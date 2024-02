Slovan z Grazu s trojgólovým mankom, Weiss prirovnal postup k zázraku

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. sleduje prvý zápas play off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy (EKL) vo futbale SK Sturm Graz - ŠK Slovan Bratislava v Grazi vo štvrtok 15. februára 2024. Foto: TASR - Jakub Kotian

V Grazi dva odlišné polčasy, Weiss st.: "V prvom hrali všetci dobre"

Bratislava 16. februára (TASR) - Postup futbalového Slovana Bratislava do osemfinále Európskej konferenčnej ligy (EKL) by bol podľa trénera Vladimíra Weissa st. na hranici zázraku. Jeho tím prehral štvrtkový úvodný zápas play off na pôde Sturmu Grazu 1:4. "Belasým" skomplikovala stretnutie červená karta pre striedajúceho Vladimíra Weissa ml., ktorého nasadenie vzal jeho tréner a zároveň otec na seba.Domáci tím viac behal a bol aj dravejší. V prvom polčase ešte dokázali hostia brániť a súperovi boli po góle Gersona Rodriguesa nadostrel. Zlomový moment prišiel podľa trénera po faule Tigrana Barseghjana v pokutovom území a inkasovanej penalte. Práve Arménčana nahradil Weiss ml., no išiel dole už po desiatich minútach za tvrdý zákrok, ktorým zasiahol len súpera a nie loptu. Stredopoliar nenastupoval v jesennej časti od októbra pre problémy s achilovkou.uviedol kouč na tlačovej konferencii po zápase. So stredopoliarom tak nemôže počítať ani vo štvrtkovej odvete na Tehelnom poli. Jeho tím navyše trápia zranenia a aj do zápasu v Grazi vstúpili kartové trasty. Na súpiske chýbalo z tohto dôvodu päť hráčov. "povedal tréner.Jediný gól Slovana padol v ôsmej minúte, keď Jaromír Zmrhal a Rodrigues splnili pokyny trénera. Luxemburský kanonier dostal dobrú dlhú loptu za obranu, obhodil si brankára Vítězslava Jaroša a zakončil do prázdnej brány. Zimná posila úradujúceho slovenského majstra tak má bilanciu dva góly v dvoch zápasoch - Rodrigues skóroval už v premiére na pôde Žiliny (4:0)." povedal Rodrigues. Jeho spoluhráč Zmrhal by radšej vymenil svoju úspešnú gólovú spoluprácu za priaznivejšie skóre po stretnutí.," povedal pre TASR.Diametrálne odlišné emócie prevládali v domácom klube, ktorý zaznamenal najvyšší triumf v Európe od augusta 2009. V treťom predkole Európskej ligy vtedy zdolal čiernohorský Petrovac 5:0.uviedol na tlačovej konferencii tréner domácich Christian Ilzer.Štvrtkový zápas play futbalového Slovana v Grazi bol podľa trénera Vladimíra Weissa duel dvoch rôznych polčasov. Jeho tím prehral úvodný zápas play off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy (EKL) na pôde Sturmu Graz 1:4. V polčase bol pritom od súpera len na dostrel gólu, potom však prišla úspešná penalta domácich a vyše dvadsaťminútová prevaha po červenej karte pre striedajúceho Vladimíra Weissa ml.Tréner hovoril deň pred zápasom o nakopávaní lôpt za obranu. Tak aj padol jediný gól Slovana v spolupráci Jaromíra Zmrhala a Gersona Rodriguesa. "povedal tréner k úvodnému dejstvu na pozápasovej tlačovej konferencii. Podobne hral aj súper, ktorého kouč hostí ocenil:" Mladý brankár bol v akcii len siedmykrát v tejto sezóne, zaskakoval za vykartovaného Milana Borjana, ktorý mal navyše narazený chrbát." neskrýval sklamanie Zmrhal a hovoril aj o slabinách svojho tímu, ktoré je podľa neho treba do štvrtku zlepšiť:Graz je úradujúci rakúsky vicemajster a momentálne mu taktiež patrí v tabuľke druhé miesto. V domácej súťaži pritom nehráva s takýmto nasadením, jeho tréner Christian Ilzer priznal, že to bola taktika konkrétne na Slovan." povedal Ilzer po zápase. Napriek neskrývanej spokojnosti však zdôraznil, že tím ešte nepostúpil:Kapitán hostí Juraj Kucka upozornil na náročnú odvetu, v ktorej musí každý ukázať maximum. Mrzelo ho, že hru súpera nezvládli, aj keď tento systém očakávali. "povedal Kucka.