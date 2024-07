Slovan začal prípravu na štadióne v Lamači a bez legionárov

Káder HC Slovan Bratislava pred sezónou 2024/2025:



Brankári: Denis Godla, Andrej Šutov, Patrik Andrisík



Obrancovia: Andrej Golian, Michal Sersen, Patrik Bačik, Sena Acolatse, Boris Brincko, Branislav Kubka, Patrik Maier, Ladislav Romančík, Tomáš Královič



Útočníci: Wade Murphy, Mitch Hoelscher, Liam Pecararo, Samuel Takáč, Haralds Egle, Radovan Puliš, Peter Bjalončík, Timotej Šille, Jakub Minárik, Adam Lukošik, Miroslav Preisinger, Roman Kukumberg, Tomáš Dudáš, Patrik Masnica, Pavol Štetka.



Hlavný tréner: Peter Oremus, asistenti trénera: Tomáš Surový, Jaroslav Obšut







program prípravných zápasov:



štvrtok, 8. augusta: Slovan - Kometa Brno /18.00/



utorok, 13. augusta: Slovan - Olomouc /17.00/



štvrtok, 15. augusta: České Budějovice - Slovan /17.30/



utorok, 20. augusta: Třinec - Slova /17.00/



štvrtok, 22. augusta: Slovan - Hradec Králové /18.00/



utorok, 27. augusta: Hradec Králové - Slovan /17.00/



štvrtok, 29. augusta: Olomouc - Slovan /18.00/



pondelok, 5. septembra: Kometa Brno - Slovan /18.00/

Bratislava 30. júla (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava v pondelok odštartovali spoločnú prípravu na sezónu na zimnom štadióne v bratislavskom Lamači. Chýbali na ňom šiesti legionári, ktorí sa k tímu pripoja vo štvrtok 1. augusta a aj mladíci Tomáš Královič a Roman Kukumberg ml., ktorí sa pripravujú s tímom SR do 20 rokov. Bratislavský klub o tom informoval na sociálnych sieťach.Slovanisti majú v pláne osem prípravných zápasov, pričom ich súpermi budú výlučne tímy českej extraligy. Vo štvrtok 8. augusta mali na domácom ľade hostiť Kometu Brno a o päť dní aj Olomouc, no dejiskom týchto duelov napokon s veľkou pravdepodobnosťou nebude Bratislava, ale iné mestá na západnom Slovensku. Slovanisti totiž v súčasnosti nemôžu využívať svoj domovský stánok, ktorým je Zimný štadión Ondreja Nepelu, keďže klubu voči nemu vznikli podlžnosti.V kádri a aj v realizačnom tíme Slovana nastalo po sezóne 2023/2024 viacero zmien. V pozícii hlavného trénera zotrval Peter Oremus, no po odchode Andreja Kmeča sa jeho asistentmi stali Tomáš Surový a Jaroslav Obšut. K brankárovi Denisovi Godlovi pribudol kazašský účastník MS 2024 Andrej Šutov, do defenzívy klub angažoval Patrika Bačika, Senu Acolatseho a Borisa Brincka. Novými tvárami v útoku sú Wade Murphy, Mitch Hoelscher, Haralds Egle, Peter Bjalončík, Pavol Štetka a aj Radovan Puliš, ktorý sa vrátil do známeho prostredia.