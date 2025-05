Slovan začne v tohtoročnej kvalifikácii v 2. predkole

Bratislava 8. mája (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava začnú svoje pôsobenie v tohtoročnej kvalifikácii Ligy majstrov v 2. predkole. K zmene došlo na základe postupu Paríža Saint-Germain do finále milionárskej súťaže.



PSG si už zaistilo miestenku do hlavnej fázy nadchádzajúceho ročníka LM cez domácu súťaž. To isté platí aj o druhom finalistovi Interi Miláno, a tak ani jeden z finalistov nebojuje v mníchovskej Allianz Arene o miestenku pre celkového víťaza, ktorá zostáva „voľná“. Tú UEFA alokovala spomedzi tímov v kvalifikácii majstrovi s najvyšším koeficientom, teda Olympiacosu Pireus.



Miesto po gréckom majstrovi v druhom predkole zaplní tím s najlepším rankingom z prvého predkola, čo je Slovan Bratislava. K „belasým“ sa pripojí azerbajdžanský FC Karabach, aby v úvodnej fáze nezostal nepárny počet účastníkov. V dôsledku menšieho počtu tímov v prvom predkole LM určí žreb po jeho skončení dvoch zdolaných, ktorí vynechajú druhé predkolo Konferenčnej ligy a nastúpia rovno v treťom.