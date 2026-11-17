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Slovan zdolal Banskú Bystricu v predohrávke 20. kola extraligy
„Belasí“ si tak pripísali tretie víťazstvo za sebou a posunuli sa na čelo priebežnej tabuľky. „Barani“ ťahajú sériu troch prehier a sú na 9. mieste.
Autor TASR
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Bratislava 17. novembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zdolali v utorkovej predohrávke 20. kola Tipsport ligy na domácom ľade HC '05 TAM Banská Bystrica 2:1. „Belasí“ si tak pripísali tretie víťazstvo za sebou a posunuli sa na čelo priebežnej tabuľky. „Barani“ ťahajú sériu troch prehier a sú na 9. mieste.
Skóre sa menilo prvýkrát až v úvode druhej tretiny, keď domácich poslal do vedenia strelou z pravého kruhu Samuel Buček. Slovan bol strelecky aktívnejší, ale pri ďalších šanciach podržal Banskú Bystricu výborne chytajúci Evan Buitenhuis. Po dvojnásobnom treste pre Stanislava Grona za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou mal bratislavský tím k dispozícii štvorminútovú presilovku a spoza kruhov zvýšil na 2:0 Adam Lukošik, ktorý tak strelil svoj prvý gól po návrate do Slovana. Rozhodcovia si následne pozreli video a udelili vyšší trest Liamovi Pecararovi za pichnutie a na trestnú lavicu poslali aj ďalších hráčov. „Barani“ tak za rovnovážneho pomeru síl na ľade odvolali brankára a Roman Faith z prvej spomedzi kruhov skorigoval na konečných 1:2 z pohľadu hostí.
Skóre sa menilo prvýkrát až v úvode druhej tretiny, keď domácich poslal do vedenia strelou z pravého kruhu Samuel Buček. Slovan bol strelecky aktívnejší, ale pri ďalších šanciach podržal Banskú Bystricu výborne chytajúci Evan Buitenhuis. Po dvojnásobnom treste pre Stanislava Grona za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou mal bratislavský tím k dispozícii štvorminútovú presilovku a spoza kruhov zvýšil na 2:0 Adam Lukošik, ktorý tak strelil svoj prvý gól po návrate do Slovana. Rozhodcovia si následne pozreli video a udelili vyšší trest Liamovi Pecararovi za pichnutie a na trestnú lavicu poslali aj ďalších hráčov. „Barani“ tak za rovnovážneho pomeru síl na ľade odvolali brankára a Roman Faith z prvej spomedzi kruhov skorigoval na konečných 1:2 z pohľadu hostí.
Tipsport liga - predohrávka 20. kola:
HC Slovan Bratislava - HC '05 TAM Banská Bystrica 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 23. Buček (Peterek, Turan), 58. Lukošik (Buček, Pecararo) - 60. R. Faith (Jendek, Michalčin). Rozhodcovia: Baca, Výleta - D. Konc ml., Gegáň, vylúčení: 5:5 na 2 min., navyše Pecararo 5+DKZ za pichnutie, presilovky a oslabenia: 0:0, 4180 divákov.
Slovan: Rybár - Bačik, O'Connor, Zeleňák, Beňo, Fabuš, Turan, Bereš - Buček, Peterek, Lukošik - Takáč, T. Marcinko, Petriska - Kašlík, Cedzo, R. Varga - Dmowski, Korczak, Pecararo
B. Bystrica: Buitenhuis - Michalčin, Česánek, Drugge, Fereta, Kadyrov, Žabka, Kubka - Šoltés, Jendek, R. Faith - Loshing, Gašo, A. Varga - Paučík, Gron, Plančár - Matoušek, Zigo, Kabáč
HC Slovan Bratislava - HC '05 TAM Banská Bystrica 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 23. Buček (Peterek, Turan), 58. Lukošik (Buček, Pecararo) - 60. R. Faith (Jendek, Michalčin). Rozhodcovia: Baca, Výleta - D. Konc ml., Gegáň, vylúčení: 5:5 na 2 min., navyše Pecararo 5+DKZ za pichnutie, presilovky a oslabenia: 0:0, 4180 divákov.
Slovan: Rybár - Bačik, O'Connor, Zeleňák, Beňo, Fabuš, Turan, Bereš - Buček, Peterek, Lukošik - Takáč, T. Marcinko, Petriska - Kašlík, Cedzo, R. Varga - Dmowski, Korczak, Pecararo
B. Bystrica: Buitenhuis - Michalčin, Česánek, Drugge, Fereta, Kadyrov, Žabka, Kubka - Šoltés, Jendek, R. Faith - Loshing, Gašo, A. Varga - Paučík, Gron, Plančár - Matoušek, Zigo, Kabáč