a v drese Dukly sa následne presadili aj Andrej Kudrna a Martin Kalis. To sa už tribúnami na bratislavskom zimáku ozýval aj občasný piskot. V tretej tretine však Ján Petriska so šťastím poslal Slovan do vedenia a Ryan Dmowski ešte spečatil víťazstvo „belasých“. „Možno som mal trochu šťastie, keď sme mali predtým nešťastie pri zlomenej hokejke a inkasovanom góle v presilovke. Trafil som to spoza bránky a padlo to tam, som rád, že sme našli cestu k víťazstvu,“ uviedol Petriska.
Trenčania počas prestávky stratili na kvalite, keďže káder Dukly oslabili odchody Tureho Lindena a Dominika Lakatoša. „Budujeme tím a nikto na nič nevyhovára. Každý má šancu sa ukázať, najmä naši mladí hokejisti. Teraz náš čakajú nás náročné duely na ľade súperov, potrebujeme všetci zabrať,“ povedal tréner „vojakov“ Todd Woodcroft a dodal: „Odohrali sme dobrý zápas, ja som hrdý na to, ako sa hráči vzchopili za stavu 0:3 a dokázali vyrovnať na 3:3. Chýbali nám nejakí hráči a niektorí zvracali na striedačke. Takže chcem pochváliť tím za to, že bol vytrvalý. Máme na čom stavať.“
Dmowski dal svoj 10. gól v sezóne, v zápase si pripísal aj dve asistencie. Vyhlásili ho za hráča zápasu. „Ocenenie si vážim. Snažil som sa robiť malé veci správne, aby som pomohol tímu k víťazstvu. To sme potrebovali, keďže sme predošlé domáce zápasy prehrali. Myslím, že sme hrali tak, ako sme chceli. Bolo tam veľa tvrdej práce, fyzickej hry a blokovania striel. Takto má vyzerať hokej na Slovane.“
Pred duelom sa oba tímy rozcvičovali v špeciálnej sade dresov s maskáčovým motívom. Domáci klub zápas venoval pamiatke padlých vojakov a uctil si aj vojnových veteránov i súčasné zložky ozbrojených síl SR. Obaja tréneri tento počin kvitovali. „Tam, odkiaľ pochádzam, je to deň, keď si pripomíname všetkých ľudí, ktorí obetovali svoje životy a bojovali za svoje krajiny. V mene Dukly Trenčín by som sa preto chcel poďakovať za vaše obete v službe vašej krajine,“ povedal Woodcroft, na jeho slová nadviazal asistent domáceho trénera Michal Dostál: „Chcem sa poďakovať nášmu marketingu, že zorganizoval zápas venovaný ozbrojeným silám. Som rád, že sme si mohli pozrieť také predstavenie, vojaci majú od nás veľký rešpekt.“
O hymnu sa postarala vojenská hudba ozbrojených síl SR, tá zabávala divákov aj počas prestávky, keď sa z ich dychových nástrojov ozývali známe skladby v netradičnom prevedení. O úvodné buly sa postaral náčelník Generálneho štábu OZ SR generál Miroslav Lorinc a množstvo vojakov sledovalo zápas aj z tribún.
Slovan vstúpil do zápasu veľmi dobre. Po góloch Rydera Korczaka, Vojtecha Zeleňáka a Liama Pecarara viedol 3:0, všetky góly padli po pekných kombináciách a fanúšikovia verili, že ich tím je opäť vo forme. Ale potom prišiel gól Miloša Bubdelu a v drese Dukly sa následne presadili aj Andrej Kudrna a Martin Kalis. To sa už tribúnami na bratislavskom zimáku ozýval aj občasný piskot. V tretej tretine však Ján Petriska so šťastím poslal Slovan do vedenia a Ryan Dmowski ešte spečatil víťazstvo „belasých“. „Možno som mal trochu šťastie, keď sme mali predtým nešťastie pri zlomenej hokejke a inkasovanom góle v presilovke. Trafil som to spoza bránky a padlo to tam, som rád, že sme našli cestu k víťazstvu,“ uviedol Petriska.
Trenčania počas prestávky stratili na kvalite, keďže káder Dukly oslabili odchody Tureho Lindena a Dominika Lakatoša. „Budujeme tím a nikto na nič nevyhovára. Každý má šancu sa ukázať, najmä naši mladí hokejisti. Teraz náš čakajú nás náročné duely na ľade súperov, potrebujeme všetci zabrať,“ povedal tréner „vojakov“ Todd Woodcroft a dodal: „Odohrali sme dobrý zápas, ja som hrdý na to, ako sa hráči vzchopili za stavu 0:3 a dokázali vyrovnať na 3:3. Chýbali nám nejakí hráči a niektorí zvracali na striedačke. Takže chcem pochváliť tím za to, že bol vytrvalý. Máme na čom stavať.“
Dmowski dal svoj 10. gól v sezóne, v zápase si pripísal aj dve asistencie. Vyhlásili ho za hráča zápasu. „Ocenenie si vážim. Snažil som sa robiť malé veci správne, aby som pomohol tímu k víťazstvu. To sme potrebovali, keďže sme predošlé domáce zápasy prehrali. Myslím, že sme hrali tak, ako sme chceli. Bolo tam veľa tvrdej práce, fyzickej hry a blokovania striel. Takto má vyzerať hokej na Slovane.“
Pred duelom sa oba tímy rozcvičovali v špeciálnej sade dresov s maskáčovým motívom. Domáci klub zápas venoval pamiatke padlých vojakov a uctil si aj vojnových veteránov i súčasné zložky ozbrojených síl SR. Obaja tréneri tento počin kvitovali. „Tam, odkiaľ pochádzam, je to deň, keď si pripomíname všetkých ľudí, ktorí obetovali svoje životy a bojovali za svoje krajiny. V mene Dukly Trenčín by som sa preto chcel poďakovať za vaše obete v službe vašej krajine,“ povedal Woodcroft, na jeho slová nadviazal asistent domáceho trénera Michal Dostál: „Chcem sa poďakovať nášmu marketingu, že zorganizoval zápas venovaný ozbrojeným silám. Som rád, že sme si mohli pozrieť také predstavenie, vojaci majú od nás veľký rešpekt.“
O hymnu sa postarala vojenská hudba ozbrojených síl SR, tá zabávala divákov aj počas prestávky, keď sa z ich dychových nástrojov ozývali známe skladby v netradičnom prevedení. O úvodné buly sa postaral náčelník Generálneho štábu OZ SR generál Miroslav Lorinc a množstvo vojakov sledovalo zápas aj z tribún.