Slovan začal remízou v Prešove, tréner Weiss: Môžeme byť radi za bod

Prešov 27. júla (TASR) - Rovnako ako v nedávnych sezónach, aj 1. kolo ročníka 2025/2026 zastihlo futbalistov Slovana Bratislava v období medzi dvoma zápasmi predkola Ligy majstrov. Najmä preto nechal tréner Vladimír Weiss st. v Prešove oddychovať viacero hráčov z tých, ktorí v utorok prispeli k triumfu nad tímom Zrinjski Mostar 4:0. „Belasí“ sa na ihrisku nováčika snažili diktovať hru, väčšie šance si vytvorili Prešovčania a tak hovoril kormidelník hostí o spokojnosti s bodom.



Domáci hráči začali zápas s veľkým rešpektom a v úvodnej desaťminútovke sa takmer nedostali k lopte. Slovanisti s ňou manévrovali na polovici súpera, avšak do šance sa nedokázali dostať. „Hráčov som upozornil na to, že Prešov bude behať a bude takticky dobre pripravený. Tréner Prešova (Hynek) odviedol už v Žiline veľký kus roboty a preniesol to do Prešova. Vedel som, že domáci budú hrať v eufórii. Boli sme na to pripravení, ale za stavu 2:1 sme nevyužili moment zápasu, keď sme mali rozhodnúť," konštatoval tréner Vladimír Weiss. V bránke Slovana nastúpil Martin Trnovský, ktorý napokon čelil väčšiemu množstvu vyložených šancí než jeho náprotivok Pavol Bajza. „Išli sme pre víťazstvo. Vedeli sme, čo nás čaká a že to bude nepríjemné a náročné. Niektoré úseky sme mali veľmi dobré, držali sme loptu. Škoda finálnej fázy, mohli sme to riešiť lepšie,“ konštatoval Trnovský.



Zaskvel sa najmä v závere prvého polčasu, keď chytil penaltu Lukasza Wolsztynského, ktorý poslal loptu k pravej žrdi. „Chcel som pomôcť mužstvu a som rád, že sa to podarilo. Tá penalta ma potešila, no škoda, že som v druhom polčase dostal gól. Tá situácia sa dala riešiť lepšie,“ priznal Trnovský. Slovanisti mali síce viac striel než Prešov (20:10), no na bránku častejšie vystrelil Tatran - 5:4. „Dnes môžeme byť radi, že sme získali bod. Atmosféra bola výborná. Domáci diváci vytlieskali nás, naši priaznivci vytlieskali Prešov. Tak by to malo vyzerať,“ povedal tréner Weiss.



Jeho spokojnosť so získaným bodom za remízu pramenila aj z početných zmien v základnej zostave a väčšieho počtu veľkým šancí na strane Tatrana. "Od niektorých som čakal viac, trebárs od Roba (Maka), hoci hral s mladšími hráčmi, ktorých mal prvýkrát pri sebe. Hrali sme v inom rozostavení, niektorí hráči nehrali na svojich pozíciách. Lepili sme zostavu, prakticky sme hrali bez stopéra," priznal tréner Slovana. Pre Slovan to bol prvý zápas vo Futbal Tatran Aréne. Na duel proti úradujúcemu majstrovi sa po vstupenkách iba zaprášilo a napokon zápas sledovalo 6320 divákov. „Musím pochváliť domácich hráčov i trénera. Som unesený z toho, ako to tu vyzerá. Teší ma, že Prešov aj Košice majú také futbalové stánky a že sa liga vrátila do týchto miest. Všetko bolo ok, až na náš výsledok. Vieme hrať lepšie,“ poznamenal Weiss.