Slovan zdolal Banskú Bystricu. Spod Urpínu vezie všetky body
Na svojom ľade podľahli Slovanu Bratislava 2:3 a hostia si tak poistili treťou výhrou v rade prvé miesto v tabuľke.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. januára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice si v 38. kole Tipsport extraligy nepripísali desiate víťazstvo za sebou. Na svojom ľade podľahli Slovanu Bratislava 2:3 a hostia si tak poistili treťou výhrou v rade prvé miesto v tabuľke.
Domáci išli do vedenia po chybe Pecarara Tomkom z medzikružia, hosťom do prestávky nebol uznaný gól Šramatého pre posunutú bránku. A keďže Bystričania nevyužili štyri presilovky, pykali za to. Na 2:2 vyrovnal pred odkrytou bránkou Pecararo a v oslabení otočil na 1:2 z trestného strieľania Dmowski. Bystrica odpovedala na konci druhej tretiny šikovným bekhendom Faitha. V tretej časti po neuznanom góle Maiera pre ofsajd napokon Bratislavčania išli do vedenia v presilovke Olsonom a stav 2:3 si postrážili aj v závere pri domácej hre v šestici bez brankára.
Tipsport liga - 38. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica – HC Slovan Bratislava 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Góly: 6. Tomka, 39. R. Faith (Myklucha, Lucas) - 32. Pecararo (Maier, Bakoš), 36. Dmowski (trest. strieľanie), 51. Elson (Pecararo, Bakoš). Rozhodcovia: Lesay, T. Orolin - Tomáš, Pribula, vylúčení 3:6 na 2 min, navyše 33. Pecararo (Slovan) 10 min. za nešport. správanie, presilovky a oslabenia: 0:1, 2716 divákov
Banská Bystrica: Rabčan (32.-33. Mitens) – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Česánek, Michalčin, D. Stránský – Turnbull, Myklucha, R. Faith – M. Valach, Zigo, Šoltés – Kukuča, Čunderlík, Jasenec – Tomka, Messner, Ondrušek
Slovan: Janus – O'Connor, Maier, Acolatse, Bačík, Královič, Zeleňák, Fabuš – R. Varga, Takáč, Dmowski – Bakoš, Elson, Pecararo – Bondra, Peterek, Solenský – Petriska, Šramatý, Šimun
