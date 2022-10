Slovan zahanbil Zvolenčanov, Michalovce v kríze, Košice na dne

HC MIKRON Nové Zámky - HC Košice 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)



Góly: 18. Barto (Hatala, Faith), 26. Lee (Farley), 34. Jackson (Farley, Johnson), 37. Johnson (Jackson, Lee), 59. Johnson - 8. Leskinen (Campbell, Bartánus), 18. Campbell (Southorn, Olsson). Rozhodovali: Stano, Fridrich - Synek, Frimmel, vylúčení: 2:3 na 2 min., navyše Košarišťan (Koš.) 5+DKZ za sekanie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2112 divákov. Zmeny: 37. Riečický namiesto Košarišťana (Košice)



Nové Zámky: Kantor - Hatala, Lee, Chovan, Kozák, Roman, Ligas, Knižka - Števuliak, J. Mikúš, T. Mikúš - Jackson, Johnson, Farley - Mišiak, Ondrušek, Šišovský - Faith, Barto, Klempa - Babeliak



Košice: Košarišťan (37. Riečický) - Olsson, Southorn, Ferenc, Novota, Šedivý, Deyl, A. Bartoš - Bartánus, Campbell, Leskinen - Watling, Slovák, Chovan - Lamper, Linet, Rogoň - Milý, Havrila, Jokeľ

HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 10:2 (4:0, 1:2, 5:0)



Góly: 16. Takáč, 17. Zigo (Ackered, Fominych), 19. MacKenzie (Takáč), 20. Zigo (Golian, Haščák), 21. Harris (Pecararo, Takáč), 49. Fominych (Bezák), 53. Ackered (Fominych), 55. Haščák (Fominych, Zigo), 57. Haščák (Takáč), 58. Zigo (Fominych, Haščák) - 26. Hunterbrinker (Zuzin), 27. Gropp (Hecl, Sideroff). Rozhodovali: Novák, D. Konc st. - Jedlička, Jurčiak, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Minárik 5+DKZ za nedovolené bránenie a Lukošík (obaja Slovan) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 3883 divákov. Zmeny: 21. Petrík namiesto Trenčana (Zvol.)



Slovan: Coreau - Golian, Valach, Beňo, MacKenzie, Sersen, Ackered, Maier - Haščák, Zigo, Fominych - Takáč, Harris, Pecararo - Matoušek, Minárik, Lukošík - Török, Bezák, Šotek - R. Kukumberg ml.



Zvolen: Trenčan (21. Petrík) - Hain, Messner, Mudrák, Hanna, Hraško, Sládok - Jedlička, Viedenský, Zuzin - Sideroff, Hunterbrinker, Hecl - Kašlík, Šiška, Gropp

HK Nitra - HC MV Transport Prešov 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)



Góly: 15. Erkamps (Donaghey, Sýkora), 22. Buncis (Krivošík), 27. Gajdoš (Holešinský, Buncis), 53. Knies (Lacka, Mezei) - 21. Sýkora (Gerlach, Rajnoha), 28. Higgins (Gerlach, Šimek), 38. Gerlach (Rajnoha, Sýkora). Rozhodovali: Baluška, Štefik - Durmis, Haringa, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 1877 divákov.



Nitra: Honzík – Mezei, Bodák, Erkamps, Donaghey, Švarný, Gajdoš, Pupák – Holešinský, Buncis, Solenský – Knies, A. Sýkora, Lacka – Tvrdoň, Myklucha, Krivošík – R. Varga, Šramaty, Volko - Molnár



Prešov: Rabčan – D. Jendroľ, Turan, Rajnoha, Higgins, Nátny, Giles, Lalík – Neuls, Šimun, J. Sýkora – Nauš, Šimek, Gerlach – Martin, Giduckis, Žilka – Krajč, Klíma, K. Jendroľ

HC´05 Banská Bystrica - MHk 32 Liptovský Mikuláš 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)



Góly: 24. Holenda (Luža, Tamáši) - 15. Karsums (Šmída, Ventelä), 35. Karsums (Kuru, Marek Hudec), 57. Ventelä (Karsums). Rozhodovali: Goga, Žák – Kacej, D. Konc ml., vylúčení: 7:4 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1872 divákov.



Banská Bystrica: Rahm – Björkung, Bačík, Luža, Holenda, Matej Bača, Ďatelinka, Ganz, Frídel – Urbánek, Tamáši, Kabáč – Gabor, Kontos, J. Sukeľ – Výhonský, Sojka, Jendek – Gašpar, Bíreš, Živický



MHk 32 Liptovský Mikuláš: M. Valent – Ventelä, Mezovský, Diakov, Mesikämmen, Marek Hudec, Novajovský, Kapičák – Kuru, Vähätalo, Karsums – Uhrík, Šmída, Drábek – Kriška, Walega, Michalík – Haluška, P. Valent, Kalousek

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín 1:2 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 12. Paločko (Bjalončík, Glazkov) - 43. Krajčovič (Belluš, Sojčík), 62. Sojčík (Sloboda). Rozhodovali: Hronský, Smrek - Knižka, Janiga, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1809 divákov.



