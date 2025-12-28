< sekcia Šport
Slovan zakončí rok na čele tabuľky, Košice zastavili „kamzíkov“
Hoci bol stav vyrovnaný 2:2, „belasí“ mali vynikajúcu záverečnú tretinu a napokon vyhrali pomerne jednoznačne.
TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zakončia kalendárny rok 2025 na čele Tipsport ligy. V nedeľnom zápase 33. kola zvíťazili nad Zvolenom 6:2 a naďalej im patrí líderská pozícia. Pred druhou Nitrou, ktorá prehrala na ľade Trenčína 2:3 po predĺžení, majú päťbodový náskok.
Hoci bol stav vyrovnaný 2:2, „belasí“ mali vynikajúcu záverečnú tretinu a napokon vyhrali pomerne jednoznačne. Zvolenčania prehrali štvrtý z ostatných piatich duelov a klesli na 10. miesto za Michalovce. Tretiu pozíciu si udržali Košice, ktoré zdolali Poprad 2:0 a ukončili „kamzíkom“ ich sériu ôsmich víťazstiev.
Štvrtá Žilina prehrala tretíkrát za sebou, keď podľahla domácej Banskej Bystrici 2:3. Bystričania neprehrali už v piatich zápasoch za sebou. Siedmy Liptovský Mikuláš si poradil s posledným Prešovom 5:2 a na predposlednej 11. priečke figuruje Spišská Nová Ves, ktorá prehrala v Michalovciach 2:4.
Tipsport liga - 33. kolo:
HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)
Góly: 3. Varga (Maier, Takáč), 10. Pecararo (Dmowski, Elson), 36. Takáč (Pecararo), 44. Dmowski (Pecararo, Královič), 55. Pecararo (Dmowski, Maier), 57. Takáč (Marcinko, Varga) - 29. Hecl (Zuzin, Beňo), 34. Hecl (Zuzin, Marcinek). Rozhodovali: J. Konc, Krajčík - Jurčiak, Tichý, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 6077 divákov.
Slovan: Andrisík - Acolatse, Bačik, Královič, Zeleňák, Brincko, Maier, Ličko - Varga, Marcinko, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Bondra, Peterek, Šimun - Petriska, Solenský, Jendek
Zvolen: Kantor - Brejčák, Beňo, Pišoja, Fairbrother, Kowalczyk, Golian, Kobolka, Pristach - Hecl, Zuzin, Marcinek - Laferriere-Mailfait, Cassels, Jääskeläinen - Macek, Šramaty, Kudrna - Faith, Fekiač, Matula
HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly: 8. Lichanec (Varga), 33. Bartánus (Fominych), 40. Spodniak (Macejko, Virtanen), 44. Martel (Roy) - 19. Giľák (Martel, McIsaac), 45. Martel (Žiak, Giroux). Rozhodcovia: Lesay, Rojík - Tvrdoň, Pribula, vylúčení: 6:3 na 2 min, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 1815 divákov.
Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Stripai, Matta, Macejko - J. Martel, Roy, Virtanen - Fominych, Kytnár, Spodniak - Bartánus, Šmída, Safaralejev - Varga, Lichanec, Hrabčák
Spišská Nová Ves: Godla - Romaňák, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Zajac, Barcík, Stas, Groch - Rapáč, D. Martel, Giroux - Turanský, Viedenský, Giľák - Števuliak, Kaspick, Džugan - Frankovič, Paločko, Gonda
HK Dukla Trenčín - HK Nitra 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 2. Bezúch (Mikuš, Vitolinš), 29. Bezúch (M. Hrenák, Hudec), 61. Bezúch (Descheneau) - 22. Bubela (Jackson), 58. Osburn (Passolt, Paulovič). Rozhodovali: Crman, Baluška - Gegáň, Vyšný, vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4506 divákov.
