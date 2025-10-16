Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovan zaznamenal v Severoeurópskej lige prvé víťazstvo

.
Na snímke hráči Bratislavy počas zápasu 4. kola Tipos SBL v basketbale mužov medzi Košice Wolves - BC Slovan Bratislava 11. októbra 2025 v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Najbližšie ich opäť čaká vystúpenie u súpera, v pondelok 20. októbra si o 20.00 h zmerajú sily s chorvátskym Dinamom Záhreb.

Manchester 15. októbra (TASR) - Basketbalisti Slovanu Bratislava zaznamenali v skupinovej fáze Severoeurópskej ligy (ENBL) prvé víťazstvo v tomto ročníku. Na palubovke britského Manchestru Basketball triumfovali po výsledku 90:78. „Belasí“ tak majú po dvoch dueloch bilanciu jednej výhry a prehry.

ENBL 2025/2026 - skupinová fáza:

Manchester Basketball - BC Slovan Bratislava 78:90 (38:43)

najviac bodov: Adetukasi a Henry po 13, Cleary 12 - Radovanovič 25, Medford 23 (11 asistencií), Abrhám a Szabó po 11
.