Michalovce: Vošvrda - Štajnoch, Glazkov, Osburn, Hammond, Macejko, Mihalik - Puliš, Suja, Buc - Žitný, Bjalončík, Paločko - Bezúch, Chalupa, Lapšanský - Vašaš, Galamboš, Safaralejev



Trenčín: Lacouvee - Ozols, Nemčík, Pietroniro, Ulrych, Martiška, Starosta, Hlaváč - Petráš, Čacho, Sloboda - Thelin, Flick, Hudec - Belluš, Sojčík, Krajčovič - Stahoň, Gaťár, Vaňo

HK GROTTO Spišská Nová Ves - HK Poprad 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)



Góly: 12. Majdan (Kerbashian), 37. Štrauch (Beaudry), 55. Giľák (Salituro, Majdan), 58. Vandas (Rapáč) - 20. Mlynarovič (Yogan), 53. Mlynarovič (Yogan), 60. Bubela. Rozhodovali: Korba, Kalina - Bogdaň, Vyšný, vylúčení: 5:9 na 2 min., presilovky: 3:2, oslabenia: 0:0.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Ališauskas, Malina, Beaudry, Romaňák, Ordzovenský, Žiak - Vandas, Kerbashian, Salituro - Rapáč, Nellis, Štrauch - Giľák, Bortňák, Majdan - Novák, Tkáč, Hamráček



Poprad: Peters - Kotvan, Drgoň, Brincko, Bokroš, M. Mešár, Meliško - Záborský, Skokan, Svitana - Yogan, Bubela, Soberg - Petráš, Paukovček, Kukuča - Paločko, Mlynarovič, Valigura

1. Slovan Bratislava 7 6 0 1 0 34:15 19



2. Nové Zámky 8 6 0 1 1 30:17 19



3. Zvolen 8 4 1 2 1 26:27 16



4. Spišská Nová Ves 8 3 1 1 3 25:24 12



5. Prešov 8 3 1 1 3 24:24 12



6. Poprad 8 3 1 0 4 28:23 11



7. Liptovský Mikuláš 8 3 0 1 4 20:21 10



8. Nitra 8 3 0 1 4 18:27 10



9. Michalovce 8 2 1 1 4 19:23 9



10. Banská Bystrica 8 1 3 0 4 20:29 9

Bratislava 9. októbra (TASR) - Po 8. kole Tipos extraligy sú na čele tabuľky hokejisti Slovana Bratislava o skóre pred Novými Zámkami. Oba tímy v nedeľňajších zápasoch využili domáce prostredie. Novozámčania si poradili s Košicami 4:2 a Slovan deklasoval v súboji dvoch dovtedy bodovo vyrovnaných tímov Zvolen 10:2.Košičania cestovali do Nových Zámkov deň vopred a s cieľom nadviazať na víťazstvá s Trenčínom a Liptovským Mikulášom. V 1. tretine si vytvorili sľubný náskok 2:0, no domáci dokázali otočiť skóre. Na víťazstve 5:2 sa výrazne podieľali legionári, ktorí sa podpísali pod štyri góly. Zápas nedochytal košický brankár Andrej Košarišťan, ktorého po štvrtom inkasovanom góle vystriedal Dominik Riečický a ešte dostal aj trest do konca zápasu za svoj skrat, keď hokejkou sekol Robbyho Jacksona. Novozámčania piatym víťazstvom za sebou potvrdili výbornú formu z úvodu sezóny a naďalej držia krok so Slovanom Bratislava. Košičania padli na poslednú 12. priečku o dva body za Trenčín.Šláger 8. kola medzi Slovanom a Zvolenom sa premenil na exhibíciu domácich. Tí vykročili k najvyššiemu víťazstvu v doterajšom priebehu vydareným záverom 1. tretiny, keď od 16. minúty strelili štyri góly. Zvolen sa dostal k slovu iba počas 5-minútovej presilovky v 2. tretine, v ktorej strelil dva góly. Domáci napokon pokračovali vo vysokej efektivite a dosiahli prvý dvojciferný výsledok sezóny. Piatimi bodmi sa na ňom podieľali Marcel Haščák (2+3) a Daniil Fominych (1+4). Tomáš Zigo strelil hetrik, ku ktorému pridal asistenciu. Na strely na bránku zvíťazil Zvolen 34:27.Hokejisti Nitry si na domácom ľade poradili s Prešovom po víťazstve 4:3 a po dvoch prehrách si pripísali plný bodový zisk. Prešovčania síce v 2. tretine vyrovnali z 3:1 na 3:3, no útočník Phil Knies prvým extraligovým gólom rozhodol o víťazstve domácich. Prešovčania vonku prvýkrát nebodovali.Hráči Liptovského Mikuláša zastavili sériu prehier na čísle tri, na ľade Banskej Bystrice zvíťazili 3:1. Na všetkých troch góloch sa podieľal lotyšský útočník Martins Karsums, ktorý mal bilanciu 2+1. Banskobystričania neodčinili piatkovú domácu prehru 0:6 s Trenčínom a na ich konte zostalo 9 bodov.Dukla Trenčín sa odpútala z dna tabuľky po tom, ako v Michalovciach získala dva body za víťazstvo 2:1 po predĺžení. Domáci po dvoch tretinách viedli 1:0, ale tesný náskok neudržali. Trenčiansky útočník Andrej Krajčovič prvým gólom v sezóne vyrovnal na 1:1 a o druhom bode pre Trenčín rozhodol v predĺžení Peter Sojčík. Michalovce majú za sebou päť prehier za sebou. V rámci tejto výsledkovej krízy série získali jeden bod za remízu s Trenčínom v riadnom hracom čase.Prvé spišské derby v sezóne 2022/2023 dopadlo lepšie pre hráčov domácej Spišskej Novej Vsi. Poprad doma zdolali 4:3, keď tri góly strelili v presilovkách. Spišiaci dosiahli v ôsmom zápase sezóny štvrté víťazstvo, po ktorom sú s 12 bodmi na priebežnom 4. mieste tabuľky. Popradčania prehrali tri z uplynulých štyroch stretnutí a s 11 bodmi sú na priebežnej 6. priečke.11. Trenčín 8 2 1 0 5 20:29 812. Košice 7 2 0 0 5 17:22 6