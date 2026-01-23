< sekcia Šport
Slovan zdolal BK ŠK UMB Banská Bystrica 53:39
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Basketbalistky Slovana Bratislava zdolali v stretnutí 18. kola Tipos extraligy BK ŠK UMB Banská Bystrica 53:39. Po odohratí sobotných duelov sa tabuľka rozdelí na dve nadstavbové skupiny. Bratislavčanky už neprídu o štvrtú priečku, ktorá znamená ich účasť v skupine o 1. až 6. miesto. Banská Bystrica sa predstaví v skupine o 7. až 10. miesto.
Posledný Trenčín prehral aj svoj záverečný duel v rámci základnej časti, keď podľahol CBK Košice 51:68. Obe družstvá odohrajú nadstavbu v skupine o 7. až 10. miesto.
Tipos extraliga žien - 18. kolo:
BC Slovan Bratislava - BK ŠK UMB Banská Bystrica 53:39 (30:22)
najviac bodov: Keltosová 22, Fadrhonsová 20, Solmošiová 5 - Maliarová 13, Lukčová 7, Oravcová 6, 90 divákov
BK AS Trenčín - CBK Košice 51:68 (23:35)
najviac bodov: Barnesová 14, Mamráková a Jamazakiová po 10 - Kašperanová 17, Kmetoniová 14 (11 doskokov), Liašenková 11, 50 divákov
