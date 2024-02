Slovan zdolal Banskú Bystricu po predĺžení, Kmeč: Škoda záveru

Bratislava 25. február (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali aj štvrtýkrát v sezóne Banskú Bystricu a naďalej zostali v hre o umiestnenie v najlepšej šestke po základnej časti. "Belasí" zvíťazili v 47. kole Tipos extraligy 4:3 po predĺžení, zostali na 8. mieste, ale znížili manko na svojho nedeľnajšieho súpera na siedmej priečke len na dva body. Asistenta trénera domácich Andreja Kmeča mrzela strata bodu, keďže hostia vyrovnali 65 sekúnd pred koncom tretej tretiny.



Banskej Bystrici vyšiel lepšie vstup do duelu a v 12. minúte ich poslal do vedenia Ján Petriska. Slovanisti ešte v prvej časti odpovedali dvoma gólmi. Počas 55 sekúnd sa tešili z presných zásahov Samuel Takáč a Brett Findlay. V polovici stretnutia mohol Poirier z trestného strieľania zvýšiť náskok domácich, ale neprekonal Gašpera Krošelja. Krátko na to však Tomáš Török v oslabení zaistil Slovanu dvojgólový náskok.



"Vyrovnaný a rýchly zápas, v ktorom rozhodovali maličkosti. Súper zvládol dve presilovky a dal dva góly. My sme sa k takej situácii nedostali v tomto stretnutí. Možno by nám práve to pomohlo. Škoda toho záveru, že sme to neustáli. Vieme o čo hráme a chceli sme získať tri body, no máme len dva. Asi to bola spravodlivá remíza," zhodnotil Kmeč.



Hostia síce vo svojej prvej početnej výhode inkasovali, no potom ju dokázali aj využiť. Carter Turnbull sa dostal medzi kruhy a prekonal Denisa Godlu. Bystričania v závere dostali druhú presilovú hru, odvolali brankára a v početnej výhode 6 na 4 vyrovnal Matt Wilkins. V 62. minúte však kanadský útočník Emile Poirier rozhodol o extra bode pre domácich.



"Bol to ťažký zápas. Mali sme počas celého duelu problém s rýchlosťou domáceho tímu. Majú veľa dobrých korčuliarov, ktorí nám často znepríjemňovali hru. Na druhej strane som šťastný za to, čo previedli moji hráči v tom zápase," uviedol hosťujúci kouč Raimo Helminen.



Slovanisti si po góle na 3:3 ešte dokázali vypracovať jednu stopercentnú šancu. Niekoľko sekúnd pred sirénou však Timotej Šille nedokázal prestreliť Krošelja. "Rozhodlo možno premieňanie šancí v zlomových momentoch. V úplnom závere sme mali nájazd, keď išiel hráč sám na bránkou, ale nezvládol to. Zvládli sme predĺženie a získali bod navyše. Vždy je lepšie mať dva ako jeden alebo žiadny," skonštatoval Kmeč.



Domáci zdolali Banskú Bystricu aj štvrtýkrát v sezóne a vďaka tomu budú v prípade rovnosti bodov po základnej časti v tabuľke pred ňou. Slovan stráca štyri body na šieste miesto, ktoré znamená priamu účasť vo štvrťfinále a patrí priebežne Zvolenu. Do konca dlhodobej časti zostáva tímom odohrať ešte tri zápasy.