Slovan zdolal Banskú Bystricu 4:0, na Dunajskú Stredu stráca tri body

5. kolo nadstavbovej časti FL v skupine o titul:



ŠK Slovan Bratislava - FK Dukla Banská Bystrica 4:0 (1:0)



Góly: 35. Kankava, 56. Čavrič, 59. Weiss, 73. Čakvetadze. Rozhodovali: Glova - Bednár, Štrbo, ŽK: Čavrič, Lovat - Balič, Gorosito, 5046 divákov.



Slovan: Trnovský – Medveděv, Kašia (78. Križan), De Marco, Lovat – Kankava, Kucka (85. Lichý) – Zmrhal (78. Barseghjan), Weiss (71. Abubakari), Čakvetadze – Čavrič (71. Green)



Banská Bystrica: Hruška – Uhrinčať, Gorosito, Willwéber – Ľupták (64. Slávik) – Pišoja, Balič, Faško (64. Migaľa), Záhumenský (64. Káčerík) – Franko (84. Kupčík), Polievka (74. Depetris)

hlasy po zápase:



Boris Kitka, asistent trénera Slovana: "Súhlasím s kolegom, zápas sa dá rozdeliť na dva polčasy. Prvý bol vyrovnaný, obe mužstvá ukázali silu v prechodových pásmach. Nás podržal Maťo Trnovský, mali sme v 1. polčase problémy v strede, súper nás prečísloval. V druhom polčase sme mali lepší prechod do útoku, hrali sme s emóciou a vášňou. Dali sme pekné góly a teší ma, že sme bolo koncentrovaní celých 90 minút."



Michal Ščasný, tréner Banskej Bystrice: "Ťažko sa mi hodnotí zápas, výsledok je, aký je. V prvom polčase nemám čo hráčom vytknúť okrem toho, že sme si nepostrážili štandardku. Penaltu neriešim, to sa stáva aj lepším futbalistom. V druhom polčase Slovan dominoval a absolútne zaslúžene zvíťazil."

Bratislava 16. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 5. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul nad Banskou Bystricou 4:0. "" sú v tabuľke aj naďalej na druhom mieste, na lídra DAC Dunajská Streda strácajú tri body.V zaujímavom zápase mohli ísť hostia do vedenia v 20. minúte, ale Michal Faško nepremenil pokutový kop, ktorý arbiter Filip Glova nariadil po upozornení od VAR-u. O pätnásť minút neskôr poslal Slovan do vedenia Jaba Kankava po centri Lucasa Lovata. Po prestávke sa presadili domáci ešte trikrát, najskôr skóroval v 56. minúte Aleksandar Čavrič a po ňom zakrútil loptu do siete z priameho kopu Vladimír Weiss. Skóre uzavrel strelou spoza šestnástky Giorgi Čakvetadze.