Trenčín: D. Hrenák - Laurenčík, Drgoň, Mikuš, Kršák, M. Hrenák, Hatala, Maruna, Rezničák - Ahl, Varone, Descheneau - Lapšanský, Vitolinš, Bellerive - Hudec, Krajč, Bezúch - Stránský, Kalis, Krajčovič
Nitra: Patrikainen - Bača, Osburn, Stacha, Carmichael, Valent, Vitaloš, Kováč - Buček, Hrnka, Paulovič - Passolt, Bubela, Jackson - Molnár, Čederle, Lacka - Csányi, Bajtek, Kováč
HC Košice - HK Poprad 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Góly: 5. Havrila (Ferenc), 7. Petráš (Rosandič, Chovan). Rozhodcovia: Štefik, Kocúr - Knižka, Tomáš, vylúčení: 4:13 na 2 min., navyše Nemčík 10 min. OT za nešp. správanie, Cracknell (obaja Poprad) 5 min. + DKZ za seknutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5014 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - Mikúš, Krivošík, Petráš - Plochotnik, Chovan, Jellúš - Lamper, Havrila, Rogoň - Varga, Kohút, Kvietok
Poprad: Parks - Sproul, Lefebvre, Bodák, Malina, Fereta, Nemčík, Sluka - Calof, Cracknell, Bjalončík - Török, Suchý, Majdan - Šotek, Urbánek, Nauš - Stanček, Výhonský, Kundrik
HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Góly: 32. Šoltés (Turnbull, Lucas), 33. Lee (Čunderlík, Valach), 49. Čunderlík (Galipeau, Zigo) – 27. Walega (Ranford, Mucha), 34. Bartovič (Walega, Ranford). Rozhodovali: Novák, Klejna – Hercog, Staššák, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3016 divákov (vypredané).
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Česánek, Michalčin, Stránský – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Messner, Šoltés – Valach, Zigo, Čunderlík – Jasenec, Ondrušek, Matoušek
Žilina: Rychlík – Korenčik, Miller, Gachulinec, Pobežal, Diakov, Holenda, Bartovič – Kolenič, Korczak, Koyš – Ranford, Walega, Drábek – Tkáč, Baláž, Mucha – Vašaš, Galamboš, Beták
HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Góly: 5. Uhrík (Sukeľ, Ferkodič), 28. Šandor (Sukeľ, Robertson), 29. Vojtech (Tritt), 53. Lalík (Tritt, Ibragimov), 55. Vojtech (Fekiač, Tritt) - 22. Rockwood, 34. Avcin (Bukarts, Indrašis). Rozhodcovia: T. Orolin, Snášel - M. Orolin, Stanzel, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1222 divákov.
Liptovský Mikuláš: Houser - Kadlubiak, Robertson, Fekiač, Flood, Kadlubiak, Kotvan, Lalík, Nespala, Jendroľ - Vojtech, Tritt, Ibragimov - Ferkodič, Uhrík, Sukeľ - Šandor, Vankúš, Záborský - Kuba, Kriška, Podolinský
Prešov: Vyletelka - MacDougall, Nátny, Ullman, Kozák, Hain, Semaňák, Blaško, Eperješi – Bukarts, Indrašis, Avcin - Valigura, Suja, Rockwood - Chalupa, Bortňák, Jokeľ - Danielčák, Frič, Bačo
tabuľka po 33. kole:
1. Slovan Bratislava 33 17 7 3 6 118:88 68
2. Nitra 33 18 3 3 9 114:82 63
3. Košice 33 17 2 6 8 97:78 61
4. Žilina 33 15 4 3 11 102:91 56
5. Banská Bystrica 32 15 3 4 10 106:85 55
6. Poprad 33 13 4 4 12 113:90 51
7. Liptovský Mikuláš 33 11 6 5 11 104:110 50
8. Trenčín 33 11 3 6 13 81:86 45
9. Michalovce 33 10 4 3 16 97:110 41
10. Zvolen 33 9 4 4 16 90:108 39
11. Spišská Nová Ves 32 10 2 3 17 71:96 37
12. Prešov 33 6 3 1 23 62:130 25
