Slovan zabezpečí pomoc utečencom, k dispozícii chce dať Tehelné pole

Bratislava 1. marca (TASR) - Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava sa dôrazne ohradil voči dezinterpretácii situácie, ktorá vznikla v rámci sobotného derby so Spartakom Trnava na Tehelnom poli (0:0). Ako klub zdôraznil v oficiálnom komuniké, išiel do športového duelu a nemal preto pripravený žiadny transparent o situácii na Ukrajine.



Podľa stanoviska zaslaného TASR "futbalový klub Slovan Bratislava odmieta akúkoľvek vojnu, kdekoľvek na svete – vrátane tej súčasnej, ktorá prebieha na Ukrajine."



"Vojna na Ukrajine je tragédia, ktorá ničí nielen životy ľudí, ekonomiku a hospodárstvo, ale aj šport, kultúru a elementárne medziľudské vzťahy. A nemôžeme pripustiť, aby toto všetko bolo vojnou zničené," povedal prezident klubu Ivan Kmotrík mladší, podľa ktorého Slovan v týchto dňoch zvažuje, ako pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred hrôzami vojny aj na územie Slovenska. "Do utečeneckých lokalít zabezpečíme dodávku minerálnej vody a zvažujeme, ako ponúknuť ukrajinským futbalovým klubom možnosť hrať futbal na našom štadióne na Tehelnom poli. Nemáme to ešte v detailoch premyslené, pretože veci sa dejú strašne rýchlo, ale uvažujeme práve týmto smerom," uviedol ďalej Ivan Kmotrík mladší a pripomenul, že klub a jeho majiteľ nezaváhali ani počas vrcholiacej pandémia a Národný futbalový štadión bezodplatne poskytli na zriadenia veľkokapacitného očkovacieho centra.