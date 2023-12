Slovan zastavil sériu prehier, Kmeč: Boli sme aktívni

Bratislava 26. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zastavili sériu štyroch prehier v najvyššej súťaži a pod vedením Petra Oremusa dosiahli prvý triumf. V utorkovom 29. kole Tipos extraligy zvíťazili nad Novými Zámkami 2:0 a doma dosiahli na nulu po 275 dňoch. Slovan sa mohol oprieť o výborný výkon brankára Denisa Godlu, ktorý prispel k víťazstvu 27 úspešnými zákrokmi.



Zámčania sa za stavu 0:2 mohli vrátiť do zápasu, ale nevyužili presilovku piatich proti trom. "Začali sme zle, nemali sme pohyb, Slovan bol lepší. Darovali sme im prvý gól. V druhej tretine sme to neboli my, nevyužili sme 5 na 3, až v tretej tretine sme hrali to, čo sme potrebovali. Ale bez gólu sa nedá vyhrať. Slovan bol lepší a hladnejší po víťazstve," zhodnotil duel asistent trénera hostí Ľubomír Hurtaj.



Bratislavčanom by podľa asistenta trénera Andreja Kmeča malo toto víťazstvo pomôcť odraziť sa od spodných poschodí tabuľky. Slovan je stále na predposlednom mieste s 35 bodmi, na svojho utorkového súpera stráca bod: "Pre nás je to dôležité víťazstvo, mohli sme sa oprieť o výkon Denisa. Od prvej tretiny sme boli aktívni, mali sme jednoznačnú chuť zvíťaziť. Podali sme tímový výkon, zblokovali sme veľa striel. Prežili sme dvojnásobné oslabenie, ale k tomu sme potrebovali aj šťastie."