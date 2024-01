Slovan začal prípravu aj s Čavričom, o jeho osude rozhodnú ďalšie dni

Na snímke Juraj Kucka počas štartu zimnej prípravy klubu ŠK Slovan Bratislava pred jarnou časťou futbalovej Niké ligy v Bratislave 10. januára 2024. Foto: TASR - Pavel Neubauer

program prípravných zápasov Slovana:



streda 17. januára, 12.00 MFK Vyškov - Slovan (hrá sa v Brne)



20. január až 30. január - sústredenie v Katare (jeden zápas je ešte v riešení)



26. január: Al-Rayyan SC – ŠK Slovan



29. január: Al-Wakrah SC – ŠK Slovan



4. február: Slavia Praha – ŠK Slovan



Bratislava 10. januára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava odštartovali po úspešnej a nabitej jesennej časti prípravu na druhú polovicu ročníka 2023/24. Zverenci Vladimíra Weissa st. začali zimnú prípravu v stredu 10. januára v domácich podmienkach, no už onedlho absolvujú sústredenie v Katare. Zatiaľ aj s útočníkom Aleksandarom Čavričom, o ktorého je veľký záujem a generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. naznačil, že 29-ročný Srb zrejme odíde.Okrem Čavriča eviduje Slovan záujem ešte o ďalších troch hráčov. Jedným z nich je aj obranca Lucas Lovat. "uviedol Kmotrík ml.Posilniť sa chce Slovan na viacerých postoch, po skončení jesennej časti sa hovorilo aj o návrate gruzínskeho stredopoliara Giorgiho Čakvetadzeho. Ten je hráčom Gentu, no momentálne hosťuje v anglickom Watforde.dodal Kmotrík.Klub rieši aj situáciu na stopérskom poste, keďže Kevin Wimmer nebude môcť pre kartový trest nastúpiť na zápas play off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy proti Sturmu Graz. Tréner Weiss pritom preferoval v uplynulých dueloch hru na troch stopérov. "načrtol generálny riaditeľ "belasých."Otvorený je aj príchod Róberta Polievku, o útočníka Banskej Bystrica má Slovan záujem už dlhší čas.vysvetlil tréner Vladimír Weiss.Ten môže na jar počítať aj so synom Vladimírom, ktorého počas jesene trápila achilovka: "Slovanisti sa v stredu stretli na Tehelnom poli v kompletnom zložení ako na jeseň, chýbal len útočník Malik Abubakari, ktorému sa skončilo hosťovanie.uzavrel tréner "belasých."Prvé jarné kolo Niké ligy odohrá Slovan v piatok 9. februára o 17.30 h v Žiline.